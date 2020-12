La puntata del martedì di Le Iene Show è in onda questa sera, 15 dicembre, su Italia 1. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, insieme alle voci fuori campo della Gialappa’s Band.

Proposta un’intervista esclusiva a Zucchero, che promuove la deluxe edition di “D.O.C.”, prodotta da Universal Music; nel disco è presente “September“, il duetto fatto con Sting. Nicolò De Devitiis, invece, corona il piccolo grande sogno di Mirko, un bambino di 12 anni, che incontra l’ex calciatore Sinisa Mihajlovic ora allenatore del Bologna, e idolo del bambino.

Tra i servizi proposti questa sera, un nuovo aggiornamento sul caso di Filippo Raciti. Il poliziotto fu ucciso negli scontri con gli Ultras del Palermo nel 2007. Antonino Speziale, condannato per l’omicidio di Raciti, è uscito dal carcere; e le Iene lo hanno intervistato sulla vicenda che lo ha coinvolto. Stando alle prove raccolte dalla trasmissione, e da altri nel corso degli 8 anni di reclusione di Speziale, l’uomo potrebbe essere stato accusato ingiustamente.

Un altro servizio è dedicato a Carlo, anziano rinchiuso contro la sua volontà in una RSA. Carlo è perfettamente in grado di intendere e di volere; ma qualcuno, probabilmente interessato all’ingente patrimonio dell’uomo, ritiene che non possa più vivere nella sua casa in autonomia. Oggi, la RSA dove Carlo è trattenuto, lontano persino dalla famiglia, risponde accusando le Iene di fare “cattiva pubblicità” alla struttura. Tuttavia, continua il silenzio sulle condizioni di Carlo.

Potete recuperare la puntata, e i singoli servizi estrapolati, dal sito ufficiale Iene.it, o su MediasetPlay.

Mirko è un bambino di 12 anni, che ha combattuto e sconfitto la leucemia. Il suo caso ha mobilitato il mondo del calcio, grande passione di Mirko, che sogna di diventare giornalista sportivo. Casualmente, nello stesso periodo in cui Mirko era ricoverato, anche l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ne era affetto. Tra i due è nata una corrispondenza, ma non si sono mai incontrati. Oggi che il peggio è passato, Le Iene vogliono farli incontrare, per coronare il sogno di Mirko.

L’incontro tra Mirko e Sinisa è stato organizzato dalla Iena Nicolò De Devitiis, e l’allenatore del Bologna ha accompagnato Mirko a fare un tour del centro allenamenti del Bologna. “Se un giorno devi fare qualcosa, fai il calciatore, non l’allenatore. Fare l’allenatore è un casino” scherza Sinisa parlando con Mirko. Che poi partecipa agli allenamenti della prima squadra.

Le Iene 15 dicembre, il caso di Carlo in RSA contro la sua volontà

Il caso di Carlo non è ancora stato risolto. L’uomo, 90 anni, è stato ricoverato in RSA al di fuori della sua volontà; il suo ingente patrimonio, infatti, farebbe gola a chi si occupava di aiutare l’anziano a gestirlo.

Fra coloro sospettati di avere secondi fini, c’è il geometra Bonfanti, che le Iene hanno intervistato con l’ausilio di una telecamera nascosta. Bonfanti racconta una storia diversa da quelle sentite fino ad oggi. Secondo il geometra Carlo sta benissimo nell’RSA, così come era stato bene durante l’ultimo ricovero anni fa. Ma Carlo ha le idee chiare: non ha mai voluto restare in una casa di riposo, minacciando il suicidio se avesse dovuto tornarci.

Il geometra Bonfanti difende anche la sorella di Carlo: “Non ha nessun interesse nell’ottenere l’eredità di Carlo” dice il geometra. Ma Le Iene hanno scoperto che Bonfanti sarebbe presente nell’eredità proprio della sorella di Carlo. Alla luce di questo, le sue dichiarazioni, affermano le Iene, diventano sospette. Anche perché da quando la fortuna di Carlo è stata posta sotto controllo di terzi, sui conti di Carlo sono registrati movimenti sospetti. Sta al giudice ora valutare le responsabilità di ogni persona coinvolta; e valutare se Carlo deve davvero restare nell’RSA.

Quindi, sono trasmessi aggiornamenti sulle rivelazioni inerenti il caso di Silvia Romano. Stando alle indagini svolte dalle Iene, il salvataggio della ragazza dal Kenya sarebbe stato ritardato volutamente; per consentire agli aguzzini e ai “salvatori” di lucrare sui soldi del riscatto. Valter Tozzi, ritenuto il responsabile della gestione del salvataggio, ha dichiarato alle Iene che “non è vero, è tutto uno scherzo. Sono un geometra”. Però, Tozzi è più volte apparso in foto con alte cariche dello stato, fra cui Guido Bertolaso, l’ex ministro Roberta Pinotti, e il premier Giuseppe Conte. Tutti hanno però dichiarato di non avere nulla a che fare con Tozzi.

Lo scherzo a Gigi di Biagio

La vittima dello scherzo di questa sera è Luigi Di Biagio, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Il programma le farà credere che sua figlia diciassettenne stia uscendo con un uomo molto più grande di lei, sposato. Che, per giunta, racconterà a di Biagio di aver scommesso… e perso sua figlia in una partita di Poker.

Complici dello scherzo la moglie e le altre tre figlie di Luigi di Biagio, che avvisano subito Le Iene: “Papà è uno tosto“. Lo scherzo inizia nella casa di Di Biagio, dove il nuovo fidanzato della figlia si presenta a cena come un esperto di matematica che vive di scommesse calcistiche.

Forse Le Iene avrebbero dovuto ascoltare l’avvertimento: Tommaso, l’attore che interpreta il nuovo fidanzato della figlia di Di Biagio, nel corso dello scherzo riceve un forte schiaffo sulla nuca. Ma poi, come ogni buon padre preoccupato, si commuove pensando a quello che è successo alla figlia Beatrice.