Domenica 4 ottobre Massimo Giletti ospita Alberto Tarallo, a Non è l’arena, per discutere dell’Ares Gate.

L’ex produttore televisivo ed ex proprietario della Ares Film (fallita all’inizio del 2020) interviene per la prima volta per affrontare il caso scoppiato all’interno della Casa del GF Vip 5. Infatti Massimiliano Morra ed Adua del Vesco avrebbero fatto riferimento ad una presunta setta. Si tratta di un sistema collaudato in cui Tarallo, soprannominato Lucifero, avrebbe plagiato molti protagonisti del mondo dello spettacolo.

Ma Morra e Del Vesco hanno espresso anche delle perplessità sulla morte di Teodosio Losito. L’ex sceneggiatore nonché compagno di Tarallo, si è tolto la vita l’8 gennaio del 2019. Ma i due attori credono che sia stato istigato al suicidio. Alberto Tarallo tenta di difendersi pubblicamente dalle pesanti accuse a suo carico.

Non è l’Arena Ares Gate le dichiarazioni di Tarallo

Alberto Tarallo si accomoda accanto a Giletti ed esordisce così:

“Sono una persona molto riservata e mi costa molto essere qui. Ho deciso di venire per difendere me ed il ricordo del mio ex compagno”. Giletti gli chiede come ha appreso la notizia che è stato appellato come Lucifero.

“L’ho saputo tramite una telefonata. All’inizio ho riso ma poi quando ho compreso che la situazione si stava ingrandendo, ho provato sgomento ed ora schifo”.

Successivamente il conduttore ci tiene che Tarallo si presenti al pubblico. “Vengo da una famiglia cattolica piccolo borghese e sono rimasto orfano all’età di 12 anni. Quando ho fatto coming out da giovane mia madre l’aveva sempre saputo che fossi omosessuale. Ma la notizia inizialmente non era stata accolta nel migliore dei modi. La mia vita però è stata difficile, ho subito cure di ormoni e bullismo.”

Quando però ha deciso di trasferirsi a Roma, arriva nella Capitale con pochissimi soldi. Nel corso del tempo è riuscito a diventare produttore di successo, tra i quali Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Fabio Testi, Manuela Arcuri e tanti altri.

Giletti incalza: Ma si chiesto perché l’hanno definita Lucifero?

“Credo perchè nel caso di Adua il tormento ha radici più lontane. Ma mi scriveva molti messaggi di riconoscenza ed affetto. Ho preso anche il telefono di Teodosio per rispulciare le vecchie chat. Mi ha fatto tornare in mente ricordi angosciosi. Per Adua era un periodo difficile, lo era anche per Teodosio che aveva cominciato a soffrire di depressione. Secondo me il loro rancore nasce dal fatto che dopo l’Ares Film non hanno più lavorato. Ma penso che, grazie al mio fiuto e alla mia esperienza, abbiano giocato sul rancore per attaccarmi. Non ho prove ma ho un buon avvocato che si sta muovendo bene per capire da dove nasce questa macchinazione.” Spiega Alberto Tarallo.

Non è l’Arena Le accuse di Morra e Del Vesco a Tarallo

Massimiliano Morra ed Adua del Vesco nella casa del GF Vip 5, hanno accusato il sistema di averli rinchiusi in gabbia d’oro nella quale non riuscivano a sentirsi liberi. Nel periodo in cui i due attori lavoravano insieme abitavano in due dependance separate e avevano dei ritmi lavorativi serrati.

A tal proposito Tarallo risponde: “Quando si lavora c’erano ritmi molto duri, in cui si alternano momenti di studio e di set. Ma nessuno li ha mai costretti. Non ho mai obbligato Adua a rinunciare di vedere il suo fidanzato perché neanche sapevo che avesse un partner.”

Sulla presunta storia d’amore tra Massimiliano Morra ed Adua del Vesco, Tarallo aggiunge: “La storia tra Adua e Massimiliano era finta. Era studiata a tavolino da Me, Enrico Lucherini e Sandro Mayer. Sono finti allora come lo sono oggi sul piccolo schermo.”

Inevitabile la domanda di Giletti sull’esistenza della “setta”: ” Ma quale setta Giletti? non esiste. Organizzavamo solo delle cene insieme e qualche volta Ursula Andress è venuta a pranzo da noi perché era una nostra vicina di casa. Questa secondo lei si può definire setta? Inoltre l’unica volta che mi sono arrabbiato con i ragazzi è stato quando avevo dato loro il compito di leggere Il giovane Holden ed Il piccolo principe ma non l’hanno mai fatto”.

Manuela Arcuri difende Tarallo

Il mondo delle attrici sull’Ares Gate si è molto diviso. Mentre Nancy Brilli e Giuliana De Sio hanno preso le distanze, Manuela Arcuri lo ha difeso.

In un’intervista a Dagospia ha spiegato che gli attori non hanno riconoscenza di uomo molto generoso che li ha fatti lavorare e che ha regalato loro successo e fama. Dovrebbero essergli riconoscente.

“Sono un galantuomo e loro sono delle signore di una certa età e per tale ragione non voglio infierire. Per quanto riguarda Adua credo che sia plagiata. Io ho cercato di aiutarla molto nel periodo dell’anoressia. Le avevo proposto di andare in una clinica che avremmo pagato noi 900 euro al giorno”.

Non è l’Arena Il caso di Teodosio Losito

Massimo Giletti si occupa poi del suicidio di Teodosio Losito.

“Siamo stati insieme 20 anni e 5 mesi insieme, riuscivamo a stare separati solo 24 ore. E’ stato il mio grande amore, l’altra parte della mela.” Ricorda con commozione Tarallo.

Morra e Del Vesco credono che l’uomo sia stato istigato al suicidio. Ma Morra al GF Vip lo ha ricordato come un uomo generoso che lo ha aiutato anche a comprare casa.

“Io che non vado mai in televisione sono venuto per questo. Quelli che parlano di sette, di messe nere, devono capire che dietro c’è una persona. Un uomo che tutte le mattine deve trovare un motivo per alzarsi che cova una grande sofferenza. Mi fanno schifo le persone che per due punti di share arrivino a tal punto. Inoltre non posso tollerare che abbiano detto che Teodosio si stato istigato a togliersi la vita. Io so chi è stato ma non voglio dirlo pubblicamente”. Sostiene l’ex proprietario dell’Ares Film.

Aggiunge che Losito avrebbe scritto una lettera nel maggio 2018 in cui aveva pensato di togliersi la vita. Ma ha promesso a Tarallo che non l’avrebbe mai fatto perché il loro amore era troppo forte e non potevano lasciarsi. Durante la vigilia di Natale Losito aveva espresso a Tarallo le sue ultime volontà. Voleva che le sue ceneri fossero sparse in Puglia.

“L’ultimo dell’anno era più allegro e sereno. Avevo anche imbandito la tavola per gli amici. Ma la sera prima del suicidio, mi aveva detto Quanto sei bello?” e scherzando Tarallo rispose “.Mettiti un paio di occhiali”. Lui poi disse “Sappi che ti ho amato e ti amerò per sempre”.

Successivamente Alberto Tarallo legge la lunga lettera che Losito scrisse prima di morire. Dalla missiva emerge un forte malessere dello sceneggiatore. Era deluso da amici e da persone vicine che l’hanno messo con le spalle al muro e che lo hanno abbandonato in un momento difficile. Nelle prime righe afferma che la sua morte non è da addebitare a Tarallo. Ma è stata una sua libera scelta.