L’emergenza coronavirus ha cancellato tutta la programmazione di Rai 3 e questa sera va in onda lo speciale di In mezz’ora. La trasmissione con Lucia Annunziata occupa tutta la prima e la seconda serata. Si inizia alle 21.20 e si finisce a mezzanotte. Quando la linea passa a Tg3 Linea notte.

Rai 3 questa sera ha spazzato via tutta una prima e seconda serata che erano state già ampiamente rimaneggiate nel pomeriggio di ieri mercoledì 4 marzo. Infatti la programmazione originaria era differente.

In prima serata era prevista la replica del programma di Pino Strabioli In arte Ornella. Avrebbe dovuto sostituire il film Carol.

Poiche Strabioli era previsto anche in seconda serata con Grazie dei fiori, era saltato anche questo appuntamento. E, sempre nel tardo pomeriggio di ieri, era stata annunciata la messa in onda della replica di Grande amore. In particolare era la puntata andata in onda domenica.

Tutto cancellato per dare spazio all’informazione che, questa sera è affidata a Lucia Annunziata. In studio ci sono ospiti di tutti i settori legati all’emergenza coronavirus. Ma anche servizi dalle zone rosse, testimonianze. E soprattutto una panoramica il più possibile spassionata, sulle prospettive future.

Quanto dura l’emergenza? Il rischio di ulteriore diffusione è davvero tanto elevato? E le misure che si stanno mettendo in atto sono davvero quelle giuste? Inoltre: si poteva prevenire in qualche modo la prima diffusione dell’infezione?

A rischio altri programmi tra cui La Corrida

Intanto molti altri programmi, tra cui La Corrida, sono a rischio.

Ma anche Rai 2, questa sera cambia ancora programmazione, in una sorta di alternarsi continuo di film in prima serata. Inizialmente avrebbe dovuto andare in onda il film Carol. Ieri pomeriggio era stata annunciata la messa in onda della pellicola dal titolo Pompei del 2014.

Invece, notizia recente, questa sera va in onda il film Tree day to kill con Kevin Kostner.