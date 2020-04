Stasera in tv mercoledì 22 aprile 2020 - Tutti i programmi in onda

Stasera in TV mercoledì 22 aprile. Meraviglie con Alberto Angela su Rai1 e Tu sì que vales su Canale 5 protagonisti della prima serata di mercoledì. Chi l’ha visto? torna su Rai3 e Atlantide su La7, mentre sulle altre reti vedremo soprattutto film, con poche eccezioni.

Stasera in tv mercoledì 22 aprile 2020 – I programmi in onda su Rai1 e sugli altri canali Rai

Rai1, mercoledì 22 aprile, propone alle 21:25 Meraviglie – La penisola dei tesori, con Alberto Angela. Il ciclo dedicato alle bellezze italiane prosegue con le tappe a Pisa, Matera e sul Monte Bianco. In onda per la prima volta nel 2018, la puntata si sofferma nella città toscana per la Piazza dei Miracoli, la torre pendente, il Duomo – caro a Galileo – e il camposanto. Poi, muoverà verso gli splendidi Sassi di Matera per finire sulla vetta più alta d’Italia. Ospiti Andrea Bocelli e Sergio Castellitto.

Rai2 stasera dedica la programmazione al film Quello che veramente importa, alle 21:20. Diretto da Paco Arango, racconta del giovane elettrotecnico Alec Bailey. Indebitato e senza grosse prospettive per il futuro, scopre per caso di avere un talento.

Su Rai3, alle 21:20, spazio ad una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli si occupa, tra le altre cose, del femminicidio di Lorena Quaranta e della morte misteriosa di Luciana Martinelli.

Rai4 programma alle 21:20 il thriller E venne il giorno, diretto da M. Night Shyamalan. Da New York, nel celebre Central Park, inizia una catena inarrestabile di suicidi da parte di persone in stato confusionale.

Tra i programmi di Rai5, stasera alle 21:15 c’è l’opera Andrea Chenier, di Umberto Giordano. In scena dal Teatro alla Scala, curata da Mario Martone e diretta dal Maestro Riccardo Chailly.

Rai Movie propone alle 21:10 il film Amore, cucina e curry, di Lasse Hallström. La trama vive sulla rivalità tra un ristoratore indiano immigrato in Europa e uno Chef stellato. Ispirato al romanzo “Madame Mallory e il piccolo chef indiano” scritto da Richard C. Morais.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20, il film romantico Saggi consigli – Il ritorno. Alle 23:00 segue l’episodio Un cuore a metà della prima stagione de L’allieva, appena tornata su Rai1.

Stasera in tv mercoledì 22 aprile 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, mercoledì 22 aprile, alle 21:40 su Canale 5 una nuova puntata in replica di Tu sì que vales. La sfida dei talenti è al cospetto dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, con la partecipazione di Sabrina Ferilli. Conducono Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Su Italia 1, alle 21.15, Jurassic Park III. La saga fantasy lanciata da Steven Spielberg prosegue con il terzo capitolo diretto da Joe Johnston. Le ricerche dei paleontologi si concentrano sui cloni di dinosauri di Isla Sorna, mentre due coniugi fanno di tutto per sorvolare l’isola per scopi poco chiari.

Rete 4 programma alle 21:25 Stasera Italia – Speciale. Barbara Palombelli continua l’appuntamento settimanale dedciato all’emergenza coronavirus.

Mentre, Iris manda in onda alle 21:10 il film Prova a prendermi di Steven Spielberg. Racconta in maniera divertente di Frank, un truffatore sopraffino e camaleontico, in continua fuga e braccato da Carl, agente dell’FBI. Con Leonardo Di Caprio, Tom Hanks e Amy Adams.

20, alle 21:07, propone la serie tv 22.11.63, in particolare il primo episodio della prima stagione. Prima tv assoluta sul digitale terrestre, è tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King che parla di un viaggio a ritroso nel tempo pieno di imprevisti. Con James Franco.

Su Cine 34, alle 21:10, c’è Totò D’Arabia, del 1965. Film che, tra le altre cose, è una parodia a metà tra Lawrence d’Arabia e James Bond.

Inoltre, su La 5, alle 21:11 c’è Il romanzo di un amore, di Mark Griffiths.

Mediaset Extra, alle 21:20, manda in onda Casa Vianello, con gli episodi Bigamia, Sei connesso? e Richiamo alle armi.

Infine, su Italia 2, alle 21:15, c’è il film d’animazione Lupin e l’uovo di colombo.

Programmi mercoledì 22 aprile di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Mercoledì 22 aprile, La7 programma alle 21:15 l’approfondimento giornalistico di Atlantide – Mussolini ultimo Atto?. A ridosso del 25 aprile, Andrea Purgatori ripercorre le vicende di 75 anni fa, concentrandosi anche sui recenti rigurgiti fascisti.

Tra i programmi di La7d, alle 21:30 il film Detective’s Story, tratto dal romanzo Bersaglio mobile di Ross Macdonald. Nel cast, Paul Newman, Lauren Bacall e Shelley Winters. Il detective Harper prova a ritrovare un uomo scomparso, con molti imprevisti.

Tv8 alle 21:30 trasmette il film L’uomo bicentenario, per la regia di Chris Columbus, con Robin Williams. Tratto dall’omonimo romanzo di Isaac Asimov.

Su Real Time, alle 21:20, Malati di Pulito, episodi 3 e 4. Segue Dr. Pimple Popper alle 23:10.

NOVE propone alle 21:25 un classico, il film Robcop.

Mentre Paramount Channel manda in onda ale 21:10 l’episodio 3 della terza stagione de Il giovane Ispettore Morse.

Infine, su Cielo, alle 21:15, Los Angeles di fuoco, di Sean Cain. Con Lexi Johnson e Matthew Atkinson.

La programmazione Sky per la prima serata di mercoledì

Per la serata di mercoledì, Sky Uno programma alle 21:15 Best Bakery – Pasticcerie d’Italia, l’episodio 5 della seconda stagione.

Segue alle 22:20 la finale della prima stagione di Family Food Fight, con Antonino Cannavacciulo, la madre Franca, Joe e Lidia Bastianich.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, Babylon Berlin, episodi 7 e 8.

Invece, Sky Atlantic Maratone continua la maratona di Warrior, seguita da Watchmen.

Mentre Sky Arte propone alle 21:15 la prima tv Antropocene – L’epoca umana, la ricerca di un gruppo di scienziati sull’era geologica caratterizzara dal forte impatto umano.



Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, thriller datato 2019 e firmato da Brian De Palma.

Sky Cinema Collection, dal canto suo, manda in onda alle 21:15 The Untouchables – Gli intoccabili. Un altro film di Brian De Palma che ha regalato l’Oscar a Sean Connery. Nel cast anche Kevin Costner, Robert De Niro ed Andy Garcìa.

Inoltre, Sky Cinema Family, alle 21:00, offre il film Zanna Bianca, trasposizione animata dell’omonimo romanzo di Jack London.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, Amore inaspettato, con Alec Baldwin e Demi Moore.

Per Sky Cinema Comedy, alle 21:00 c’è Ti presento Sofia, di Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi.

Su Sky Cinema #iorestoacasa 1, alle 21:15, L’amore non va in vacanza, commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

Infine, su Sky Cinema #iorestoacasa 2, alle 21:15, L’esercito delle dodici scimmie, con Bruce Willis e Brad Pitt.