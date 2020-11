Alessandro Cattelan, conduttore di X Factor, è risultato positivo al Covid 19, ma è in condizioni stabili. Lo stesso conduttore ha scelto di divulgare personalmente la notizia, attraverso un annuncio su Instagram.

X Factor: Alessandro Cattelan positivo Covid, Collu conduttrice

Alessandro Cattelan ha contratto il Covid 19 e per tale ragione dovrà rinunciare alla conduzione di X Factor. Infatti nella diretta di giovedì 5 novembre sarà sostituito da Daniela Collu.

Nel frattempo Cattelan ha spiegato sui social come ha scoperto di aver contratto il Covid. Il conduttore ha raccontato che tutti gli addetti ai lavori, i giudici ed il pubblico eseguono dei controlli periodici prima di iniziare le registrazioni. Ma dopo essersi sottoposto all’ultimo test sierologico, l’esame ha dato esito positivo. Per avere ulteriore conferma se è ammalato di Covid, Cattlean deve attendere il risultato del test molecolare.

Nel frattempo, in attesa del responso, sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione. Ma si è isolato dal resto della famiglia in via precauzionale. A dimostrazione di ciò Cattelan ha postato un disegno che le sue due bambine, Nina e Olivia, gli hanno lasciato davanti la porta della camera da letto. Si tratta del ritratto della loro famiglia avvolto da stelle e cuoricini. Ha inoltre aggiunto che anche la moglie Ludo Suaer, che si sta prendendo cura di lui, non entra nella stanza nemmeno per lasciargli i pasti.

Cattelan positivo, le altre ipotesi

Nelle prime ore dalla notizia della positività di Cattelan, sul web sono circolate alcune ipotesi su come poter affrontare la diretta di giovedì. Si era pensato ad una conduzione da casa, come è accaduto a Carlo Conti venerdì scorso nella diretta di Tale e quale show. Ma successivamente si è optato per la sostituzione, come è già avvenuto nel caso di Picone a Striscia la notizia. Anche il comico è risultato positivo al Covid. Ed è momentaneamente sostituito da Sergio Friscia.

Per quanto concerne i possibili sostituiti di Cattelan, erano stati proposti alcuni nomi. Tra essi Daniela Collu, conduttrice di Hot Factor, Enrico Papi, attualmente al timone di Name That Tune- Indovina la canzone. su Tv8. E ancora Lodovica Comello, che conduce Italia’s got talent. Ed infine il presentatore di Ogni Mattina Alessio Viola.

Escludendo la possibilità della conduzione da remoto, la produzione ha scelto di affidare i Live a Daniela Collu. La show girl sostituirà Cattelan fino al suo rientro. Se il test molecolare dovesse dare esito negativo, il conduttore potrebbe già tornare la prossima settimana. Nel frattempo tutto lo staff di X Factor gli ha inviato dei messaggi di incoraggiamento per una pronta guarigione.

Chi è Daniela Collu

Daniela Collu è attualmente la conduttrice di Hot Factor. Si tratta del segmento che va in onda subito dopo la messa in onda di X Factor. Raccoglie i commenti a caldo dei giudici e dei concorrenti in gara. La Collu ha già lavorato per Sky in un format simile, che era intitolato StraFactor.

Attualmente è anche uno delle conduttrice radiofoniche di RTL 102.5. Sui social è conosciuta come Stazzitta, nome del suo blog. Ha esordito nel 2013 quando ha partecipato al programma televisivo Aggratis!, con Fabio Canino e Chiara Francini su Rai 2, nel quale ricopriva il ruolo di opinionista fissa.