Stasera, mercoledì 29 luglio 2020, in tv palinsesti dominati da film e serie tv. Fanno eccezione Superquark su Rai1, Chi l’ha visto? su Rai 3 e Matrimonio a prima vista su Real Time.

Stasera in TV mercoledì 29 luglio 2020 – Programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, alle 21:25 su Rai 1 un nuovo appuntamento con la divulgazione di Superquark, firmata da Piero Angela. In apertura un documentario della BBC sul Sudamerica, con le meraviglie delle Ande e dell’Amazzonia. Poi, il programma affronta il tema delle prospettive demografiche del pianeta. Un quadro molto complesso, nel quale alcuni paesi come l’Italia potrebbero veder calare la popolazione del 50%. Inoltre, Alberto Angela accompagna i telespettatori nella riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco. Lo storico Alessandro Barbero, invece, torna nella Firenze di Dante.

Su Rai 2, alle 21:20, va in onda la puntata di Novantesimo minuto con il punto sulla giornata di campionato.

Seguono dalle 21:45 gli episodi 17 e 18 di NCIS, stagione 16.

Tra i programmi di Rai 3, alle 21:20 l’ultima puntata stagionale di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Il caso principale della serata sarà quello relativo al serial killer Zakaria Ismaini, che tra il 2008 e il 2015 uccise al meno tre persone dopo averle adescate su internet.

Rai4, mercoledì 29 luglio, programma alle 21:20 il film fantastico Resident Evil – Afterlife. Quarto episodio della serie diretta da Paul W. S. Anderson.

Mentre, su Rai 5 alle 21:15 c’è l’opera, con La Traviata di Giuseppe Verdi, curata dal regista Massimo Gasparon e andata in scena allo Sferisterio di Macerata.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda il film Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Il regista è Massimo Venier che firma un omaggio a Il vedovo di Dino Risi con questa commedia divertente. Un uomo cerca di disfarsi della mal sopportata moglie miliardaria per ereditarne la fortuna.

Infine, Rai Premium offre dalle 21:20 la serie tv Last cop. prima l’episodio 13 della stagione 1. Poi, l’episodio 1 della stgione 2.

Stasera in TV mercoledì 29 luglio 2020 – Programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Mercoledì 29 luglio 2020, su Canale 5 va in onda alle 21:23 la quarta puntata della serie Come sorelle. Al centro degli eventi, la spasmodica ricerca di denaro per pagare i debiti da parte di Ipek.

Anche Italia 1 stasera, alle 21:12, manda in onda la serie Chicago fire. Una prima tv con gli episodi 12, 13 e 14 della settima stagione.

Su Rete 4, invece, alle 21:30 il film premio Oscar Mediterraneo, diretto da Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Claudio Bigagli, Antonio Catania, Ugo Conti e Claudio Bisio. È il 1941 e un gruppo di soldati italiani presidia un’isola greca semideserta del Mar Egeo. In qualche modo ricavano un angolo di pace nel mondo scosso dalla guerra.

Inoltre, su La 5 c’è alle 21:10 il film Piccolo grande amore di Carlo Vanzina. L’attrice Barbara Stellenburg interpreta una principessa che fugge ad un matrimonio d’interesse e si rifugia in Sardegna. Lì cambia nome e incontra Marco, interpretato da Raoul Bova, di cui si innamora.

Mentre, su Cine 34 alle 21:10 va in onda C’era un cinese in coma, film di Carlo Verdone. Nel cast anche Anna Safroncik, Beppe Fiorello e Marit Nissen.

20 propone alle 21:12 la serie The sinner. In prima tv gli episodi 3 e 4 della seconda stagione.

Su Iris alle 21:13 c’è il film Mickey occhi blu. Una commedia con Hugh Grant nei panni di un manager inglese che si trasferisce a New York e decide di sposare la fidanzata. Lei, però, rifiuta confessando di essere la discendente di una famiglia di mafiosi. Con Jeanne Tripplehorn, James Caan e James Fox.

Su Italia 2, alle 21:20, La resa dei conti per Lupin.

Infine, su Mediaset Extra, alle 21:16 la replica di Vodafone Battiti.

Programmi mercoledì 29 luglio su La7, La7d, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Tra i programmi di La7 per la serata di mercoledì 29 luglio, alle 21:15 c’è il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?. Pellicola del 1968 diretta da Ettore Scola. Con Alberto Sordi e Nino Manfredi. Sordi è un ricco imprenditore romano che organizza un viaggio in Angola alla ricerca del cognato interpretato da Nino Manfredi, che non sente da anni.

La7d, invece, propone alle 21:30 Storia di noi due, commedia romantica con Bruce Willis e Michelle Pfeiffer.

Su Real Time, serata dedicata a Matrimonio a prima vista USA. Episodi 5 e 6.

NOVE offre alle 21:35 il film fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri.

Su TV8, alle 21:30, il film Madame. Una facoltosa coppia americana si trasferisce a Parigi e organizza una cena esclusiva con personaggi in vista della città. Gli invitati, però, sono in tutto tredici e la signora Anne Fredericks decide di aggiungerne uno per evitare quel numero fastidioso. Ne nasce una lunga serie di equivoci.

Inoltre, Cielo programma alle 21:15 il film horror 2-Headed shark attack. Un gruppo di studenti viene sorpreso da un mostruoso squalo mentre si trova su una barca per partecipare ad un progetto.

Infine, Paramount Channel si tinge di giallo con la serie Take two. In onda l’episodio 1, dal titolo Meglio in due, e l’episodio 2 intitolato Pistola fumante.

Programmi film serie da vedere su Sky 29 luglio

Per quanto riguarda i programmi satellitari, Sky Uno mercoledì 29 luglio propone alle 21:15 Face off. Puntate 3 e 4, stagione 11, del reality in tema make up.

Su Sky Atlantic alle 21:15, la serie Le Bureau – Sotto copertura. Episodi 5 3 6 della quinta stagione.

Sky Arte dedica la serata alla musica. Alle 21:15, Pop profiles racconta la storia della band dei Foo Fighters.

Segue The Nineties, alle 21:40, che racconta la musica anni ’90, dal grunge al pop delle Spice girls.

Di nuovo protagonisti i Foo Fighters alle 22:25 con Rock Legends.

per quanto riguarda i film di Sky in onda il 29 luglio, Sky Cinema Uno propone alle 21:15 Attacco al potere 2, con Gerard Butler e Morgan Freeman.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, I villeggianti, con Valeria Bruni tedeschi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio.

Sky Cinema Collection ospita alle 21:15 Michael J. Fox in Voglia di vincere.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00 Alessandro Siani è protagonista de Il giorno più bello del mondo.

Sky Cinema Action programma alle 21:00, Due nel mirino, con Mel Gibson e Goldie Hawn.

Inoltre, Sky Cinema Suspense offre alle 21:00 l’horror Scream 3.

Infine, su Sky Cinema Due +24 alle 21:15 va in onda C’era una volta a… Hollywood. Di Quentin Tarantino, con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, che con questo film ha vinto l’Oscar.