Stasera in TV 19 agosto 2020 - Programmi, film Rai, Mediaset, La7, Sky

Nella programmazione tv di stasera, mercoledì 19 agosto 2020, prevalgono film e serie tv, con alcuni programmi in replica. Ma su Rai 1 c’è una nuova puntata di Superquark, mentre Canale 5 continua le dirette della Champions League con la semifinale tra Lione e Bayern Monaco.

Stasera in TV 19 agosto 2020 – Programmi e film in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Mercoledì 19 agosto 2020, alle 21:25, su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Superquark, con Piero Angela. In apertura, un documentario della BBC, per la serie Sette continenti, un pianeta. Le telecamere della tv inglese restano in Europa. Nonostante l’impatto della presenza umana, nel nostro continente vivono ancora specie rare, come alcune razze di lupo, le linci iberiche ed altri animali selvatici meravigliosi. Poi, Paolo Magliocco e Gianpiero Orsingher raccontano di un interessante studio dell’Università La Sapienza sul DNA dei Romani. Inoltre, un riassunto delle grandi scoperte cosmiche degli ultimi dieci anni e un approfondimento di Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli sui virus che si annidano negli animali selvatici.

Mentre, Rai 2 stasera propone alle 21:20 il film High society – Quando gli opposti si attraggono.

Alle 23:05 segue la puntata di E la chiamano estate, con Manila Nazzaro e Federico Quaranta. Tappa in Sardegna.

Su Rai 3, alle 21:20, c’è L’affido – Una storia violenta. L’adolescente Julien diventa la prima vittima della separazione violenta tra i suoi genitori. Il film ha vinto il Leone d’argento per la regia e il Premio opera prima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Rai 4 propone alle 21:20 il film Elektra, ispirato all’omonimo personaggio fantastico dei fumetti Marvel.

Rai 5 programma alle 21:15 l’opera Madama Butterfly, in un allestimento curato da Franco Zeffirelli all’Arena di Verona.

Su Rai Movie, alle 21:10 va in onda il thriller Blitz – Il film. Barry Weiss è un serial killer che sceglie di attaccare la polizia di Londra e conta di uccidere otto agenti. La sfida con l’investigatore Tom Brandt è una partita a scacchi nel terrore generale.

Infine, su Rai Premium spazio alla serie Last Cop. Stagione 2, episodi 9, 10 e 11.

Stasera in TV 19 agosto 2020 – I programmi di Canale 5 e i film sugli altri canali Mediaset

Stasera, alle 20:45 su Canale 5 torna la Final eight di Champions League, con l’attesa semifinale tra Lione e Bayern Monaco. Si gioca allo Stadio Alvalade di Lisbona. Dopo la clamorosa vittoria per 8-2 contro il Barcellona, il club tedesco deve affrontare l’altrettanto sorprendete Lione. I francesi hanno battuto una dopo l’altra due delle favorite, Juventus e Manchester City. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Aldo Serena.

Invece, tra i programmi di Italia 1 di mercoledì 19 agosto 2020, alle 21:22 c’è la serie Chicago Fire. Stagione 7, episodi 20, 21 e 22.

Rete 4 programma alle 21:30 #CR4 La repubblica delle donne remix. Le repliche con il meglio del programma condotto da Piero Chiambretti.

Su La5 alle 21:10 va in onda il film Le fate ignoranti, di Ferzan Özpetek. Margherita Buy è una dottoressa che si occupa di AIDS e vive un matrimonio felice con il marito Massimo. Quando lui muore, lei scopre la sua vita segreta, di cui faceva parte anche il giovane omosessuale interpretato da Stefano Accorsi. Dolo lo sconvolgimento iniziale, Antonia inizia a vivere il mondo nascosto del marito defunto, animato da omosessuali, trans, profughi e artisti. Sarà il modo per abbandonare la sua visione tradizionale e moralista della vita. Nel cast anche Gabriel Garko, Filippo Nigro, Serra Yilmaz e Luca Calvani.

Inoltre, su 20 alle 21:10 c’è The nice guys. Con Russel Crowe e Ryan Gosling nei panni di due improbabili investigatori a Los Angeles.

Iris offre alle 21:10 la commedia sentimentale Moglie a sorpresa.

Cine34 propone alle 21:10 Paulo RobertoCotechiño, centravanti di sfondamento. Con Alvaro Vitali e Carmen Russo.

Su Italia 2, alle 21.20, va in onda Lupin the third: fuga da Alcatraz.

Infine, su Mediaset Extra alle 21:15 c’è È la mia vita, documentario su Al Bano.

Cosa guardare stasera su La7, La7d, Real Time, NOVE, Cielo e Paramount Channel

Su La7, mercoledì 19 agosto alle 21.15 c’è il film Suspect – Presunto colpevole. Giallo del 1987 firmato da Peter Yates, con Cher, Dennis Quaid, Joe Mantegna, Liam Neeson e Philip Bosco. Cher interpreta un’avvocatessa impegnata a difendere un senzatetto reduce dalla Guerra del Vietnam, accusato di omicidio. Non sarà facile, anche perché l’assistito è affetto da shock post-traumatico, che lo ha reso sordomuto. L’aiuta il giurato Eddie Sanger, intepretato da Dennis Quaid.

La7d stasera propone alle 21:30 Dead Drop Diva.

Su Real Time, alle 21:20, gli episodi 11 e 12 di Matrimonio a prima vista USA.

Inoltre, su NOVE, alle 21:33, c’è la commedia La mia vita è uno zoo, con Matt Damon, Scarlett Johansson, Colin Ford e Thomas Haden Church. Matta Damon interpreta un reporter che decide di cambiare vita dopo la morte della moglie. Si trasferisce in una strana casa annessa ad uno zoo e per acquistarla deve impegnarsi a tenere in vita i 250 animali che ospita. Tratto da una storia vera.

Mentre, Cielo programma alle 21:15 il film Planet of the sharks, per il ciclo Shark attack. In un pianeta in gran parte sommerso dalle acque dopo lo scioglimento dei ghiacci, gli squali la fanno da padrone. Alcuni sopravvissuti provano a contrastarli.

Infine, su Paramount Channel dalle 21:10 vanno in onda gli episodi 10, 11, 12 e 13 della prima stagione di Take Two.

Stasera in TV 19 agosto 2020 – Film e programmi in onda mercoledì sera su Sky

Stasera, mercoledì 19 agosto 2020, Sky Uno programma alle 21:15 il talent Face Off. Stagione 11, episodi 9 e 10.

Su Sky Atlantic, dalle 21.15, c’è la serie Yellowstone, con Kevin Costner. Stagione 1, episodi 1, 2, 3 e 4.

Mentre, su Sky Arte, alle 21:15, va in onda in prima tv Un preludio per Debussy. Racconto-documentario sulla vita del pianista francese.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky il 19 agosto, Sky Cinema Uno propone alle 21.15 D.N.A – Decisamente Non Adatti. Commedia con Lillo&Greg e Anna Foglietta.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15 c’è Storia di una ladra di libri. Film ambientato durante il periodo nazista, quando una bambina appassionata di lettura condivide i suoi libri con un bambino ebreo nascosto in uno scantinato.

Sky Cinema Collection ripropone Il sorpasso, capolavoro di Dino Risi, in una versione restaurata. Con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. Appuntamento alle 21:15.

Sky Cinema Family programma alle 21:00 Black beauty – Una storia di coraggio. Con il compianto Luke Perry.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00 Bruce Willis è protagonista in Solo 2 ore.

infine, su Sky Cinema Uno +24 alle 21:15 c’è Rambo – Last blood.