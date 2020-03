Questa sera, 5 marzo 2020, torna Le Iene Show su Italia 1 alle 21.20, per il consueto appuntamento del giovedì. La rotazione dei conduttori prevede oggi in studio Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, al posto di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Non manca Giulia Innocenzi a Iene.it Aspettando le Iene, che inizierà in streaming sulle pagine social delle Iene e su Mediaset Play alle 20.45.

Le Iene Show 5 marzo 2020 diretta – i servizi della puntata

Fra i servizi della puntata, annunciati sul sito Iene.it, ci sono l’anteprima di un servizio sul post-terremoto in Emilia, e un’altro che mostra le condizioni dei migranti sull’isola di Lesbo, in fuga verso l’Europa. Infine, lo scherzo tradizionale delle Iene: la vittima di questa puntata è l’attrice Eva Grimaldi.

Le Iene Show 5 marzo 2020 – la diretta