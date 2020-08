Lutto per il programma Il castello delle cerimonie, è morta Donna Rita Greco chiamata confidenzialmente Donna Rita. La signora era la moglie di Don Antonio Polese protagonista su Real time del programma Il boss delle cerimonie.

Il castello delle cerimonie morta Donna Rita

La signora è morta alla ospedale Cotugno di Napoli perché colpita da coronavirus. Il decesso è avvenuto il 26 agosto e la signora Greco che aveva 80 anni, era già ricoverata al nosocomio napoletano da un paio di settimane. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Erano anche presenti patologie pregresse che ne hanno determinato la scomparsa.

Purtroppo Donna Rita è stata contagiata e faceva parte del focolaio di Sant’Antonio Abate in provincia di Napoli.

Questo focolaio si era aperto proprio alla Sonrisa il mega locale protagonista di tanti programmi televisivi su Real Time.

Il motivo è da ricercarsi nel ritorno di alcuni familiari della famiglia Polese da Milano. Una volta rientrati in sede, si erano sottoposti al tampone. E il responso era positivo.

Alcune settimane fa il responsabile della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva imposto che Sant’Antonio Abate dove c’è l’albergo la Sonrisa fosse considerato zona rossa.

Chi era Donna Rita Greco

Donna Rita Greco era molto amata dal pubblico di Real time che ha mandato in onda per molti anni il programma Il boss delle cerimonie. Diventato un vero e proprio cult, Il boss delle cerimonie aveva scavalcato anche i confini nazionali ed era approdato con una edizione particolare anche in Inghilterra.

La signora Rita Greco ha avuto un lungo e felice sodalizio matrimoniale con il boss delle cerimonie come veniva chiamato Don Antonio Polese. Morto nel dicembre del 2016, Antonio Polese aveva affascinato il pubblico con il suo programma in cui venivano preparate cerimonie sicuramente sopra le righe.

Dopo la scomparsa del titolare, il programma cambia titolo e diventa Il castello delle cerimonie. Protagonista la figlia Imma Polese.