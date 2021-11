Le Iene Show diretta 9 novembre: sesta conduttrice Michela Giraud, scherzo a Nunzia De Girolamo

Condividi su







Martedì 9 novembre, dalle 21.25 su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show. Questa settimana Nicola Savino è affiancato da Michela Giraud, che prende il posto di Madame.

Tra i servizi proposti un reportage sul Covid, sul timore di una possibile quarta ondata, sul Plasma Iperimmune e sull’Ecobonus 90%.

La vittima dello scherzo è l’ex deputata e Ministro Nunzia De Girolamo.

Le Iene Show, la diretta del 9 novembre

Nella diretta del 9 novembre Nicola Savino accoglie in studio la sesta conduttrice del martedì, ovvero Michela Giraud. Insieme lanciano il primo servizio che è dedicato al Covid.

Nelle ultime settimane i tassi di contagio stanno aumentando e per tale ragione gli esperti temono la quarta ondata.

Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova, spiega che attualmente i ricoverati si dividono in due tipologie. Sono i giovani non vaccinati o gli anziani vaccinati che però hanno altre problematiche di salute.

Grazie alla somministrazione del vaccino ad oltre metà della popolazione, i ricoveri però sono nettamente diminuiti rispetto allo scorso anno. I vaccinati inoltre hanno tempi di ripresa più rapidi e non contraggono forme gravi.

Per quanto riguarda il Plasma Iperimmune, in Italia il suo uso è drasticamente ridotto in quanto è stato sostituto dalle monoclonali. Il dottor Giuseppe De Donno, fautore del Plasma Iperimmune, è morto suicida lo scorso 27 luglio.

Il medico aveva messo l’anima per riuscire a salvare i pazienti da una malattia allora completamente sconosciuta. Nelle ultime interviste però appariva stanco e amareggiato a causa degli innumerevoli attacchi mediatici che aveva subìto. Il Plasma Iperimmune oggi continua ad essere utilizzato negli Stati Uniti dove sta dando ottimi risultati.

Lo scherzo a Nunzia De Girolamo

Le Iene mandano in onda lo scherzo realizzato a Nunzia De Girolamo, che è contro i No Vax. Complice è il marito Francesco Boccia. L’ex deputata e Ministro arriva in un bar per prendere un aperitivo. Entra improvvisamente un uomo senza mascherina e senza Green Pass che pretende di prendere una consumazione all’interno di un locale.

Qualche giorno dopo Nunzia De Girolamo è chiamata a registrare un’intervista per un progetto universitario. Le Iene hanno montato ad hoc un filmato in cui la De Girolamo diventa una forte sostenitrice dei No Vax.

Una volta viene rientrata a casa viene a conoscenza che il filmato è finito nel dark web e che sta registrando numerose visualizzazioni. La De Girolamo quando visiona il video va su tutte le furie perché si tratta di un fake. Per farlo rimuovere dovrebbe pagare, come una sorta di riscatto, 15.000 dollari.

Nunzia De Girolamo raggiunge l’intervistatore che ha montato la farsa e si scaglia duramente contro di lui. Improvvisamente escono alcuni No Vax che gridano in nome della propria libertà. Si tranquillizza quando scopre che fortunatamente si tratta di uno scherzo.

Michela Giraud ha preparato un monologo contro gli haters.

Le Iene Show, Lando Buzzanca

Il prossimo servizio è dedicato all’attore Lando Buzzanca, che oggi ha 86 anni ed è ricoverato in una clinica di riabilitazione. Dal 2016 frequenta una donna Francesca Lavacca, (in arte Della Valle). I figli sono contrari al loro possibile matrimonio perché sostengono che la signora voglia approfittarsi di lui per accedere al suo patrimonio. Buzzanca inoltre sta affrontando un periodo di fragilità.

Massimiliano Buzzanca racconta inoltre che Lavacca ha già alle spalle un precedente penale per truffa. Lavacca si difende spiegando che il reato è andato in prescrizione ma preferisce mantenere il silenzio.

Massimiliano aggiunge che ha notato la firma del padre su documento pubblico per il matrimonio. Ma sostiene che si tratta di una firma falsa. Secondo Candida Livatino, specializzata in grafologia, sostiene che la firma non sarebbe infatti dell’attore. Francesca Lavacca però afferma che è stato lui a firmarlo in quanto vuole fermamente sposarla.

Le Iene Show 9 novembre, Luca Ventre

La trasmissione si occupa di Luca Ventre, il 35enne italiano che è stato ucciso il 1 gennaio all’interno dell’ambasciata italiana in Uruguay.

Secondo le autorità uruguaiane sarebbero deceduto “per una aritmia prodotta per uno stato adrenergico dall’eccitazione e la lotta durante la restrizione e per alterazione dei livelli di potassio. Condizione, questa, aggravata da droghe stimolanti come la cocaina”.

Dai filmati delle telecamere di sorveglianza Ventre aveva scavalcato il cancello dell’edificio perché dopo aver suonato ripetutamente nessuno gli aveva aperto. Gli si avvicina un poliziotto che lo immobilizza a terra e sembra strangolarlo. Ormai esamine viene accompagnato in ospedale.

Da una relazione della Procura di Roma emerge invece che il decesso è dovuto ad “asfissia meccanica, violenta ed esterna”.

Condividi su