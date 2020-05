Martedì 19 maggio, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, va in onda Le Iene Show. La puntata è condotta del trio maschile Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia.

La trasmissione torna sul caso di Marco Vannini, il ventenne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. Sarebbero spuntati dei nuovi retroscena sul passato di Antonio Ciontoli, l’ex militare accusato dell’omicidio del giovane.

La vittima dello scherzo è il telecronista Fabio Caressa.

Le Iene Show diretta 19 maggio 2020 servizi inchieste

La diretta del 19 maggio si apre con un servizio dedicato alle nascite durante la quarantena. Filippo e Manuela è una giovane coppia siciliana che attende la nascita del figlio Calogero. Filippo è consapevole che a causa delle restrizioni non può stare accanto alla moglie in sala parto. E’ cosi ha deciso di filmare le ultime settimane di gravidanza prima del lieto evento.

Calogero è nato ad aprile, il padre è potuto entrare nella stanza della moglie solo per pochi istanti. Ha potuto rivedere il figlio tre giorni dopo, quando Manuela è stata dimessa dell’ospedale.

Le Iene Show Covid 19

Le Iene si occupano nuovamente del Covid 19. Il Ministero della Salute non ha ancora prolungato il periodo di quarantena obbligatoria per chi è si è ammalato. 14 giorni non sono sufficienti in quanto alcuni pazienti risultano ancora positivi anche dopo 49 giorni. Ciò accade perché il virus rimane nei liquidi biologici per alcuni giorni.

I medici non riescono a comprendere perché il Ministero abbia vietato le autopsie dei pazienti positivi in quanto non vi è rischio di contagio. Il professor Giuseppe De Donno è stato il primo ad utilizzare il plasma per sconfiggere la malattia. Esso si ricava dal sangue dei pazienti guariti al virus. Gli ammalati che hanno ricevuto la sostanza biologica hanno effettivamente avuto dei miglioramenti.

La comunità scientifica si è scagliata contro De Donno perché è preferibile sottoporre i pazienti alle cure farmacologiche. La motivazione risiede nel fatto che in questa maniera anche le case farmaceutiche posso guadagnare sul virus.

Le Iene Show diretta 19 maggio 2020 Scherzo Caressa

Le Iene Show mandano in onda lo scherzo a Fabio Caressa. La figlia Matilde (complice) si trova nella sua cameretta per sostenere l’interrogazione di filosofia con la prof a distanza (attrice complice). Una volta terminata l’interrogazione, la professoressa dimentica di spegnere la telecamera. Matilde ed il fidanzato Jacopo decidono di spiarla. Vedono uscire il marito di casa e poco dopo la osservano mentre amoreggia con l’amante.

Matilde racconta quanto accaduto al padre. E Caressa gli consiglia di mantenere il segreto. Ma non sa che la figlia ha filmato tutto e ha già divulgato il video con le compagne di scuola. Il giorno dopo la professoressa vuole parlare con Caressa. Lei racconta che Matilde l’ha ricattata in cambio di un bel voto e ormai il video è finito tra le mani del marito. Caressa insulta duramente la figlia in quanto la prof ha intenzione di sporgere denuncia.

Caressa tenta di consolare l’uomo tradito. Mentre la madre, Benedetta Parodi, obbliga la ragazza a contattare tutte le amiche affinché cancellino il video. Fortunatamente si tratta solo di uno scherzo delle Iene. E Matilde ha dimostrato di essere una brava attrice.