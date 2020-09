Stasera in TV 26 settembre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, La7, Sky

Stasera, sabato 26 settembre, la prima serata in tv si divide tra show, film e serie televisive. Su Rai 1, la seconda puntata di Ballando con le Stelle, mentre su Canale 5 c’è la terza di Tu sì qua vales. Fa eccezione La7, che sceglie di mandare in onda la sfilata Armani in prima serata.

Stasera in TV 26 settembre 2020 – Programmi e film su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Sabato, prima serata di Rai 1 dedicata dalle 20:35 alla seconda puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Tredici le coppie in gara nel dance show in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Si riparte dalla prova convincente di Paolo Conticini, Elisa Isoardi e Rosalinda Celentano, protagonisti della puntata d’esordio. I Ricchi e poveri saranno Ballerini per una notte.

Su Rai 2, alle 21.20, la serie S.W.A.T., con gli episodi 5 e 6 della terza stagione. Si intitolano Long Beach e Il regno.

Segue, alle 22:40, la prima visione del telefilm Bull, di cui va in onda l’episodio 13 della quarta stagione, dal titolo La giurata numero otto.

Rai 3 programma, alle 21:20 il film Arrivano i Prof, di Ivan Silvestrini. Il Liceo Manzoni è tra i peggiori d’Italia, con alunni problematici e l’incapacità della scuola nel garantire il percorso didattico. Come ultima spiaggia, il Provveditorato sceglie di trasferire al Manzoni i sette peggiori professori, sperando che l’esperimento sorprenda. Nel cast, Claudio Bisio, Lino Guanciale, Giusy Buscemi, Alessio Sakara, Maria Di Biase, Rocco Hunt, Andrea Pennacchi. Rocco Hunt canta anche la canzone della colonna sonora.

Su Rai 4, alle 21:20, il thriller Fredda è la notte. Il motel di una mamma single, diventa lo snodo di un traffico di droga e prostituzione, gestito da un poliziotto corrotto. Quando viene trovato il cadavere di una donna in una delle stanze, la situazione precipita.

Invece, Rai 5, alle 21:15, propone Nel nostro piccolo, spettacolo teatrale con cui Ale e Franz ripercorrono la oro carriera.

Su Rai Movie, alle 21:10, il film di guerra Tora! Tora! Tora!, sull’organizzazione e la messa in atto dell’attacco di Pearl Harbor.

Infine, su Rai Premium alle 21:20 c’è la fiction Ognuno è perfetto, episodi 5 e 6 della prima stagione.

Stasera in tv 26 settembre 2020 – Programmi e film in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Su Canale 5, sabato 26 settembre alle 21:30, torna Tu sì Que Vales. Nella terza puntata continuano le esibizioni dei concorrenti più o meno talentuosi, giudicate da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Sabrina Ferilli è la giurata popolare, mentre alla conduzione ci sono Belèn Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Tra i programmi di Italia 1, alle 21:19 c’è il film d’animazione L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

Rete 4, manda in onda alle 21:30 il film Programmato per uccidere, di Dwight H. Little, con Steven Seagal. Un agente molto apprezzato della Narcotici entra i crisi e lascia la polizia dopo la morte di un amico, impegnato in missione con lui. Tornato a casa, però, un altro amico gli parla di trafficanti senza scrupoli che inondano la città di crack. Inizia ad indagare e a combattere la banda spietata e molto pericolosa che gestisce il traffico.

Su Iris, alle 21:12, per il ciclo Serial thriller c’è il film Conspiracy – La cospirazione. Due avvocati, grazie ad un intreccio di amanti e talpe, provano ad incastrare un vecchio imprenditore farmaceutico. Il piano, apparentemente destinato al successo, si complica quando la donna chiamata ad incastrarlo viene rapita. Con Anthony Hopkins e Al Pacino.

Inoltre, su 20 alle 21:30 c’è il film Lost in space – Perduti nello spazio. La storia del sabotaggio di una missione spaziale organizzata nel 2058 per ridurre l’inquinamento che sta devastando il pianeta. Con Matt LeBlanc.

Cine 34 propone alle 21:18 il film western Passa Sartana… È l’ombra della tua morte.

Italia 2 offre il film dell’orrore Autopsy.

Invece, su La 5 va in replica l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 5.

Infine, su Mediaset Extra continua la diretta h24 del GFVip 5.

Programmi La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Sabato sera inedito, quello del 26 settembre, per La7. Per la prima volta in assoluto, alle 21:15 va in onda Armani in prima serata, la sfilata primavera/estate 2021 di Giorgio Armani. La decisione è stata presa per mostrare la collezione al grande pubblico, dopo la decisione di sfilare a porte chiude per l’emergenza COVID-19.

Su La7d, alle 21:30, va in onda la serie Professor T., con gli episodi 16, 17, 18 e 19 della seconda stagione. È la versione belga dell’omonima serie in onda su Rai 2 da pochi giorni.

Mentre, Real Time propone, dalle 21:30, Vite al limite, episodi 5 e 6 della quinta stagione. Le storie di Doug e Diana.

NOVE, manda in onda dalle 21:25, Clandestino – Baby Camorra. David Beriai è un documentarista e giornalista d’inchiesta spagnolo, che nella seconda stagione di Clandestino ha scelto di indagare i meccanismi di reclutamento che portano sempre più giovanissimi ai vertici delle organizzazioni criminali.

Inoltre, Tv8, alle 21:30, programma il film Ogni cosa è segreta. Due undicenni finiscono in prigione per l’omicidio di un bambino. Una volta uscite dal carcere, iniziano a scomparire altri bambini e le due ragazze tornano al centro di una storia dai contorni torbidi.

Cielo, sabato sera alle 21:20, continua la rassegna del cinema erotico di Tinto Brass con La Chiave.

Infine, su Paramount, alle 21:10, c’è il film romantico Amore per sempre, con Mel Gibson.

Stasera in tv sabato 26 settembre 2020 – Film e programmi Sky

Sky Uno sabato sera programma dalle 21:15 la seconda parte delle Audizoni di X factor.

Invece, Sky Atlantic offre dalle 21.15 gli episodi 7 e 8 di Yellowstone, seconda stagione.

Su Sky Arte, in prima visione dalle 21:15 c’è Gary Cooper Forever. Un ritratto della star, attraverso le parole della figlia.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky sabato 26 settembre, Sky Uno offre alle 21:15 una nuova storia di Petra, il giallo in quattro puntate realizzato da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Paola Cortellesi.

Sky Cinema Due, programma alle 21:15 Antwone Fisher, di e con Denzel Washington.

Su Sky Cinema Collection torna alle 21:15 il grande classico Pulp fiction.

Sky Cinema Family offre alle 21:00 Il Principe d’Egitto, kolossal d’animazione Dreamworks.

Su Sky Cinema Action c’è alle 21:00 Unbreakable – Il predestinato. Con Bruce Willis e Samuel L. Jackson.

Infine, su Sky Cinema Drama, alle 21:00 va in onda il celebre e pluripremiato Chicago. Con Richard Gere, Renee Zellweger e Catherine Zeta-Jones.