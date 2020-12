Stasera in tv 16 dicembre 2020. Alberto Angela presenta Stanotte con Caravaggio su Rai 1. Rai 3 propone il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?, mentre su Canale 5 termina la miniserie in prima visione TV Il silenzio dell’acqua 2. Di seguito la programmazione completa di stasera.

Stasera in tv 16 dicembre 2020 – programmi Rai

Rai 1 manda in onda in prima serata lo speciale Stanotte con Caravaggio con Alberto Angela. La puntata, inedita, racconta la vita e le opere di uno degli artisti più controversi della storia dell’arte. Il lungo viaggio parte da Porto Palo, l’ultimo approdo di Caravaggio prima della morte, per andare poi a ritroso nella vita del pittore.

Alle 21.20 su Rai 2 è proposta la quarta puntata della serie L’Alligatore dal titolo Fine dei Giochi. Rossini e Max hanno scoperto forti legami tra potere e criminalità. Per questo ora le loro vite sono in pericolo. Infatti, i potenti coinvolti nelle loro indagini capiscono di essere in procinto di perdere tutto, e attentano alle loro vite.

Federica Sciarelli conduce dalle 21.20 una nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3. La Sciarelli si occupa questa sera del caso di Alghero Correttini, che era scomparso per poco ma è improvvisamente riapparso. Gli inviati del programma lo hanno raggiunto per chiedergli la sua versione dei fatti

Stasera in tv 16 dicembre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 dalle 21.20 è in onda il programma di approfondimento curato dalla redazione del TG4, Stasera Italia. Barbara Palombelli conduce il programma tutti i giorni dalle 20.30 alle 21.30. Ogni mercoledì sera, invece, Stasera Italia occupa l’intera prima serata di Rete 4. Politica, economia, cronaca: questi ed altri sono i temi trattati ogni giorno con ospiti in studio o in collegamento.

La quarta e ultima puntata della seconda stagione della miniserie Il silenzio dell’acqua è proposta alle 21.22 su Canale 5. Il complesso giallo ambientato a Castel Marciano giunge al finale di stagione con molti misteri ancora da svelare. Chi ha ucciso Sara Liverani e suo figlio Luca? Chi si è accanito sul povero Elio, e perchè? Tutti i nodi della seconda stagione sono sciolti stasera, 16 dicembre 2020, in prima visione tv.

Infine, su Italia 1 va in onda il film Fallen, alle 21.20. Luce Price, diciassettenne determinata, conduce una vita normale.Un giorno, però, è accusata di un crimine che non ha commesso, e mandata in riformatorio. Lì incontra due ragazzi, con i quali crea un forte legame, e che la corteggiano. Non capisce perchè, ma sente di conoscerli da sempre. Alla fine, scopre che i due giovani sono angeli caduti, e lei è solo una pedina nella guerra eterna fra paradiso e inferno.

I programmi La7, TV8 e Nove

Atlantide, storie di uomini e di mondi, è in onda su La7 alle 21.15. Il programma condotto da Andrea Purgatori racconta fatti storici rilevanti, con un occhio di riguardo nei confronti degli uomini e delle donne che ne sono stati protagonisti. Questa sera si occupa di un caso particolare. Il 2020 non è stato solo l’anno della pandemia ma anche il periodo in cui è accaduto di tutto. E se venissero anche i marziani? si chiede Purgatori.

Alle 21.30 su TV8 è poi proposto il film Serendipity: quando l’amore è magia; un classico delle commedie romantiche con protagonisti gli attori John Cusack e Kate Beckinsale. Jack e Sarah si conoscono per caso, ma per entrambi è chiaro che il loro sia un incontro voluto dal destino. Scatta il colpo di fulmine, ma Sarah ha bisogno di un’ulteriore conferma. Così, scrive il suo nome e numero sulla copertina di un libro, che poi vende a una bancarella. Se Jack riuscirà a rientrare in possesso del libro, sarà il segnale divino che Sarah aspettava.

Live su NOVE, infine, il talk show Accordi e Disaccordi di Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio. Gli ospiti chiamati dai conduttori in studio o in collegamento stasera, 16 dicembre 2020, discutono in tv di argomenti di stringente attualità inerenti politica, economia o cronaca.

Stasera in tv 16 dicembre 2020, i film in onda su Sky Cinema

Mio fratello rincorre i dinosauri è trasmesso alle 21.00 su Sky Cinema Canale 304. La tenera storia raccontata nella commedia di Stefano Cipani con interpreti Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese affronta un tema importante. Un adolescente è infatti chiamato a confrontarsi con la disabilità del fratello minore, di cui inizialmente si vergogna.

Infine, sul canale 313 di Sky Cinema, alle 21.15 è trasmesso King Arthur: il potere della spada. Fantasy che rielabora la storia classica dell’ascesa al potere di Re Artù e dei suoi cavalieri, grazie al potere della mitica spada Excalibur.