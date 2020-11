Stasera in TV lunedì 2 novembre 2020, programmi, film, rai, mediaset, sky

I programmi in onda in tv stasera, lunedì 2 novembre 2020. Beppe Fiorello esordisce su Rai 1 con la nuova fiction Gli orologi del Diavolo. Mentre, su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5 e su Rai 2 c’è un documentario sulle elezioni americane. Inoltre, su Rai 3 va in onda Report e su Rete 4 Nicola Porro conduce Quarta Repubblica.

Qualche buon titolo anche tra i film, sia sul digitale terrestre che su Sky.

Stasera in TV, programmi e film del 2 novembre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, lunedì 2 novembre 2020, su Rai 1 va in onda alle 21:25 la prima puntata in due episodi della nuova fiction Gli orologi del diavolo. Con Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. La serie è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, un abile motorista nautico di La Spezia, diventato infiltrato per la polizia in una banda di narcotrafficanti.

Mentre, Rai 2 trasmette alle 21:20 America’s great divide. Un documentario che racconta le trasformazioni socio-economiche e culturali che hanno cambiato gli USA negli ultimi anni. È la seconda di due serate pensate in collaborazione di Rai Documentari per avvicinarsi alle elezioni statunitensi del 3 novembre. La puntata già andata in onda era un ritratto dei due candidati, Donald J. Trump e Joe Biden.

Invece, su Rai 3, alle 21:20, va in onda Report. Sigfrido Ranucci e i suoi giornalisti hanno preparato tre inchieste. Il grande inganno racconta i conflitti d’interesse e la presunta censura dell’OMS sugli errori italiani nella gestione della pandemia. Liscia, rigata, Ue, non Ue indaga i consumi di pasta. Infine, Lo smaltimento prova a capire come avviene lo smaltimento delle mascherine e degli altri milioni di tonnellate di rifiuti prodotti dai dispositivi anti-Covid.

Su Rai 4, alle 21:20, c’è la serie Il trono di spade. Episodi 1 e 2 della stagione 8.

Su Rai 5, alle 21:15, il magazine musicale Nessun Dorma, condotto da Massimo Bernardini. Sotto i riflettori, il pianista jazz Stefano Bollani e la pianista classica Beatrice Rana.

Inoltre, su Rai Movie, alle 21:10 va in onda il film western Gli implacabili.

Infine, Rai Premium trasmette in replica alle 21:10 la puntata di Tale e quale show di venerdì scorso.

Stasera in TV lunedì 2 novembre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Lunedì sera, alle 21:44, su Canale 5 va in onda la quindicesima puntata del GF Vip 5, condotta da Alfonso Signorini. Paolo Brosio è appena entrato dopo la guarigione del Covid, mentre è ancora sospeso l’ingresso di Selvaggia Roma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi. In nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini e Massimiliano Morra.

Su Italia 1, alle 21:20, stasera c’è la prima tv dell’action thriller Final Score. Un gruppo di criminali fa irruzione durante un evento e prende il controllo di uno stadio con 35mila spettatori. L’ex militare Michael Knox diventa l’eroe che sventa l’attacco.

Nel frattempo, su Rete 4 alle 21:25 c’è il talk show Quarta Repubblica. Nicola Porro torna con un’intervista esclusiva alla madre e alla sorella dell’attentatore di Nizza. Poi, in vista delle elezioni americane, un’intervista a Rudolph Giuliani, ex Sindaco di New York e avvocato di Donald Trump. Ospiti, l’infettivologo Matteo Bassetti, l’ex Ministra della Salute Beatrice Lorenzin e il primario di Rianimazione di Bergamo, Luca Lorini.

Su Cine 34, alle 21:04 inizia il film SMS – Sotto Mentite Spoglie. Commedia con Giorgio Panariello, Enrico Brignano e Vincenzo Salemme.

La 5, alle 21:20, va in onda Rosamunde Pilcher – L’amore della sua vita.

Mentre, su Iris alle 21:15 c’è il film Race: il colore della vittoria. Per il ciclo Human rights, la pellicola biografica sull’atleta afroamericano Jesse Owens, vincitore di 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Su 20, alle 21:14, Nicolas Cage è protagonista del thriller Solo per vendetta.

Italia 2 trasmette il film fantasy Warcraft – L’inizio. Primo capitolo della saga ispirata all’omonimo videogioco.

Infine, su Mediaset Extra, la diretta h24 dalla casa del Grande Fratello Vip.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Lunedì 2 novembre, alle 21:15, su La7 va in onda la serie Grey’s Anatomy. Puntate 352 e 353 della stagione 16.

Mentre, su La7d, alle 21:30 continua Little Murders, con l’episodio Delitto in ospedale. È la serie ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Su Real Time, alle 21:20, va in onda Vite al limite. L’episodio di intitola Lindsey ed è il secondo della stagione 8.

Inoltre, su NOVE c’è in prima tv una nuova puntata di Accendiamo i fuochi. Il ristoratore Francesco Panella aiuta i gestori di ristoranti e trattorie a reinventarsi dopo il disastro impre10,nditoriale causato dal coronavirus.

Cielo, alle 21:20, propone il film Casinò, di Martin Scorsese. Un intreccio tra mafia e criminalità locale alimenta i traffici attorno al più grande casinò di Las Vegas. Con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci.

Tv8 dedica la serata alla quarta stagione della serie Gomorra. In onda gli episodi 5 e 6.

Infine, su Paramount Channel alle 21:10 c’è il film Detenzione illegale. Uno statunitense di origini egiziane viene accusato di attentato terroristico, detenuto in un carcere segreto. Però, potrebbe essere innocente.

Stasera in TV lunedì 2 novembre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Tra i programmi in onda su Sky lunedì 2 novembre 2020, su Sky Uno, alle 21:15, c’è in prima tv Masterchef USA. Episodi 13 e 14 della stagione 10.

Sky Atlantic stasera prosegue alle 21:15 la maratona dedicata alla serie The third day, con Jude Law. In prima visione gli episodi 5 e 6 della stagione 1.

Sky Arte programma in prima tv alle 21:15 L’ultima partita di Pasolini. A 45 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, un documentario esclusivo sulla partita giocata dallo scrittore a San Benedetto del Tronto, nel ’75, con la Nazionale artisti. Rievoca un lavoro fatto dall’intellettuale sulla città in riva all’Adriatico.

Inoltre, alle 22:25 segue sempre in prima tv In un futuro aprile. È un altro documentario, sulla giovinezza di Pasolini. Il racconto è del cugino, lo scrittore e poeta Nico Naldini.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky lunedì 2 novembre, Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Le Mans ’66 – La grande sfida. La sfida tra Ferrari e Ford sul circuito francese in un biopic di James Mangold. Con Matt Damon e Christian Bale.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è Selfie di famiglia. Commedia francese sul rapporto tra madre e figli.

Su Sky Cinema Risate all’italiana, alle 21:15, Il tuttofare, con Sergio Castellitto.

Segue, alle 23:00. Ricomincio da tre.

Sky Cinema Suspense programma, alle 21:00, Blow out. Il thriller di Brian de Palma con John Travolta.

Infine, Sky Cinema Romance offre, alle 21:00, Romeo+Giulietta, nella versione del 1996 di Baz Luhrman. Con Leonardo DiCaprio e Claire Danes.