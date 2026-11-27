Giovedì 26 novembre, su Sky Uno, è andata in onda la semifinale di X Factor 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto nel corso della serata, proposta dalle ore 21:20 circa.

X Factor 2026 semifinale, la prima manche

La semifinale di X Factor 2026 è condotta da Giorgia, affiancata dai giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama. Ad aprire la serata c’è stato Sayf, ospite della serata che ha intonato Nuntereggae più nella versione di Rino Gaetano.

Nella prima manche i concorrenti rimasti in gara hanno eseguito delle cover riarrangiando i brani scelti, accompagnati da una band live formata da 8 elementi e guidata da Roy Paci. Le Distanze hanno eseguito Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics nella versione di Marilyn Manson, seguito da Giacomo Calò con When a Man Loves a Woman nella versione di Michael Bolton. I Mad-Dog hanno scatenato il pubblico con Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor nella versione dei Royel Otis, mentre Alex Fontana ha affrontato l’ostacolo rappresentato da Champagne Supernova degli Oasis. Infine, Teo Bok ha intonato Faith di George Michael e Patrizia ha eseguito Je Suis Malade di Lara Fabian, ricevendo una meritata standing ovation.

Al termine della manche, Alex Fontana è risultato essere il più votato e, dunque, è diventato finalista.

X Factor 2026 semifinale, la seconda manche

La semifinale di X Factor 2026 è proseguita con la seconda manche, aperta dai Mad-Dog con Figure It Out dei Royal Blood. Altra standing ovation per Patrizia, autrice della cover di Stay di Rihanna. Teo Bok ha cantato e ballato sulle note di Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin. Dopo il ritorno di Sayf, ospite della serata che ha proposto la sua Bombe, la gara è continuata con Le Distanze con Mon Amour di Slimane. Si è cambiato decisamente tono con Giacomo Calò, che ha omaggiato Gino Paoli con Una lunga storia d’amore.

I due eliminati

Alla fine della semifinale di X Factor 2026 è arrivato il momento dei verdetti. I Mad-Dog e Patrizia hanno ottenuto il titolo di finalisti, mentre Le Distanze sono stati eliminati. Fra i due concorrenti restanti, ovvero Giacomo Calò e Teo Bok, è partito un ballottaggio finale, al termine del quale i giudici hanno emesso il loro verdetto. Su richiesta di Gabbani, coach di entrambi i talenti, i giudici hanno optato per un Tilt, che comporta l’apertura di un televoto flash per stabilire le sorti dei concorrenti. Il pubblico, alla fine, ha eliminato Teo Bock.