Sabato 28 novembre, su Rai 1, è andata in onda, in diretta, la nona puntata di Ballando con le stelle 2026. La trasmissione, proposta dalle 21:30, è guidata da Milly Carlucci, accompagnata da Simone Di Pasquale nella Sala delle Stelle. Nell’appuntamento continua la gara con le seguenti coppie di protagonisti:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

Alessandro Matri con Giada Lini;

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

Anna Safroncik con Leonardo Lini;

Manuela Moreno con Carlo Aloia;

Monica Guerritore con Luca Urso;

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

A votare le performance, nella diretta della nona puntata di Ballando con le stelle 2026, ci sono Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Alberto Matano. A bordopista, come commentatrici, ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini, che assegnano il Tesoretto insieme a Rossella Erra. In studio, per giudicare le esibizioni, ci sono anche Matteo Addino e Sara Di Vaira. In qualità di Ballerina per una notte di oggi è coinvolta Roberta Bruzzone.

Ballando con le stelle 2026 diretta nona puntata, inizia l’appuntamento

Milly Carlucci dà il via alla nona puntata di Ballando con le stelle 2026. La conduttrice presenta le coppie: fra loro non ci sono Ornella Muti-Pasquale La Rocca, con l’attrice che negli scorsi giorni ha avuto un problema di salute ed è a casa. Carlucci si collega proprio con Muti, che afferma: “Mi sento molto meglio“. Una clip ricorda il suo lungo percorso nel format e Ventura, Fialdini e Mariotto la invitano a tornare la prossima settimana in vista del ripescaggio. Anche D’Urso afferma: “Spero di rivederti nel ripescaggio per ballare divinamente come settimana scorsa“.

Ad aprire la gara c’è la prova del ballo singolo. I concorrenti, a turno, devono improvvisare una performance in solitaria, senza l’aiuto dei professionisti. Parte Aurora Ramazzotti con un charleston, seguita da Andy Diaz con un cha cha e da Manuela Moreno con un boogie. Ad Alberto Ravagnani tocca il samba, ad Anna Safroncik è toccato il charleston. Monica Guerritore inizialmente si rifiuta per non influenzare il clima della performance successiva, ma poi, su invito di Smith, scende comunque in pista con una salsa. Infine ci sono la samba di Noemi Bocchi e il jive di Alessandro Matri. A Smith il compito di formare il podio, che è il seguente:

Alberto Ravagnani che ottiene 15 punti; Anna Safroncik che riceve 10 punti; Alessandro Matri che guadagna 5 punti.

Si svolge, ora, una gara di Ballando con te. I pole dancer Gabriele Oralli e Giulia Rendo sfidano Viktor Perotti e Simone Lucchese. La vittoria va a Perotti-Lucchese.

Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti aprono la gara tradizionale

La nona puntata di Ballando con le stelle 2026 entra nel vivo. La prima coppia a scendere in pista nella gara tradizionale è Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti. Eseguono un boogie. “Dinamici e freschi” per Matano, “la cosa più bella fatta fino a oggi” per Zazzaroni. Scontro fra Mariotto e Di Vaira: il primo invita la seconda a evitare “commenti pretestuosi”, ma lei lo invita a “fare silenzio“. Ricevono 44 punti, che diventano 64 punti con il bonus di +20 maturato con la vittoria della scorsa settimana.

Si prosegue con Manuela Moreno-Carlo Aloia. La giornalista, nella clip di presentazione, ha qualcosa da ridire sui voti espressi da Carolyn Smith, rimproverata per un presunto doppio standard nei suoi giudizi. Propongono un tango argentino. A Zazzaroni sono piaciuti “a fase alterna“, per Smith è una performance “bella“. Carolyn, tuttavia, ribatte alla clip: “Non ti conosco personalmente, ho sempre detto che mi è piaciuto l’approccio. Non confondiamo i discorsi, i difetti possono essere trasformati in pregi o errori“. Ottengono 42 punti.

Altro boogie è quello di Noemi Bocchi-Giovanni Pernice. Per Matano ha avuto un livello quasi da professionista, “molto carino” secondo Mariotto. Altro screzio fra Mariotto e Di Vaira, con il primo che la stronca: “Non riuscirai a prendere il posto di Smith“. Ricevono 49 punti, ma Zazzaroni se la prende con Mariotto che ha dato 9. Pernice: “Possiamo difendere Mariotto quanto vogliamo, ma per lui questa era un ballo da 9 e quello prima da 10“. Fialdini e Matano poi rivendicano la libertà del giudice di dare il voto che ritiene più giusto, ma Pernice non sembra convinto. Quando Fialdini definisce “muta” Bocchi, quest’ultima sbotta: “Ogni volta con questa storia, non stiamo al mercato. Se mi interpellano io rispondo, ma non sto muta“.

Ballando con le stelle 2026 diretta nona puntata, Monica Guerritore-Luca Urso

La nona puntata di Ballando con le stelle 2026 va avanti con Monica Guerritore-Luca Urso. Propongono un bellissimo tango argentino, che riceve una lunga standing ovation. “Meravigliosa” per D’Urso, “fantastica” per Zazzaroni. 50 meritatissimi punti per la coppia.

Matano prende la parola e invita D’Urso e Ventura, che hanno discusso negli scorsi giorni sui social, a ricongiungersi. La Ventura afferma: “Io cerco un contatto, non ho problemi a fare pace con lei perché ho sempre pensato fosse una persona perbene“. D’Urso: “Credo che al pubblico di questa trasmissione non gli importi nulla delle diatribe. Io sono serena, non ho litigato con nessuno. Mi sono sentita messa in ridicolo ogni settimana, però per me non c’è problema. Io ho parlato di piccola provocazione senza fare nomi, poi mi sono sentita definire appestata, direi che siamo su due piani differenti“. La pace, dunque, non c’è.

Si torna alla gara con Alberto Ravagnani-Erica Martinelli. Ballano un freestyle. “Ben fatto” per Zazzaroni. Ricevono 44 punti, che diventano 59 con il bonus di +15 maturato a inizio diretta. È il turno di Alessandro Matri-Giada Lini. Ballano un tango argentino. Zazzaroni ha notato qualche incertezza. Il resto della giuria concorda, eccezion fatta per Mariotto. Ottengono 43 punti, che diventano 48 con il bonus accumulato a inizio puntata.

Il centro del palco è raggiunto dalla Ballerina per una notte di oggi, cioè Roberta Bruzzone. La criminologa balla con diversi professionisti del talent e lancia il suo nuovo format Dentro la truffa.

La classifica

La nona puntata di Ballando con le stelle 2026 si avvia verso la conclusione. Ci sono Anna Safroncik-Leonardo Lini con uno slowfox. Per Smith si è trattata di una “bella performance”. Ben 48 punti, che diventano 58 sommati a quelli bonus della prima prova. La gara è chiusa dal paso di Andy Diaz-Gioia Giovanatti. Complimenti da Smith e D’Urso, mentre Matano e Mariotto esprimono qualche dubbio. Ottengono 41 punti.

È tempo dei Tesoretti. Ventura dà i suoi 20 punti a Guerritore-Urso, Fialdini premia Bocchi-Pernice con la speranza che la concorrente possa “iniziare a difendere da sola il proprio lavoro“. Erra, infine, dà il proprio bonus a Matri-Lini. La vittoria della puntata va a Noemi Bocchi-Giovanni Pernice, che ottengono 20 punti bonus. Al ballottaggio eliminatorio finiscono Moreno-Aloia, Diaz-Giovanatti e Ravagnani-Martinelli.

Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Manuela Moreno-Carlo Aloia (votati dal 18%) e Andy Diaz-Gioia Giovanatti (votati dal 32%). Salvi, e in semifinale, Alberto Ravagnani-Erica Martinelli.