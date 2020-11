Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, torna alle 21.20 su Italia 1, l’appuntamento con Le Iene Show. Conducono Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia, qualora si sia rimesso del tutto. Infatti, era risultato positivo al Covid, continuando a lavorare da casa.

Molti dei servizi anticipati sul sito ufficiale Iene.it per la puntata di questa sera sono a tema Covid. Dato il numero elevato di contagi, il Governo ha varato immediate contromisure, sotto forma del nuovo DPCM. L’italia è divisa in tre zone: gialla, arancione e rossa, in base al numero di contagi e ad altri parametri. Insieme con le Iene visitiamo nuovamente l’Ospedale di Padova, e ascoltiamo le testimonianze di chi si è ammalato di Covid.

Protagonista dello scherzo di questa sera, infine, il pallavolista russo, capitano della nazionale di volley italiana, Ivan Zaytsev. Allo “tsar della pallavolo”, come è soprannominato dai suoi fan, le Iene fanno credere che suo figlio primogenito sia stato messo sotto torchio da un procuratore truffatore, che vuole incastrarlo. Ovviamente un complice delle Iene.

Potete seguire tutti i servizi proposti questa sera anche sul sito ufficiale Iene.it e su MediasetPlay.

Le Iene 5 novembre 2020, la diretta

Nel primo servizio si parla della mancata organizzazione di un piano pandemico. Non solo per l’emergenza accaduta a gennaio, ma anche e soprattutto per la seconda ondata attuale. Stando al servizio, con un piano pandemico efficiente si sarebbero potute risparmiare almeno 10.000 morti. Eppure, dal 2007 l’Unione Europea aveva chiesto ai paesi membri di sviluppare un piano pandemico proprio per descrivere le contromisure in caso di emergenza.