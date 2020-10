Stasera in Tv mercoledì 14 ottobre. Rai 2 trasmette la quarta puntata della serie Mare fuori con Carolina Crescentini. Mentre su Rai Movie è previsto il film drammatico del 2017 Chiamami col tuo nome, con Timothée Chalamet.

Stasera in Tv mercoledì 14 ottobre 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 20.30, va in onda l’incontro calcistico Italia-Olanda. Scende ancora una volta in campo la squadra di Roberto Mancini per affrontare la gara valida per la Nations League. Le due squadre si erano già affrontate lo scorso 7 settembre. La gara è stata vinta dagli Azzurri grazie alla rete di Barella.

Rai 2, alle 21.25, trasmette la fiction Mare Fuori, con Carolina Crescentini. Nell’episodio L’amore malvagio nell’istituto diretto da Paola, l’amicizia di Filippo e Carmine si trasforma in un rapporto conflittuale. Edoardo ne approfitta per fare delle avances a Teresa. Nell’episodio Conosci te stesso Massimo continua a proteggere Carmine ma non sa che il ragazzo ha avuto l’ordine di uccidere. Mentre Filippo, incaricato da Ciro, deve mettere a disposizione della banda del boss la macchina di suo padre.

Invece Rai 3, alle 21.25, manda in onda il programma di attualità Chi l’ha visto? Con Federica Sciarelli. La giornalista torna ad occuparsi del delitto di Ravello dove nel 2015 venne uccisa Patrizia Attruia. Per il delitto sono stati condannati l’amica ed il fidanzato della vittima, Vincenza Dipino e Giuseppe Lima.

Infine su Canale 5, alle 21.25, va in onda la quinta puntata di Temptation Island 8, con Alessia Marcuzzi. Le coppie rimaste, dopo 21 giorni di separazione, affrontano gli ultimi falò. E scopriamo quali decideranno di uscire insieme o separatamente dal reality.

Stasera in Tv mercoledì 14 ottobre I film sulle reti generaliste

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2011, Baciato dalla fortuna, con Vincenzo Salemme. Il vigile urbano Gaetano, colmo di debiti, decide di giocare al SuperEnalotto. Ma quando scopre che la sua combinazione è quella vincente, si rende conto di non averla giocata.

Infine su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film azione del 2012, Jack Reacher- La prova decisiva, con Tom Cruise. Un cecchino uccide cinque persone. E le indagini portano a James Barr, un ex soldato. L’uomo non proclama la sua innocenza ma fa il nome di Jack Reacher. Quest’ultimo avrà il compito di scoprire la verità su quanto accaduto.

I film trasmessi su 20 Mediaset, Rai Movie

Stasera 20 Mediaset, alle 21.00, manda in onda il film fantastico del 2016,Warcraft -L’inizio con Travis Fiemmel. Un gruppo di orchi invade il regno di Azeroth. Arduin ed il mago Dorotan, anche se nemici, si impegnano a combattere nel conflitto che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.

Inoltre su Rai Movie, alle 21.00, è previsto il film drammatico del 2017, Chiamami col tuo nome, con Timothée Chalamet. L’adolescente Elio si trova in vacanza coi genitori nelle campagne del Cremasco. Ma quando arriva in casa Oliver, uno studente americano, il ragazzo si innamora perdutamente di lui.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film avventura The great wall con Matt Damon. Un mercenario, dopo essere stato catturato, si unisce ad un gruppo di guerrieri che deve difendere la Muraglia Cinese dall’attacco di una moltitudine di mostri assetati di sangue.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 1989, Un’arida stagione bianca con Susan Sarandon. ll professor Benjamin Du Toit vive in Sud Africa con i famigliari. E non si è mai interessato alle problematiche legate all’apartheid. Ma quando viene assassinato il figlio del suo giardiniere sarà costretto a cambiare idea.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2011, Il cuore grande della ragazze con Cesare Cremonini. Anni 30. La famiglia Vigetti ha tre figli. Uno di essi è particolarmente ambito dalle ragazze ma per volere dei genitori sarà obbligato a corteggiare le sorelle Osti, eredi di una coppia di proprietari terrieri.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2019, Genitori quasi perfetti con Anna Foglietta. Simona è una madre single e si sente costantemente inadeguata nel suo ruolo genitoriale. E l’organizzazione della festa di compleanno del figlio Filippo farà aumentare le sue insicurezze.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2019, La vita invisibile di Euridice Gusmao, con Julia Stockler. Le sorelle Guida ed Euridice sono inseparabili. Ma quando Guida scappa di casa per seguire il fidanzato, il padre la rinnega e farà di tutto per separare le figlie.

Inoltre su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film fantastico del 2014, Viaggio nell’isola dei dinosauri, con Darius Williams. Il piccolo Lucas, dopo essere tornato dalle vacanze, si ritrova in un’isola sconosciuta dominata dai dinosauri. Tornare a casa non sarà facile.

Invece Sky Cinema Action, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 1981, Strade violente con James Caan. Dopo un lungo periodo di detenzione Frank, un abile ladro, ha già studiato altri colpi per potersi poi ritirare dalla malavita. Ma le cose non vanno come previsto.

Infine su Sky Cinema Suspance alle 21.00, va in onda il film thriller del 2019, Domino con Nicolaj Coster-Waldau. Copenaghen. Christian Toft, ufficiale di Polizia, vuole rendere giustizia ad un collega assassinato da un terrorista dell’Isis. Ma si ritroverà, suo malgrado, coinvolto in un pericoloso intrigo internazionale.