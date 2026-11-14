Sabato 14 novembre, in diretta su Rai 1, è andata in onda la settima puntata di Ballando con le stelle 2026. La trasmissione, al via alle ore 21:25 circa, è guidata da Milly Carlucci. Al suo fianco torna, come sempre, Simone Di Pasquale nel ruolo di inviato nella Sala delle Stelle. Durante lo show si alternano, in pista, le seguenti coppie:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

Alessandro Matri con Giada Lini;

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina;

Riccardo Rossi con Elisa Terrasi;

Anna Safroncik con Leonardo Lini;

Manuela Moreno con Carlo Aloia;

Monica Guerritore con Luca Urso;

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Ad assegnare i voti alle esibizioni, nella diretta della settima puntata di Ballando con le stelle 2026, c’è la giuria formata da Carolyn Smith, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni, Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. A bordopista, per assegnare il Tesoretto, ci sono Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra. Insieme a loro ci sono i Tribuni del Popolo Matteo Addino e Sara Di Vaira. In qualità di Ballerini per una notte c’è, in primis, Chiara Pellacani, vincitrice in estate di cinque medaglie d’oro nei tuffi agli Europei. In studio, poi, ci sono gli attori Marco Bocci e Antonia Desplat, protagonisti della fiction 177 giorni. Il rapimento di Farouk al via su Rai 1 il 16 novembre.

Ballando con le stelle 2026 diretta settima puntata, la giuria si spacca su Aurora Ramazzotti

Milly Carlucci dà il via alla diretta della settima puntata di Ballando con le stelle 2026. Dopo le presentazioni del caso si parte con la gara: scendono in pista Anna Safroncik-Leonardo Lini. Propongono un charleston con una coreografia simpatica. “Passi fatti molto bene” per Zazzaroni, la loro “miglior esibizione fatta fino ad ora” per Smith. Ottengono 46 punti.

Si continua con Jimmy Ghione-Anastasia Kuzmina, che partono con un malus di 20 punti in quanto eliminati e ripescati con la Wild Card di Matteo Addino nella puntata scorsa. Ballano un jive. La giuria è unanime nel giudizio: apprezzabile lo spirito, ma il ballo non è considerato all’altezza. Ricevono 33 punti, che diventano 13 a causa del malus.

È la volta di Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti. La concorrente, nella clip che precede la performance, ammette di aver avuto, in passato, dei problemi legati al suo aspetto fisico: “Mi odiavo, continuavano a paragonarmi a mia mamma e mi sentivo costantemente inferiore. In quel periodo l’unico mio obiettivo era dimagrire e la soluzione che avevo trovato era quella della bulimia“. Realizzano un paso doble. La giuria, ancora una volta, concorda: Ramazzotti ha ballato bene, ma ha un grande potenziale ancora inespresso. Sono in disaccordo Matano e, soprattutto, Mariotto, che parla di “gelosie” nei confronti di Nikita Perotti per aver vinto lo scorso anno dopo essere partito da Ballando on the road. La coppia ottiene 40 punti.

Lo scontro Rossella Erra-Guillermo Mariotto

La settima puntata di Ballando con le stelle 2026 continua con Andy Diaz-Gioia Giovanatti. Lo sportivo è arrabbiato con la giuria: secondo lui, infatti, non meritava lo spareggio la scorsa settimana. Il duo realizza un samba. “Mi è piaciuto un sacco“, dice Zazzaroni, e D’Urso è dello stesso parere: “Bravo, hai spesso ballato da solo e questo rende la performance ancora migliore“. Ben 45 punti alla coppia.

Marco Bocci e Antonia Desplat sono i primi due Ballerini per una notte della serata odierna. Mettono in scena un tango. Si torna alla gara con Alberto Ravagnani-Erica Martinelli. Nella clip i due accennano al gossip legato a una loro relazione, senza però confermare né smentire. Ballano un paso doble. “Audace” per Matano. Ravagnani, interpellato da Fialdini sul caso BellaMa, afferma: “Io sono andato là come um agnellino, credo che la mitezza alla fine vinca e sono contento sia stato apprezzato“. 45 punti per loro.

La gara va avanti con Noemi Bocchi-Giovanni Pernice. Ballano uno slowfox. “Benissimo” per Zazzaroni, a Matano è arrivata “gioia“. Addirittura “eccellente” per Smith. Mariotto, invece, si è annoiato. Erra mette in dubbio l’oggettività del giudice: “Tu ce l’hai con Pernice“. Lui l’attacca: “Da quando ci sono Ventura e Fialdini i tuoi commenti sono inutili“. Ma Erra si infuria: “Sei un cafone offensivo, vergognati“. Ricevono 47 punti, che diventano 67 con il bonus dovuto alla vittoria della scorsa settimana.

Ballando con le stelle 2026 diretta settima puntata, Barbara D’Urso infuriata con Guillermo Mariotto

Nella settima puntata di Ballando con le stelle 2026 ci sono Monica Guerritore-Luca Urso. L’attrice ha scelto di togliersi la bandana per la prima volta in questa edizione. Un valzer dall’altissimo tasso emotivo per la coppia: una delle esibizioni più belle della serata. Standing ovation di tutti, giudici e Tribuni del Popolo compresi. Smith è in lacrime, tutti gli altri esprimono parole di assoluta ammirazione. Ottengono 50 meritatissimi punti.

È la volta di Ornella Muti-Pasquale La Rocca. L’attrice, nella clip, mostra parecchio risentimento contro la D’Urso per il comportamento avuto nell’ultima puntata. Ballano un samba. A Zazzaroni è “piaciuto“. D’Urso: “Sono in grandissima difficoltà, mi sembra di stare in una bolla del tempo. Tu ti sei sempre rivolta a me nelle clip, mi hai detto che ho luce grazie a te“. Muti la blocca: “Questa è una cosa che io non ho mai detto, ti metti sempre in paragone con me. Mi volevi dare persino il tuo tutore. Tu hai giudicato me come persona fin dal primo momento“. D’Urso: “Io non amo i teatrini, non essere aggressiva“. Mariotto si intromette: “Per una volta che parla, smettila di fare la finta“. Barbara non ci sta: “Mariottino, rivolgiti con me in modo educato. Milly, devi intervenire“. Mariotto: “Tutta questa puzza...”. D’Urso: “Questo signore mi ha spruzzato addosso del profumo dicendo “che puzza”. Lui deve uscire, io non lo consento a nessuno“.

Simona Ventura prende la parola e si rivolge a D’Urso: “Dalla prima puntata hai puntato Pasquale La Rocca. È vero che ce l’hai con lui perché ha rifiutato di partecipare al tuo spettacolo teatrale?“. D’Urso: “No, vostro onore. Non è vero, visto che siamo qui in tribunale. Non ce l’ho con lui perché ha rifiutato di far parte di uno spettacolo a cui lui aveva chiesto di partecipare“.

Barbara D’Urso una furia contro Mariotto

Nella diretta della settima puntata di Ballando con le stelle 2026 la conduttrice tenta di ridimensionare il tutto, ma Alberto Matano prende le difese di Barbara D’Urso e chiede a Mariotto di mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri giudici. Carlucci prova a riportare la calma ma D’Urso è una furia contro il collega : “Io non consento a nessuno di comportarsi in questo modo. Milly, fai la tua scelta: o io o lui“. Al rientro del TG1 Mariotto riprende la parola: “Qui a Saxa Rubra c’è puzza, io non mi riferivo di certo a Barbara D’Urso“. Zazzaroni non crede a tale versione e invita Mariotto a scusarsi. Lo stilista si scusa, ma rilancia l’affermazione legata alla presenza di cattivo odore in studio. D’Urso, visibilmente infuriata, sottolinea: “Andiamo avanti, tanto Milly sa già la mia decisione“. Anche Smith è contrariata per l’accaduto e rivolgendosi a Mariotto afferma: “Non dico ciò che penso di lui perché altrimenti mi caccerebbero dalla Rai“.

In un clima di grande tensione arriva Chiara Pellacani, che balla con Chiquito. L’ospite viene liquidata velocemente perché si torna alla gara con il paso di Alessandro Matri-Giada Lini. Zazzaroni ha apprezzato particolarmente la coreografia. 46 punti per loro. Si svolge poi il tango di Riccardo Rossi-Elisa Terrasi. Un ballo “non da settima puntata” per Matano, un leggero passo indietro rispetto ai balli precedenti per Smith. Ricevono 32 punti.

Ballando con le stelle 2026 diretta settima puntata, la classifica

L’ultima coppia a esibirsi nella settima puntata di Ballando con le stelle 2026 è Manuela Moreno-Carlo Aloia. Ballano una salsa. Smith: “I passi c’erano, ma c’erano anche diversi anticipi“. Tempo di Tesoretti: Venturo assegna 30 punti a Matri-Lini, Fialdini dà il suo bonus a Ramazzotti-Perotti. Erra, infine, premia Guerritore-Urso.

La vittoria della serata va a Monica Guerritore-Luca Urso. Allo spareggio per l’eliminazione vanno Jimmy Ghione-Anastasia Kuzmina e Manuela Moreno-Carlo Aloia. Il pubblico, con il televoto, ha scelto: gli eliminati sono Jimmy Ghione-Anastasia Kuzmina.