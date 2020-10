Stasera in tv martedì 20 ottobre 2020, programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Stasera, martedì 20 ottobre 2020, i programmi in tv si dividono soprattutto tra film e informazione. Su Rai 1 va in replica Imma Tataranni, mentre su Canale 5 c’è l’ultima puntata di Temptation Island. Ma su Rai 3 va in onda #Cartabianca, su Rete 4 c’è Fuori dal coro e su La7 torna Di Martedì.

Stasera in TV, programmi e film del 20 ottobre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, martedì 20 ottobre 2020, Rai 1 propone in replica la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. In onda l’episodio 5 della prima stagione, intitolato Rione Serra Venerdì. L’omicidio della vecchia compagna di banco Stella Pisicchio scuota l’investigatrice lucana. La vicenda, oltre che da un punto di vista emotivo, si dimostra difficile anche da quello investigativo.

Su Rai 2, alle 21:20, torna lo spettacolo Un’ora sola vi vorrei, di Enrico Brignano. Lo show con cui il comico romano racconta e commenta il costume e l’attualità.

Mentre, su Rai 3, alle 21:20, Bianca Berlinguer conduce #Cartabianca. Stasera si parla di coronavirus e dell’aumento esponenziale dei contagi. Sarà possibile evitare un nuovo lockdown?

Rai 4, alle 21:20, programma il film I bambini di Cold Rock. In una cittadina mineraria degli Stati Uniti, iniziano a scomparire numerosi bambini. Si dice vengano rapiti da Uomo Alto, figura misteriosa, senza voto e senza nome. L’infermiera Julia Denning crede sia una leggenda metropolitana, fin quando l’uomo non rapisce anche suo figlio, davanti a lei.

Invece, su Rai 5, alle 21:16, va in onda il film Chi è senza colpa. Bob Saginowski gestisce affari illeciti nel suo bar di Brooklyn, poi una rapina nel locale gli cambia la vita. Con Tom Hardy, Noomi Rapace e James Gandolfini.

Segue, alle 22:51, Barry White – Let the music play, racconto autobiografico del musicista statunitense.

Nel frattempo, su Rai Movie, alle 21:10 inizia il film Destini incrociati. Di Sydney Pollack, Harrison Ford e Kristin Scott Thomas. William Van Den Broek, un poliziotto, e Kay Chandler, politica di alto profilo, sospettano che i rispettivi coniugi siano amanti e iniziano ad indagare. Scoprono di aver ragione, ma poi nasce una relazione anche tra di loro.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20, c’è il film Un’estate a Oxford.

Stasera in TV martedì 20 ottobre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Martedì sera, su Canale 5, alle 21:26, va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2020. Conduce Alessia Marcuzzi. L’evento cruciale sarà il confronto interno al triangolo amoroso tra Speranza Capasso, Alberto Maritato e Nunzia Taglialatela. Ma anche della resa dei conti tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino.

Su Italia 1, alle 21:23, c’è il film Kickboxer: Retaliation. Kurt Sloane è un grande lottatore di MMA, reduce dalla vendetta per la morte del fratello. Viene stordito e rapito dalla polizia federale e si risveglia in una prigione thailandese. Lo costringono a combattere dopo le torture e le minacce a sua moglie. Con Jean-Claude Van Damme e Alain Mousi.

Invece, su Rete 4, alle 21:25, torna l’informazione con Fuori dal coro. Nel talk di Mario Giordano si parla soprattutto di epidemia. Ospiti, il Virologo Fabrizio Pregliasco, il Presidente della Liguria Giovanni Toti, Vittorio Feltri, Nicola Porro, Paolo Del Debbio, Orietta Berti e Hoara Borselli.

Su La5, alle 21:28, va in onda il film Rosamunde Pilcher – E improvvisamente fu amore…

Cine 34, alle 21:05, programma il film Quel bravo ragazzo. Ferdinando Cosimato, boss mafioso, in punto di morte affida la cosca al figlio Leone. È un ragazzo ingenuo che il boss non ha mai riconosciuto. Lo fa addestrare da due dei suoi uomini, Vito Mancuso e Salvo La Mantia. Ma la carriera di Leone finisce presto. Con Herbert Ballerina, Enrico lo Verso, Ninni Bruschetta e Tony Sperandeo.

Inoltre, Iris, alle 21:13, propone il western El Dorado, per il ciclo Ultimo eroe: John Wayne.

Su Italia 2, alle 21:15, c’è Come ammazzare il mio capo 2. Con Jennifer Aniston e Jason Bateman.

Mentre, 20 propone alle 21:12 il film di fantascienza Jupiter – Il destino dell’universo, delle sorelle Wachowski.

Infine, su Mediaset Extra c’è la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip 5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Martedì 20 ottobre, alle 21:15, su La7 va in onda l’approfondimento giornalistico di Di Martedì, con Giovanni Floris. Anche in questo caso, occhi puntati sui possibili scenari dettati dalla recrudescenza della pandemia. Con la copertina di Neri Marcorè.

Mentre, La7d, alle 21:30, propone la serie Dead Drop Diva. In onda gli episodi dal 56 al 59 della stagione 5.

Real Time, alle 21:30, programma Il ragazzo di 380 chili. La storia in due episodi del giovanissimo Billy Robbins.

Invece, su NOVE alle 21:30 c’è il film Transporter: extreme.

Film anche su Tv8, dove alle 21:30 va in onda Elysium. Con Matt Damon e Jodie Foster. Nel 2154, un gruppo ristretto di ricchi vive su un’enorme astronave su cui è stato ricreato l’habitat terrestre. Mentre, i poveri vivono ancora sulla Terra, in balia di un ecosistema quasi completamente distrutto.

Inoltre, su Cielo, alle 21:15, c’è in prima visione il film La tête en friche. Germain è un cinquantenne analfabeta, ma dal grande potenziale, che scopre un mondo nuovo grazie agli insegnamenti dell’anziana Margueritte. Con Gerard Depardieu.

Infine, su Paramount Channel, alle 21:10, va in onda il film Bad Boy II, con Will Smith.

Stasera in TV, programmi e film in onda su Sky martedì 20 ottobre 2020

Ora, i programmi di Sky per martedì 20 ottobre 2020. Su Sky Uno, alle 21:15, va in onda in prima tv Bruno Barbieri – 4 hotel. Tappa a Palermo con quattro delle strutture più nascoste della città.

Sky Atlantic, dalle 21:15, propone in prima tv gli episodi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della serie Room 104. Stagione 1.

Mentre, su Sky Arte, alle 21:15, c’è la prima tv di Sei in un paese meraviglioso. Viaggio con Dario Vergassola tra le bellezze italiane da record. Episodio dedicato al giardino pensile più antico d’Italia e al Pinocchio più grande.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky martedì 20 ottobre, Sky Cinema Uno, alle 21:15, manda in onda Jumanji: The next level. Capitolo 2019 della saga, con Dwayne Johnson, Kevin Hart e Karen Gillan.

Inoltre, su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è Gamberetti per tutti. Commedia ironica francese sull’omofobia.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15, va in onda Terminator 3: le macchine ribelli.

Intanto, alle 21:00, su Sky Cinema Family inizia Zanna Bianca.

Sky Cinema Action programma alle 21:00 L’immortale. Marco D’amore racconta la storia di Ciro Di Marzio, tra i protagonisti di Gomorra.

Invece, su Sky Cinema Romance, sempre alle 21:00, va in onda Footloose, remake del 2011.

Su Sky Cinema Drama, alle 21:00, Codice d’onore. Con Tom Cruise, Demi Moore e Jack Nicholson.

Infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, c’è Segni particolari: bellissimo. Con Adriano Celentano.