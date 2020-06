Stasera in tv mercoledì 3 giugno 2020 – Tutti i film e i programmi in onda

Stasera, mercoledì 3 giugno, palinsesti tv variegati. La fiction Nero a Metà ancora protagonista su Rai1, mentre Canale 5 prosegue le repliche di Tu sì que vales. Tra i film sul digitale terrestre, da segnalare King Kong su Italia 1, I Vitelloni su Rai Movie, Come eravamo su La7d e Gallo Cedrone su Cine 34. Chi l’ha visto? torna su Rai 3 e Atlantide su La7.

Stasera in TV mercoledì 3 giugno 2020 – Programmi, film e fiction in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Mercoledì 3 giugno 2020, Rai 1 programma alle 21:25 Nero a Metà, il noir ambientato a Roma con Claudio Amendola. In onda gli episodi 5 e 6, intitolati Sorelle e Per amore. Il ritrovamento del cadavere di una donna nuda lungo il Tevere diventa un caso ostico per Carlo e Malik. Nel frattempo, Carlo approfondisce il caso Bosca. Alba trova un cadavere maschile in un’auto e le relative indagini evidenziano il comportamento non irreprensibile di Carlo.

Stasera, su Rai 2 alle 21:20 c’è la prima tv del thriller La signora di purity falls. Nicole, una giovane vedova, si trasferisce con i figli a Purity Falls. Dopo la serenità dei primi tempi, qualcosa inizia a cambiare.

Su Rai 3, alle 20:50, la novità Geo Vacanze italiane, finestra serale del programma di Sveva Sagramola. Propone documentari su arte e cultura per accompaganre i telespettatori lungo le bellezze e le curiosità delle coste italiane.

Alle 21.20 segue la puntata settimanale di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli.

Rai 4 propone alle 21.20 il film di fantascienza horror Underworld, diretto da Len Wiseman.

Mentre, Rai 5 alle 21:15 trasmette le Nozze di Figaro di W. A. Mozart, andata in scena al Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Stefano Montanari.

Rai Movie stasera prosegue alle 21:10 la rassegna dei capolavori di Federcio Fellini con I vitellloni. L’intreccio tra le vite sconclusionate di cinque amici, ambientato in una città marittima di provincia. Con Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Riccardo Fellini e Leonora Ruffo.

Infine, su Rai Premium alle 21:20, Brignano tutto casa e teatro, lo show del comico romano registrato per Rai 2. Segue alle 23:30, l’ultima puntata in replica della fiction Vivi e lascia vivere.

Stasera in TV mercoledì 3 giugno 2020 – Programmi, film e fiction in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, su Canale 5 proseguono le repliche di Tu sì que vales, stagione 2019. Condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli.

Italia 1, alle 21:20, programma il film King Kong, di Peter Jackson. Remake con ampie rivisitazioni dell’omonimo, storico film datato 1933. L’avventura di una troupe partita per girare una pellicola, smarritasi a causa di una tempesta su un’isola sconosciuta, governata dall’enorme scimmia Kong. Con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody.

Su Rete 4, alle 21:25, Nicholas Cage è protagonista in Vendetta:una storia d’amore. Interpreta un poliziotto veterano della Guerra del Golfo che soccorre una donna appena stuprata, Teena, e la figlia dodicenne. Riuscire a garantire giustizia alla donna non sarà facile per lui.

Mentre Cine 34, mercoledì 3 giugno alle 21:10, trasmette Gallo cedrone di Carlo Verdone. Armando Feroci è un volontario della Croce Rossa, rapito in Africa. L’attenzione mediatica accende i riflettori sulla sua vita e mostra un personaggio alquanto eccentrico, estimatore accanito di Elvis Presley. Con Regina Orioli, Paolo Triestino, Enrica Rossi e Ines Nobili.

Tra i programmi di 20, alle 21.10 la prima tv degli episodi 9 e 10 della serie Whiskey Cavalier.

Su Iris, alle 21:12, il film The new World – Il nuovo mondo, di Terrence Malik. Ispirato alla storia di Pocahontas, racconta l’approdo in Virginia nel 1607 dei conquistatori inglesi capitanati da John Smith. Un’avventura che cambia quando la principessa nativa Pocahontas lo salva dalla prigionia.

La 5 propone alle 21:26 il film Juno, di Jason Reitman con Ellen Page.

Inoltre, su Italia 2 alle 21:20 c’è il film d’animazione Lupin e il tesoro di Anastasia.

Infne, su Mediaset Extra, alle 21:15 la replica della puntata settimanale de Le Iene Show.

Programmi e film mercoledì 3 giugno La7, La7d, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Su La 7, mercoledì 3 giugno alle 21:15, torna Andrea Purgatori con l’approfondimento giornalistico di Atlantide – Roma criminale. Dalla Banda della Magliana a Mafia capitale, un viaggio tra le organizzazioni della malavita romana degli ultimi quaranta anni.

I programmi di La7d, invece, prevedono alle 21:30 il film Come eravamo, con la regia di Sydney Pollack. La storia del lungo e complicato rapporto tra Kate Molosky e Hubbell, due personalità opposte ma legate da un’attrazione apparentemente irrefrenabile. Con Barbra Streisand e Robert Redford.

Su Real Time, alle 21:20, una puntata di Progionieri del peso. Segue alle 22:10, Disastri di chirurgia Bariatrica.

NOVE programma alle 21:36 un nuovo episodio in prima tv di Cambio moglie.

Paramount Channel propone alle 21:10 il film Il vento del perdono. Una storia che vive del rapporto complicato tra un cowboy e la nuora, vedova di suo figlio. Sarà la nipotina a cambiare le cose. Con Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman.

Mentre, su TV8 alle 21:30 c’è il film Il potere dei soldi. Un giovane inventore irrequieto finisce sotto ricatto della società da cui era stato licenziato che lo costringe a fare spionaggio industriale.

Infine, tra i programmi di Cielo, alle 21:25 il film di fantascienza Attacco glaciale.

Programmi e film Sky per la serata di mercoledì

Per quanto i riguarda i programmi di Sky previsti per la serata di mercoledì, su Sky Uno alle 21:15 c’è Best Bakery – Pasticcerie d’Italia. Episodio 11 della seconda stagione, con tappa a Pavia.

Segue alle 22:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti, episodio 6 della sesta stagione, con tappa in Val Badia.

Mentre, Sky Atlantic propone, alle 21:15, gli episodi 3 e 4 in prima tv della serie Cercando Alaska.

Su Sky Atlantic Lupin The 3rd alle 21:15 c’è il film d’animazione Lupin III – Tutti i tesori del mondo.

Sky Arte programma in prima tv alle 21:15 Blu Note Records – Oltre le note, un documentario su una delle case discografiche che ha fatto grande il jazz.

Segue alle 22:45, Enrico Rava – Note necessarie, un docu-film su uno dei più celebri jazzisti italiani.

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è il film Atto di fede, di Roxann Dawson. La storia vera del salvataggio miracoloso del giovane John Smith, quasi affogato nel Lago St. Louis, in Missouri.

Inoltre, Sky Cinema Sci-fi propone, alle 21.15, Oblivion. Con Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko.

Tra i programmi di Sky Cinema Family, alle 21:00 c’è Jumanji, il celebre film interpretato da Robin WIlliams.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00, La maschera di ferro, con Leonardo Di Caprio.

Infine, su Sky Cinema Romance, alle 21:00 c’è Cold War, di Paweł Pawlikowski. Protagonista a Cannes 2018, racconta la storia d’amore ipnotica e drammatica tra due giovani polacchi alla fine degli anni ’40. Fuggiti dalla Polonia comunista, si ritrovano a Parigi nel pieno della Guerra Fredda.