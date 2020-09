Stasera in tv 8 settembre 2020. I programmi dell’autunno iniziano a riempire i palinsesti. Boss in Incognito è su Rai 2. Su Rete 4, Rai 3 e La 7 tornano gli appuntamenti con l’informazione di Fuori dal Coro, Cartabianca e Di Martedì. Infine, Italia 1 propone la partita di UEFA National League Francia VS Croazia. Segue la programmazione dettagliata prevista per stasera.

Stasera in tv 8 settembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 va in onda dalle 21.30 la prima puntata della serie Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa. Racconta la vita della giovane baronessa Ottilie Von Faber, che a seguito della morte del padre viene destinata dal nonno Lothar a guidare la famosissima azienda familiare. Tuttavia, deve affrontare numerose difficoltà per farsi accettare da un mondo tradizionalmente maschile.

Max Giusti conduce su Rai 2 alle 21.20 la prima puntata del rinnovato Boss in incognito. Il format del noto reality prevede che il capo (Boss) di un’azienda sotto copertura, lavori tra i suoi stessi dipendenti per conoscerli meglio ed accertarsi delle condizioni in cui svolgono le proprie mansioni. Per la prima volta in assoluto il conduttore del programma assume a sua volta una nuova identità.

Infine, su Rai 3 ha inizio alle 21.20 una nuova stagione di Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. L’attualità, la cronaca, l’economia e la politica sono approfondite attraverso dibattiti con ospiti presenti in studio con la conduttrice, o in collegamento.

Stasera in tv 8 settembre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 ritornano gli appuntamenti tradizionali in prima serata con Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. Fatti di stringente attualità, politica ed economia nazionale sono discussi con lo stile unico del giornalista, che esprime con forza la propria opinione condividendola con gli ospiti presenti in studio.

La saga dedicata al cavallo Windstorm e alla sua proprietaria Mika arriva al quarto episodio su Canale 5 alle 21.30, con il film Windstorm 4 – Il vento sta cambiando. Il lungometraggio è presentato in prima visione tv. Un incidente mette alla prova la resilienza di Mika e di Windstorm. Il cavallo pare trarre giovamento dalla presenza di Ari, una giovane nuova arrivata al maneggio.

Invece, Italia 1 propone la partita di UEFA National League Francia – Croazia, a partire dalle 20.39.

I programmi La7, TV8 e Nove

Il trittico dell’informazione televisiva del martedì non sarebbe completo senza il ritorno del talk Di Martedì, alle 21.15 su La 7. Giovanni Floris conduce come sempre il programma che propone argomenti di attualità, economia e politica sia nazionale che estera.

Su Tv8 è trasmesso alle 21.30 Django Unchained, film Western del regista Quentin Tarantino. Django è uno schiavo di colore che lotta per la propria libertà in un mondo classista e razzista. Ma nonostante le avversità, troverà il modo di farsi rispettare, ad ogni costo.

Fantozzi contro tutti, terzo film con Paolo Villaggio, è in onda alle 21.25 su NOVE. Il film segue il Ragionier Ugo Fantozzi, vittima del sistema e della sua stessa incapacità di farsi rispettare, nelle sue disavventure lavorative. Fantozzi contro tutti è l’ultimo film basato su un libro di Paolo Villaggio. I successivi film furono frutto di sceneggiature originali.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 305 è proposto alle 21.00 il film action Hancock. Will Smith recita la parte di un supereroe scapestrato che non vuole cambiare vita, e combina più guai di quante persone salvi.

Infine, Balle Spaziali di Mel Brooks è in onda alle 21.00 su Sky Cinema canale 309. Il film è la parodia della celebre saga di fantascienza Star Wars. Mel Brooks recita una parte anche in questo film, come è solito fare in ogni sua produzione.