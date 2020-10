Stasera in TV 28 ottobre 2020. Ecco i programmi presenti sulle reti generaliste digitali e della piattaforma satellitare. In particolare si conclude, su Rai 2, la serie Mare fuori con l’ultima puntata che rappresenta una vera resa nei conti. Ecco nei dettagli i programmi in onda.

Stasera in tv 28 ottobre 2020 programmi Rai e Mediaset

Rai 1 propone la replica di Ulisse Il piacere della scoperta. La puntata è dedicata a Maria Antonietta l’ultima regina di Francia. Alberto Angela racconta la drammatica vicenda umana e regale di Maria Antonietta D’Asburgo-Lorena una delle regine più odiate dai francesi.

Subito dopo una puntata di Porta a Porta.

Rai 2 propone l’ultima puntata della serie Mari fuori. L’undicesimo e il dodicesimo episodio hanno come titolo rispettivamente Fai la cosa giusta e Morire per vivere.

Subito dopo la nuova puntata di Restart con Antonella Bruchi che approfondisce i temi dell’economia nella trasmissione dedicata alla ripartenza dell’Italia. In studio anche il giornalista Aldo Cazzullo.

In terza tarda serata, viene proposta la serie Casa-famiglia.

Rai 3 propone in prima serata, alle 21.20, un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? Siamo all’ottava puntata del programma alla ricerca degli scomparsi. Federica Sciarelli cerca di capire se un giovane segnalato dai telespettatori sia in realtà un ragazzino che era stato rapito a 10 anni. Il padre, intervistato in esclusiva dal programma, dice che quel ragazzo che vaga scalzo per la Sicilia è proprio suo figlio. Lo sta cercando da 13 anni e non si è mai dato per vinto. Poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Su Canale 5 alle 21.00 l’incontro Juventus Barcellona valevole per la Champions League. Allo Juventus Stadium Torino in campo la squadra di Andrea Pirlo contro gli spagnoli di Ronald Cohen. Subito dopo pressing Champions League

Su Rete 4 in prima serata Stasera Italia Speciale programma di attualità e di approfondimento condotto da Barbara Palombelli. Come sempre al centro dell’attenzione il tema dell’emergenza sanitaria e gli altri numeri che caratterizzano il contagio in Italia ma anche nel mondo.

Subito dopo il film grottesco Amarcord di Federico Fellini. Un vero e proprio cult del 1974 della durata di 2 ore 10 minuti

Italia Uno propone alle 21:10 la pellicola musicale Grease. Datata 1978 racconta la storia di Danny, John Travolta, che durante le vacanze, inizia con Sandy, un rapporto di amicizia. Poi se la ritrova nel suo stesso collegio.

I programmi delle reti digitali

Su LA7d alle 21:30 vanno in onda nuovi episodi di The Good Wife. Si tratta della terza serie in onda dal lunedì al venerdì. I titoli sono rispettivamente Le colpe, Il prezzo, Tentazioni, Oggi a te domani a me, Affari di stato e Segreti militari.

Su Cielo alle 21:20 il film Justine, ovvero le disavventure della virtù.

Il canale 9 del digitale terrestre propone in prima visione alle 21:25 la seconda puntata del talk L’Assedio con Daria Bignardi.

Paramount Network, canale 27 del digitale terrestre propongo Unità speciale telefilm in onda fino all’una di notte.

Stasera in tv 28 ottobre 2020, i film in onda

Su Italia 1 in seconda serata alle 23:45 va in onda il film Footloose. Si canta e si balla con due classici sulla giovane rete Mediaset. Infatti precedentemente è andata in onda la pellicola musical di Grease. Footloose è il coinvolgente inno alla voglia di vivere rappresentato dalla danza. Gli interpreti principali sono Kevin Bacon e Lori Singer.

Su La7 in seconda serata va in onda la pellicola Unfit la psicologia di Donald Trump. Si tratta di una serie di documenti presentati in vista del 3 novembre prossimo, quando si vota per l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. I due contendenti sono Donald Trump e John Biden.

I film su Sky

Su Sky Cinema Drama canale 38 della piattaforma satellitare va in onda alle 21 il film a Tor Bella Monaca non piove mai. La pellicola di genere drammatico è interpretata da Marco Bocci. Stritolato dalla vita di periferia, Marco rinuncia alla sua onestà. È l’opera prima con cui Marco Bocci ha intrapreso la nuova carriera di regista. Su Sky Cinema Due alle 21:15 Le cose che non ti ho detto. La pellicola è drammatica ed è interpretata da William Nicholson. Edward e Grace sono sposati da 30 anni. ma ad un certo punto il matrimonio finisce.

Su Sky Cinema Halloween la pellicola Hansel e Gretel Cacciatori di streghe. La pellicola è di genere fantastico ed è interpretata da Jeremy Renner. Da grandi Hansel e Gretel sono diventati Cacciatori di streghe, Memori della loro avventura da piccoli. Il film è il seguito cinematografico della fiaba Hansel e Gretel scritta dai fratelli Grimm nel 1812.