Lunedì 7 settembre, in diretta dalle 23.25, debutta Una pezza di Lundini. Il nuovo programma comico di Rai 2, va in onda quattro volte a settimana (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) per un totale di 19 puntate.

Il protagonista è Valerio Lundini. Egli immagina di interpretare il ruolo di conduttore di riserva, qualora una trasmissione, a causa di problemi tecnici, non possa andare in onda. E spetta a lui riempire gli spazi televisivi attraverso l’improvvisazione.

Il presentatore è affiancato da Emanuela Fanelli, che ha preso parte assieme a lui al programma Battute? condotto da Riccardo Rossi. In studio sono presenti anche i VazzaNikki, la band che si occupa dell’intrattenimento musicale.

Una pezza di Lundini diretta 7 settembre 2020 la prima puntata

Nella prima puntata Emanuela Fanelli, nel ruolo di annunciatrice, spiega che il programma di turno non potrà andare in onda. Ma al suo posto ci sarà Una pezza di Lundini.

Dopo la rapida presentazione viene mandato in onda un servizio in cui sempre Lundini, nei panni del signor Sonco, non riesce a distinguere un muro da un treno ad alta velocità.

Successivamente il conduttore ospita in studio Cristiano Caccamo. L’attore ha ultimamente preso parte al film Sotto il sole di Riccione. Lundini gli chiede se il sole di Riccione è lo stesso che si trova in tutta Italia. Successivamente afferma che Caccamo piace alle donne eterosessuali e agli uomini omosessuali.

Va poi in onda un filmato preso dalle Teche Rai. E’ la sigla del programma Luna Park con Pippo Baudo ed Heater Parisi. La canzone è Anche noi cantata dai New Trolls. Dopo avergli chiesto quale sia il suo personaggio terziario preferito dei Simpsons, Lundini vuole sapere se prenderebbe parte a Baywatch. L‘unico inconveniente è che ogni 6 mesi potrebbe fratturarsi alcune dita dei piedi. In chiusura si discute dell‘abbandono degli animali. Caccamo condanna chi lascia il proprio animale per andare in vacanza. E così il conduttore per metterlo alla prova, gli regala un cucciolo di cane.

Una volta congedato il suo ospite, Lundini dà la parola a Emanuela Fanelli espone un monologo sulle “voci di donne”.

In chiusura il conduttore intervista Agnelli prendendo il posto di Giovanni Minoli in Mixer.

Termina così la prima puntata di Una pezza di Lundini.