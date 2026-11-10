Giovanni Grazioso lascia il Trono di Uomini e Donne. È questo ciò che emerge, secondo le indiscrezioni, dalle registrazioni delle nuove puntate del dating show svolte nelle scorse ore.

Giovanni Grazioso lascia Uomini e Donne, il percorso del protagonista di Temptation Island

Quello di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne è stato un percorso tutt’altro che lineare. In estate il ragazzo, originario della Sicilia, ha partecipato, in coppia con la fidanzata dell’epoca Sabrina, al format Temptation Island. La relazione con la ragazza è terminata durante il reality, ma le vicende avvenute nello show di Filippo Bisciglia hanno dato a Grazioso un’enorme popolarità.

Anche per questo motivo Maria De Filippi e la sua squadra hanno scelto, all’inizio della stagione, di concedere a Giovanni Grazioso la possibilità di partecipare come Tronista a Uomini e Donne. L’approccio al dating show, tuttavia, non è stato dei migliori. Grazioso, infatti, ha palesato non poche difficoltà a gestire le dinamiche della trasmissione, attirando per questo le critiche della padrona di casa.

Giovanni Grazioso lascia Uomini e Donne, cosa è successo nelle registrazioni

Nella registrazione svolta il 9 novembre Giovanni Grazioso avrebbe deciso, probabilmente consapevole delle sue difficoltà nel dating show, di abbandonare Uomini e Donne senza arrivare alla fase finale della scelta. Nonostante diverse ragazze abbiano espresso il desiderio di corteggiarlo e conoscerlo, Grazioso avrebbe ammesso di non provare interesse per nessuna di loro. Una condizione, questa, che rende di fatto inutile il proseguo del percorso a Uomini e Donne.

Con l’uscita di scena di Giovanni Grazioso il Trono Classico di Uomini e Donne è formato solamente da due Tronisti, ovvero Giacomo Vacalebre e Giorgia Angeloni. Non è da escludere che nelle prossime settimane la redazione del programma possa scegliere di dare spazio a un nuovo protagonista.

Lo scontro fra Alessandra Mussolini e Tina Cipollari

Durante le registrazioni del 9 novembre di Uomini e Donne l’abbandono del Trono di Giovanni Grazioso non è stato l’unico colpo di scena. Secondo le indiscrezioni, infatti, parlando di Gemma Galgani si è scatenato un duro scontro verbale fra le due commentatrici Tina Cipollari, presenza storica della trasmissione, e Alessandra Mussolini, new entry di questa edizione. Fra le due la tensione si sarebbe alzata notevolmente, al punto che entrambe avrebbero abbandonato lo studio. Per vedere in onda tutto ciò che è accaduto nelle registrazioni occorrerà attendere ancora qualche giorno.