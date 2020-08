Slittano i programmi di Antonella Clerici e Flavio Insinna su Rai 1. E’ sempre mezzogiorno e L’Eredità dovevano iniziare nella prima settimana di settembre ma sono stati rinviati a fine mese. Ecco nel dettaglio le motivazioni.

Clerici e Insinna slittano programmi – E’ sempre mezzogiorno

Doveva debuttare lunedì 7 settembre il nuovo cooking show di Antonella Clerici. Ma E’ sempre mezzogiorno è stato rinviato di due settimane per una serie di problemi tecnici. Il nuovo appuntamento è per il 21 settembre alle ore 12:00. Nel frattempo lo sostituiscono Beppe Convertini ed Anna Falchi che prolungano la messa in onda di C’è tempo per... nel corso delle successive due settimane.

Inizialmente il nuovo format della Clerici doveva essere realizzato nella sua villa di Arquata Scrivia. Ma l’emergenza sanitaria nel nostro Paese non si è ancora conclusa. E per rispettare le regole anti Covid 19, la conduttrice ha preferito cambiare location. Infatti per non obbligare lo staff a trasferirsi in Piemonte, la Clerici andrà in onda dagli studi Rai di Milano e sarà affiancata da un cast fisso. Per tale ragione i lavori sono partiti in ritardo. E ai tecnici occorre più tempo per mettere a punto gli ultimi dettagli, come la scenografia.

Infatti una delle novità è l’introduzione di un muro di led semicircolare che permette alla conduttrice di trasmettere le immagini più suggestive della sua tenuta piemontese. E di collegarsi con gli ospiti e con il pubblico a casa. In ogni puntata è presente un vip (in studio o in collegamento) che si racconta attraverso temi legati alla cucina. Mentre i telespettatori possono interagire con la Clerici partecipando ai giochi telefonici.

E’ sempre mezzogiorno non si limita a mostrare le fasi di preparazione di alcuni piatti. Ma vuole anche intraprendere un viaggio nelle realtà culturali e gastronomiche del nostro Paese, da Nord a Sud. Infatti delle persone comuni raccontano le loro storie attraverso i fornelli, in uno spazio cooking che ricorda una cucina di campagna.

Il ritorno della Clerici in Rai

La trasmissione segna il ritorno a pieno regime della Clerici in Rai. Dopo che Elisa Isoardi aveva preso il suo posto a La Prova del cuoco, la Clerici aveva gestito la riproposizione in chiave moderna di Portobello. Ma si era rivelato un vero e proprio flop. Poi era stata impegnata in conduzioni occasionali di eventi come Ballata per Genova, Zeffirelli – L’ultimo sogno: La Traviata e lo Zecchino d’Oro.

Non solo. Da venerdì 13 novembre, per 5 prime serate, sarà anche al timone di The voice senior, versione over del celebre talent musicale.

Insinna- il ritorno de L’Eredità

Flavio Insinna doveva tornare su Rai 1 con L’Eredità il 14 settembre. Ma anche la messa in onda del popolare game show è stata rimandata a lunedì 28 settembre.

Durante la stagione estiva Marco Liorni sostituisce L’Eredità con Reazione a catena. Ed il conduttore, dagli studi Rai di Napoli, registra il numero necessario di puntate che garantisce la copertura da giugno a metà settembre. Ma quest’anno alcuni appuntamenti sono saltati perché sostituiti da altri eventi, come l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova del 3 agosto. Per tale motivazione alcune puntate del game show andranno in onda ancora per altre due settimane.