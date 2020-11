Questa sera, martedì 3 novembre 2020, torna alle 21.20 su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene Show. Nicola Savino conduce con Alessia Marcuzzi, assente nella puntata di martedì scorso in quanto risultata di nuovo debolmente positiva al Covid. Presenti, come di consueto, le voci fuori campo della Gialappa’s Band.

Sul sito Iene.it sono state condivise diverse anticipazioni di servizi in onda questa sera. La Iena Alice Martinelli ha girato uno speciale dedicato alla Terra dei fuochi, intitolato La Terra dei Fuochi continua a bruciare. La zona compresa tra le province di Napoli e Caserta è sempre interessata dai roghi tossici pericolosissimi per la salute.

Si torna poi a parlare dell’emergenza Covid. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti diramato le norme previste dal nuovo DPCM. Fra cui, la chiusura di centri commerciali e attività non essenziali nei week-end, il coprifuoco dopo le 22 esteso a livello nazionale; e i lockdown mirati per le aree e le Regioni attualmente più a rischio, come la Lombardia e la Campania.

Infine, Le Iene hanno intervistato alcuni rappresentanti di Federanziani, l’associazione senza fini di lucro con il fine di tutelare i diritti e di migliorare la qualità della vita degli anziani. Ultimamente, infatti, è circolata la proposta di imporre un lockdown solo per over 70, allo scopo di tutelare la salute di una delle categorie più a rischio.

Le Iene 3 novembre 2020, la diretta

Il primo servizio di questa sera è un’intervista quadrupla ai giudici di All Togheter Now. La terza edizione del talent ha come giudici J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Segue un servizio sugli sbarchi fantasma, come vengono definiti dal programma, dei migranti in Italia e in Europa. Si tratterebbe di piccole barche ben diverse dai noti barconi che traghettano centinaia di persone. Portando molti meno migranti sarebbe più semplice passare inosservati, ed eludere i controlli della guardia costiera.

Inizia poi la seconda parte del servizio girato dalle Iene dentro al reparto anti-Covid dell’ospedale di Padova. La situazione si è notevolmente aggravata rispetto alla settimana scorsa: ai limiti del critico. “Date un messaggio a chi dice che non c’è niente, i malati sono sempre di più” afferma il Direttore dell’ospedale. “Chi lavora in ospedale non ce la fa più, chi vive fuori dovrebbe capirlo: non è più come prima” ribadisce un medico in corsia.