Lunedì 23 novembre, su Rai 2, va in onda Salotto Paolantoni on Air. Si tratta del riallestimento televisivo dello spettacolo teatrale Salotto Paolantoni, che il comico Francesco Paolantoni ha presentato in una lunga tournée che ha toccato diverse zone del nostro paese.

Salotto Paolantoni on Air, chi sono i protagonisti

Salotto Paolantoni on Air è il secondo titolo del ciclo dedicato alla comicità che Rai 2 ha avviato lo scorso 16 novembre. Sette giorni fa a inaugurare la serie è stato Enrico Brignano con il suo Innamorato perso, che ha divertito poco più di 921 mila spettatori con una share del 5,6%.

Sul palco, in Salotto Paolantoni on Air, c’è il comico napoletano Francesco Paolantoni, da anni nel cast fisso di Stasera tutto è possibile, show di enorme successo di Rai 2 guidato da Stefano De Martino. Al suo fianco è presente l’attore Arduino Speranza, che grazie alla partecipazione a Salotto Paolantoni ha ottenuto il Premio Fratelli De Filippo.

Un dialogo teatrale che coinvolge gli attori e il pubblico

Nel corso di Salotto Paolantoni on Air, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, i protagonisti Paolantoni e Speranza danno vita a uno spettacolo dominato dai monologhi e dagli sketch, alcuni studiati e altri, invece, che sono improvvisati sul momento. Il risultato finale è un dialogo teatrale dominato dalla comicità e che coinvolge anche il pubblico presente a teatro.

Lo show è un incontro che unisce il genere classico del talk show alla teatralità tradizionale, in cui la comicità, il paradosso e l’assurdo si mischiano ad altri momenti più seri, dedicati alla riflessione e al racconto. Il cuore del progetto è la capacità di Paolantoni di creare un ambiente informale, in cui le distanze fra attore e pubblico si accorciano.

Salotto Paolantoni on Air, una tournée che ripartirà in primavera

Salotto Paolantoni on Air, dunque, porta al grande pubblico televisivo la commedia teatrale Salotto Paolantoni, spettacolo che ha debuttato nell’autunno del 2023 e che ha ottenuto un ottimo successo, con decine di tappe in diverse città del nostro paese.

La tournée, dopo uno stop di alcune settimane, riprenderà in primavera. Il 5 marzo lo show arriva al Teatro di Fondi, mentre il 13 marzo ci si sposta al Teatro Europa di Aprilia. Nelle settimane seguenti, Francesco Paolantoni tocca numerosi altre località, fra cui il Teatro Brancaccio di Roma (il 15 marzo), il Teatro Celebrazioni di Bologna (il 18 marzo) e il Teatro Colosseo di Torino (il 12 aprile).