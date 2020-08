Stasera in tv 29 agosto 2020. Ancora repliche nei palinsesti delle principali reti televisive. Canale 5 ripropone un concerto di Gianni Morandi. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 19 agosto 2020 programmi Rai, Mediaset, Real Time

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. Carlo Conti questa settimana raddoppia: dopo la puntata di ieri sera, rieccolo con l’ultima carrellata tra brani e personaggi che hanno fatto la storia del costume e dello spettacolo. Il conduttore toscano tornerà prestissimo su Raiuno: il 2 e il 5 settembre condurrà con Vanessa Incontrada i “Seat Music Awards”.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Il nipote di Rameau. Primo dei tre appuntamenti con il ciclo “Orlando glorioso” dedicato a Silvio Orlando. Si comincia con il capolavoro satirico di DenisDiderot: l’attore dà corpo e voce a un musico fallito che vive facendo il buffone nei salotti della borghesia parigina.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Gianni Morandi Live in Arena. Rivediamo lo spettacolare concerto che Gianni Morandi ha tenuto a Verona il 7 e l’8 ottobre 2013. Per l’occasione, oltre alla sua band, l’artista è stato accompagnato da un’orchestra di 100 giovani musicisti. Moltissimi gli ospiti: tra loro Fiorello, Raffaella Carrà, Ennio Morricone, Riccardo Cocciante e Rita Pavone.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. L’ossessione per il cibo sta facendo sprofondare in un buco nero la vita di Dominic. L’uomo pesa 300 chili e vive in un camper con suo fratello senza riuscire a muoversi. Ora ha deciso di andare in Texas per incontrare il dottor Now.

Stasera in tv 29 agosto 2020 i film in onda

Su Raitre, alle 20.30, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Samuel L. Jackson, Kurt Russell. Il cacciatore di taglie John Ruth (Kurt Russell) e la sua prigioniera sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne. Lungo la strada incontrano il maggiore Warren (Samuel L. Jackson), un ex soldato diventato un cacciatore di taglie.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2017, di FenarAhmad, Darkland, con Dar Salim, StineFischer Christensen. Zaid è un cardiochirurgo di successo in attesa di un figlio. Quando suo fratello minore viene ucciso da un criminale, Zaid verrà proiettato in un mondo di violenza e di vendetta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Lorene Scafaria, The Meddler, con Susan Sarandon. Rimasta da poco vedova, Marnie si trasferisce a Los Angeles per essere più vicina alla figlia. La donna si ripropone di farsi nuovi amici e, chissà, di incontrare un nuovo amore.

Su Italia 1,alle 21.30, il film fantastico del 2018, di Oliver Daly, A-X-L – Un’amicizia extraordinaria, con Alex Neustaedter, Thomas Jane. Il motociclista Miles Hill (Alex Neustaedter) incontra per caso nel deserto il cane robot A-X-L, che è scappato dal laboratorio militare dove è stato creato. La creatura, che è dotata di un cuore vero, si affeziona al ragazzo che vorrebbe tenerla con sé. Gli scienziati però vogliono riacciuffare A-X-L a ogni costo.

Film La7, Iris, Paramount

Su La7, alle 21.15, il film di guerra del 1961, di J. Lee Thompson, I cannoni di Navarone, con Gregory Peck, David Niven. Durante la Seconda guerra mondiale un commando alleato deve neutralizzare una micidiale postazione d’artiglieria tedesca sull’isola greca di Navarone, nel Mar Egeo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di e con Ben Affleck, Argo. Tehran, 1979. Durante l’assalto all’ambasciata Usa, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia Tony Mendez organizza un piano per farli rientrare in patria.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2013, di J. J. Abrams, Star TrekIntoDarkness, con Chris Pine. Il Comando Stellare affida al capitano Kirk una nuova missione. Deve catturare Khan, un superuomo geneticamente modificato, risvegliato dall’ibernazione da un traditore.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2019, di Brian Kirk, City of crime, con ChadwickBoseman, Sienna Miller. In cerca di riscatto, il poliziotto Andre Davis collabora alla cattura di due assassini. Le indagini lo conducono a identificare alcuni colleghi corretti mettendo a repentaglio la sua vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Cristina Comencini, Tornare, con Giovanna Mezzogiorno. Alice, dopo aver vissuto in America per diversi anni, torna a casa per il funerale del padre. La donna ripercorre i luoghi della sua infanzia affrontando i fantasmi del suo passato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Colin Mclvor, Zoo – Un amico da salvare, con Penelope Wilton. 1941. Durante i bombardamenti aerei tedeschi di Belfast, il piccolo Tom e i suoi amici cercano di salvare Buster, un elefantino dello zoo. Li aiuterà Denise, una solitaria vedova.