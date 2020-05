In the Dark è la serie tv che Rai 4 manda in onda a partire dal 10 maggio 2020. L’appuntamento è ogni domenica in fascia preserale alle 19.15. Il canale 21 del digitale terrestre propone in prima visione assoluta in chiaro il crime investigativo.

Nella prima puntata del 10 maggio vanno in onda i primi tre episodi, a partire dalle 19.15. Nelle settimane successive sono in programma due episodi, ma l’orario è alle 19.50. Ogni episodio ha la durata di 45 minuti. La prima stagione è composta da 13 episodi ed è andata in onda per la prima volta negli USA ad aprile 2019.

In the dark Rai 4 trama generale della serie crime

La trama generale della serie di Rai 4 ha come protagonista Murphy Mason, una ragazza non vedente, dipendente dall’alcool. Alla base della sua insoddisfazione c’è il lavoro a cui è costretta e che odia. Infatti è impegnata nella Breaking Blind, la scuola per cani guida dei suoi iperprotettivi genitori.

La ragazza, però, frequenta molti uomini. Ma ha pochissimi amici. Tra questi la coinquilina Jess che si mostra amichevole ed affettuosa nei suoi riguardi. E’ legata anche a Tyson, uno spacciatore di diciassette anni per il quale ha un debito di riconoscenza. Era stato lui a salvarla da una violenta aggressione.

Una sera, mentre passeggia con il suo cane Pretzel, Murphy inciampa in un cadavere e avverte immediatamente la polizia. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine la salma è scomparsa. Unica testimone di un delitto a cui nessuno crede, la ragazza decide di iniziare un’indagine privata.

E’ convinta che la vittima fosse il suo migliore amico Tyson, irreperibile da ormai diversi giorni. Quando si reca a casa del giovane spacciatore, incontra Darnell, cugino e fornitore di Tyson, che le dice che è ancora vivo.

Poichè nessuno le crede a proposito di Tyson, Murphy si impegna a trovarlo. Per questo tiene traccia del GPS del suo telefono in modo che possa rintracciarlo. Informa poi sia Darnell che un poliziotto amico, Dean, ma entrambi la scoraggiano dal compiere ulteriori indagini.

In the Dark cast, riprese

Creata da Corinne Kingsbury, apprezzata sceneggiatrice di The Newsroom, e prodotta dall’attore Ben Stiller, In the Dark trova una particolare dimensione all’interno del genere crime.

Infatti i toni brillanti e leggeri della commedia si alternano con quelli più cupi del dramma investigativo. Nel cast della prima stagione di “In the Dark” troviamo Perry Mattfeld (Shameless, Stitchers) nel ruolo della protagonista.

Inoltre ci sono: Rich Sommer nel ruolo dell’investigatore sensibile alla disabilità di Perry e che segue il suo caso, Keston John, Kathleen York (The O.C., Jane the Virgin) e Brooke Markham.

Le riprese si sono svolte in Canada. In particolare a Toronto, in Ontario.