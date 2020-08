Brandon Scott è uno dei protagonisti di Vite al Limite, la cui storia viene riproposta questa sera. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, per ripercorrere la sua drammatica vicenda iniziata quando era bambino e le tappe della sua rinascita.

Vediamo anche qual è stata la trasformazione di Brandon dopo aver seguito il regime alimentare imposto nella clinica del dottor Nowzaradan a Houston in Texas.

Vite al Limite: chi è Brandon Scott

Brandon è originario di Columbus nell’Ohio. Ha 33 anni quando decide di affidarsi alle cure del dottor Now. Vuole assolutamente perdere peso perché la bilancia segna ben 325 kg. Il giovane ha una fidanzata della quale è perdutamente innamorato. Ed è proprio per lei che decide di incontrare il dottor Nowzaradan e di sottoporsi al dimagrimento necessario per sottoporsi al bendaggio gastrico.

Brandon si impegna con tutte le sue forze e in 12 mesi riesce a perdere ben 173 kg. È felice di questo percorso e dedica la vittoria sulla bilancia alla fidanzata Tyler Kunce.

Il duro percorso di dimagrimento

Anche il dottor Now è estremamente soddisfatto del risultato ottenuto dal suo paziente. Ma lo invoglia a continuare per cercare di perdere ancora penso e soprattutto non perdere i risultati acquisiti. Brandon annuncia così di iniziare la convivenza con la fidanzata.

Ogni tappa del suo percorso viene condivisa da Brandon e dalla fidanzata sui social network.

Durante la permanenza nella clinica del dottor Now, i due fidanzati hanno continuato a condividere foto e notizie. Ma il regolamento del reality lo vieta, così hanno dovuto interrompere la propria condivisione.

Vite al Limite: come sta oggi Brandon Scott

Brandon adesso sembra davvero un’altra persona. Nelle foto che ha postato sui suoi profili social ha messo a confronto la sua stazza quando pesava 325 kg e l’immagine di come è diventato oggi. Tra i commenti la sua riconoscenza a Nowzaradan, ma soprattutto la consapevolezza di aver realizzato un vero e proprio miracolo in nome dell’amore per la sua fidanzata.

Oggi Brandon è un musicista. Suona la chitarra e si esibisce in alcuni locali nella città di Sugarland in Texas.

Un’ultima curiosità: il giovane ha ritrovato la sua forma fisica e le sue esibizioni sono molto apprezzate dal pubblico. D’altra parte però Brandon e Tyler sono stati espulsi dalla chiesa che frequentavano perché avevano deciso di convivere prima del matrimonio.

La comunità ecclesiastica a cui appartenevano ha condannato questo gesto. Brandon e Tyler però continuano la loro esistenza senza problemi. Soprattutto Brandon è intenzionato a non tornare mai più alle condizioni del suo passato.

La puntata di oggi è una replica proposta dal Real Time. Infatti la storia di Brandon Scott è stata raccontata nella settima puntata della settima stagione mandata in onda il 15 aprile 2019.