Domenica 15 novembre si svolge la partita Belgio-Italia valevole per la sesta e ultima giornata di Nations League. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv del match.

Belgio-Italia Nations League, gli Azzurri devono difendere il primo posto

L’Italia, guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, torna dunque in campo a pochi giorni di distanza dalla sorprendente vittoria per 3 a 1 ottenuta allo Stadio San Siro contro la Francia. Una prestazione, quella degli Azzurri, che ha convinto sotto ogni punto di vista e che ha permesso alla Nazionale di conquistare il primo posto nella classifica del girone.

Per la sesta e ultima giornata di Nations League, dunque, l’Italia scende in campo con la consapevolezza di poter ottenere due risultati su tre. Infatti basta un pareggio per garantire agli Azzurri la qualificazione alla prossima fase del torneo.

Il faccia a faccia parte alle ore 20:45 circa e si svolge presso lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles.

La programmazione tv di Rai 1

Belgio-Italia, valevole per la Nations League, è visibile in diretta e in esclusiva solamente su Rai 1, oltre che in streaming su RaiPlay. La rete ammiraglia della TV di Stato, in particolare, si collega dalla capitale belga a partire dalle ore 20:30 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. A guidare lo spazio che precede e segue il match c’è Alessandro Antinelli, affiancato dall’ex allenatore Andrea Stramaccioni nel ruolo di unico opinionista.

Coloro che sono chiamati a raccontare la partita sono Alberto Rimedio e Lele Adani. I telecronisti sono affiancati da Tiziana Alla, presente come inviata a bordocampo e che ha il compito di raccogliere le dichiarazioni del Commissario Tecnico e dei giocatori subito dopo il triplice fischio finale.

A causa della messa in onda della partita fra il Belgio e l’Italia la programmazione tv consueta di Rai 1 è destinata ad avere delle modifiche. In particolare salta, per una serata, l’appuntamento consueto con il game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Belgio-Italia Nations League, la differita su Sky

Nonostante la Rai abbia la possibilità di proporre Belgio-Italia in diretta e in esclusiva, anche gli abbonati a Sky possono vedere il faccia a faccia. La piattaforma satellitare, infatti, propone la partita della Nazionale in differita su Sky Sport Calcio, rete visibile sul canale 202. Qui l’incontro parte intorno alle ore 00:05 circa ed ha come telecronisti Fabio Caressa e Beppe Bergomi. In streaming gli abbonati possono visionare l’incontro su Sky Go.