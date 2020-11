Domenica 1 novembre, in diretta dalle 21.25, su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento di Live non è la d’Urso, con la padrona di casa Barbara D’Urso.

Tornano in Tv le sorelle Lecciso che affrontano insieme le cinque agguerritissime sfere. In studio è presente anche Gabriele Rossi, il giovane attore che ha avuto una breve relazione con Gabriel Garko. Quest’ultimo ha trovato il coraggio di fare coming out durante la diretta del 25 settembre del GF Vip 5.

Torna a Live non è la D’Urso anche Wanna marchi per affrontare con lei il tema delle truffe da parte di maghi e cartomanti. Ed un ex fidanzato di Guenda Goria, che è stata eliminata venerdì dal reality. Infine la conduttrice racconta la storia di un miliardario che chiede la restituzione del denaro e dei regali fatti ad una influencer.

Live non è la D’Urso diretta 1 novembre