Stasera in TV mercoledì 29 aprile 2020 – Tutti i programmi in onda

Stasera in TV mercoledì 29 aprile. Meraviglie e Tu si que vales proseguono in replica su Rai 1 e Canale 5. Informazione, film e serie tv dominano la programmazine degli altri canali.

Stasera in tv mercoledì 29 aprile 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Mercoledì 29 aprile, su Rai 1 torna Meraviglie – La penisola dei tesori, alle 21:25. Alberto Angela continua la rassegna dei gioielli italiani. Tre nuove tappe: partenza dalla Puglia, con la visita a Castel del Monte ed Alberobello, poi un’immersione nella civiltà etrusca, a Cerveteri, Tarquinia e al museo di Valle Giulia. Infine, lo spostamento in Veneto, per ammirare le ville venete caratterizzate dal tratto dell’architetto Andrea Palladio. Ospiti Riccardo Muti, Veronica Pivetti e Gigliola Cinquetti.

Rai 2, stasera alle 21:20, manda in onda in replica i primi due episodi de La compagnia del cigno. La serie diretta da Ivan Cotroneo ha come protagonista Alessio Boni, maestro severo al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Sotto la sua guida problematica, un gruppo di adolescenti coltiva la propria passione per la musica classica.

Su Rai 3, alle 21:20, la puntata settimanale di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli approfondisce ancora i punti oscuri del caso Luciana Martinelli e si occupa del ritrovamento di uno scheletro nell’aretino.

I programmi di Rai 4 prevedono alle 21:20 il film Il ribelle, di Michael Chapman. Storia legata ai sogni di riscatto del giovane irrequieto Stefen Djordjevic, interpretato da Tom Cruise.

Su Rai 5, alle 21:15, serata del mercoledì dedicata all’opera con Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in scena al Teatro alla Scala di Milano.

Mentre, Rai Movie programma alle 21:10 il film Chi m’ha visto, con Beppe Fiorello nei panni di un chitarrista incompreso e Pierfrancesco Favino in quelli del suo migliore amico.

Infine, su Rai Premium alle 21:20 c’è il film Saggi consigli: boss all’iprovviso. Segue la replica della prima puntata di Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci, andata in onda giovedì scorso su Rai 1.

Stasera in tv mercoledì 29 aprile 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, repliche anche su Canale 5, con la riproposizione alle 21:44 di Tu si que vales, edizione 2019. Condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con la partecipazione di Sabrina Ferilli.

Su Italia 1, mercoledì 29 aprile alle 21:30, il film cult E.T. l’extra-terrestre, diretto da Steven Spielberg.

Rete 4 propone alle 21: 25 Stasera Italia – Speciale. Barbara Palombelli conduce l’appuntamento settimanale del programma dedicato all’emergenza coronavirus.

Su La 5, alle 21:12, in onda Il diario di Bridget Jones. Il film diretto da Sharon Maguire, con Renée Zellweger nei panni della celebre protagonista single. Nel cast anche Hugh Grant, Colin Firth e Gemma Jones.

20 programma alle 21:11 gli episodi 5 e 6 di 22.11.63, con James Franco. Stagione d’esordio e prima visione per la serie tv tratta tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, un viaggio indietro nel tempo e pieno di imprevisti.

Mentre, su Iris alle 21:10 c’è il film La ricerca della felicità. Regia di Gabriele Muccino, Will Smith nei panni del protagonista. Un padre rimasto da solo con il figlio e caduto in disgrazia economica cerca in tutti i modi, con dignità, il riscatto.

Tra i programmi di Cine 34, alle 21:10, Totò e Peppino divisi a Berlino.

Italia 2 trasmette alle 21:20 il film d’animazione Lupin:l’unione fa la forza.

Infine, Mediaset Extra alle 21:20 offre in replica la puntata de Le Iene Show, in onda ieri su Italia 1.

Programmi mercoledì 29 aprile di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

A quarant’anni dalla morte, mercoledì 29 aprile alle 21:15 su La 7, Andrea Purgatori dedica la puntata di Atlantide al regista Alfred Hitchcock. Con estratti dai celebri film Intrigo internazionale, Notorius e Io ti salverò, oltre ad un approfondimento speciale dello scrittore e docente Guido Vitiello su Psycho. Interviste a Dario Argento e Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia.

Per quanto riguarda i programmi di Real Time, la serata inizia alle 21:20 con Malati di pulito e prosegue alle 23:10 con Dr. Pimple Popper.

Su NOVE, alle 21:25, il film Redemption – Identità nascoste di Steven Knight.

Tv8 programma alle 21:30 la prima tv del film Escobar – Il fascino del male. La vita del celebre narcotrafficante intrecciata all’appassionante storia con l’amante Virginia Vallejo, anchorwoman colombiana che ha poi chiesto asilo politico negli USA. Con Penelope Cruz, Javier Bardem, Peter Sarsgaard, David Valencia e Julieth Restrepo.

Su Paramount Channel c’è un nuovo episodio de Il giovane Ispettore Morse, alle 21:10.

Infine, Cielo propone il film Terremoto 10.0, di David Gidali. Los Angeles è sconquassata da una serie di forti terremoti, che potrebbero culminare con una scossa dalle conseguenze apocalittiche.

Programmi e film Sky per la prima serata di mercoledì

La prima serata di Sky Uno mercoledì inizia alle 21:15 con Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

Segue, alle 22:20, Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Stagione 6, episodio 1.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, la prima tv della serie Babylon Berlin, stagione 3, episodi 9 e 10.

Mentre, su Sky Atlantic Maratone continua la giornata dedicata a Trust – Il rapimento Getty, del premio Oscar Danny Boyle.

Sky Arte programma alle 21:15 Peter Gabriel – Secret World. È il concerto del Secret World Tour tenuto a Modena nel 1993.

Segue, alle 23:00, Genesis: sum of the parts, documentario sulla celebre band inglese di cui Peter Gabriel è stato cantante.

Sky Cinema Uno propone alle 21:15 L’immortale. Film diretto e interpretato da Marco D’Amore che racconta la storia di Ciro Di Marzio, uno dei personaggi di Gomorra – La serie.

Sky Cinema Due offre alle 21:15 Hitchcock, un ritratto del regista firmato da Sacha Gervasi, con Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson e Jessica Biel.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15, Rocky IV.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, c’è Matilda 6 mitica, di Danny De Vito. L’attore veste anche i panni di Harry, padre della piccola Matilda, una bambina prodigiosa che cercherà di ribellarsi alla famiglia.

Tra i programmi di Sky Cinema Suspense, alle 21:00, il thriller The Code, con Antonio Banderas e Morgan Freeman.

Sky Cinema programma alle 21:00 la commedia romantica Un marito di troppo con Uma Thurman e Colin Firth.

Infine, su Sky Cinema Drama, il melodramma Nemiche amiche, con Julia Roberts e Susan Sarandon.