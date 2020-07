Rai 4 propone molte nuove serie e prime visioni per i palinsesti dell’autunno 2020. Inoltre film, documentari e nuove produzioni.

Palinsesti autunno 2020 Rai 4 serie in prima tv

La serialità in prima visione assoluta, è rappresentata dal noir di produzione est europeo Hide & Seek.

L’action firmato Estremo Oriente, con le due serie “Warrior” e Tribes and Empires: Storm of Prophecy, conferma la tradizione adrenalinica di Rai4. Molti i film inediti collocati in serate tematizzate.

Il crime è un altro genere a cui Rai 4 è particolarmente legata. E in autunno diverse proposte seriali in prima visione assoluta esplorano i confini del brivido e della tensione. È quanto accade nella serie Hide & Seek, che il canale propone in prima serata a cadenza settimanale. Un’inedita produzione ucraina in cui una tormentata detective indaga su una serie di sparizioni di bambini.

Sempre una volta a settimana, ma in fascia preserale, torna l’introversa e temeraria non vedente Murphy e il suo cane-guida Pretzel nella seconda stagione di In the Dark.

Da segnalare sul fronte della fantascienza, un’altra serie Tv in prima visione assoluta, ispirata a fatti e personaggi reali, Project Blue Book. Racconta un programma top secret dell’aviazione americana attivo negli anni ’50 dedicato all’avvistamento degli UFO.

Rai4 prosegue anche nella stagione autunnale con le serie tv Marvel. Una serata a settimana dedicata ai super-eroi della Casa delle Idee. Il canale propone in prima visione con collaudata formula di prima e seconda serata, la terza stagione di Marvel’s Daredevil e la prosecuzione di Marvel’s Jessica Jones, due serie molto apprezzate dai fan della Marvel.

Palinsesti autunno 2020 Rai 4 Torna Ema Stokholma

Ema Stokholma, volto e voce di programmi del canale, torna con una nuova produzione, “Stranger Tape in Town”. Conduce in luoghi urbani insoliti della nuova scena musicale italiana. L’offerta di Rai 4 prevede poi la docu-serie “The UnXplained”, dove Il capitano Kirk, l’attore William Shatner, va alla scoperta di luoghi misteriosi, creature sovrumane ed eventi inspiegabili.

Riprende, da fine settembre, l’appuntamento del martedì con il magazine settimanale “Wonderland”. Nuove rubriche e la consueta offerta di speciali tematici di approfondimento.I

Tra le numerose proposte autunnali, Rai 4 dedica una sera a settimana al cinema asiatico. Doppio appuntamento in prima e seconda serata, partendo da uno dei più celebrati autori sudcoreani degli ultimi mesi.

Il suo film Snowpiercer,tratto dall’omonimo graphic novel fanta-sociologico inaugura il ciclo che prevede anche il suo secondo lungometraggio. E’ il thriller in prima visione assoluta “Memories of Murder -Memorie di un assassino”, considerato ad oggi uno dei film coreani più importanti del 21° secolo.

Cuore del ciclo è la programmazione della saga Ip Man.

Le proposte del canale legate all’universo asiatico trovano spazio nel palinsesto anche con la serialità grazie a “Warrior”. La serie d’azione di cui Ra i4 propone la prima stagione in prima visione.

Basata su un’idea originale di Bruce Lee mai sfruttata per il grande schermo, Warrior è ambientata nel 1870 a San Francisco. In day time la prima visione assoluta della serie epic-fantasy di produzione cinese “Tribes and Empires: Storm of Prophecy”. Tratta dall’omonimo romanzo di Jin Hezai incentrata sui giochi di potere di diverse famiglie reali al crepuscolo in un regno immaginario chiamato Novoland.

Il genere epico, con contaminazioni action e fantasy, contraddistingue anche altre due proposte seriali dell’autunno di Rai 4. Il grande ritorno in prima visione di due serie amatissime: le ultime stagioni di “Vikings”e de “Il Trono di Spade”.

Prime visioni crime, thriller e action

Durante l’autunno, Rai 4 trasmette un trittico di survival thriller: “Jungle”, con Daniel Radcliffe e le due prime visioni“Arctic”, vicenda di sopravvivenza estrema tra i ghiacci artici con Mads Mikkelsen. In onda poi “The Deep”, avventura ai confini del possibile di un pescatore islandese naufrago tra le onde gelide dell’Oceano Atlantico.

Sul versante crime spicca la prima visione assoluta“A Vigilante”, con Olivia Wilde, che racconta di una donna vittima di abusi domestici. E ancora, le due prime visioni con Jean Reno “Antigang”, heist movie alla ricerca di una spietata banda di rapinatori seriali che sta mettendo a ferro e fuoco Parigi. E “Cold Blood -Senza pace” thriller francese con Reno nei panni di un ex sicario; ancora in prima visione.

“The Kill Chain”è un action/thriller con Nicolas Cage che intreccia le storie di malavitosi, poliziotti corrotti e femme fatale.

Serate a tema tra fiction e realtà

Rai4 rinnova l’interesse verso il genere documentario proponendo una vasta scelta di docu-serie tematiche o di singoli pezzi. In alcuni casi programmati insieme a cicli di film che trattano medesimi temi o atmosfere.Si inizia con “The UnXplained”, docu-serie in prima visione prodotta e presentata dall’attore William Shatner, il mitico capitano Kirk di Star Trek, che conduce gli spettatori alla scoperta di luoghi misteriosi, creature sovrumane, eventi inspiegabili cercando per ogni argomento un rigoroso approccio scientifico. (indice)

Per la prima volta il maestro della narrazione Ken Follett presenta un documentario sul Medioevo e sui personaggi che hanno ispirato i suoi famosissimi romanzi. “Journey into the dark ages” e “Murder Maps: Bluebeard Henri Landru” ,in prima visione assoluta ricostruiscono l’inquietante storia dell’assassino di donne soprannominato Barbablù attivo nella Francia di inizio ’900.

Per il ciclo settimanale del martedì che associa un film in prime time a un documentario in seconda serata in tema, il canale propone “La vera storia di Jack lo Squartatore”. Il thriller con Johnny Depp tratto dal graphic novel di Alan Moore From Hell è seguito da “Jack the Ripper”, documentario in due parti di Edward Cotter in prima visione assoluta, che ricostruisce insieme ad esperti i delittuosi fatti svoltisi nel quartiere di White chapel nel 1888.

Il film in prima visione“Charlie Says”, con Matt Smith nei panni di Charles Manson, è associato al documentario in prima tv “Anatomy of Evil”.

Infine, un’ulteriore prima visione assoluta con il vincitore dell’Orso d’Argento a Berlino Museo -Folle rapina a Città del Messico, ispirato alla storia vera di un colpo al Museo Nazionale di Antropologia avvenuto negli anni ’80. E’ seguito da un’altra prima visione, “The Lost Treasure of the Maya”, racconto di incredibili scoperte archeologiche nella foresta pluviale guatemalteca che hanno riscritto la storia della civiltà Maya.