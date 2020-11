Elezioni USA 2020 in TV, speciali, diretta, maratona, risultati, exit poll

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, gran parte delle reti tv generaliste e delle all-news seguiranno in diretta i primi risultati delle Elezioni presidenziali USA del 2020.

Il nome del 46° Presidente degli Stati Uniti verrà fuori dal confronto tra il candidato repubblicano Donald Trump e il democratico Joe Biden, in una delle sfide più complesse degli ultimi decenni. Il complicato sistema di voto americano non consentirà di avere i risultati definitivi prima di giorni. Verosimilmente, ci saranno settimane di battaglie legali.

Tuttavia, tra martedì e mercoledì dovrebbero arrivare dati importanti per capire quale strada prenderà la corsa alla Casa Bianca. Di seguito, tutti gli appuntamenti televisivi utili per seguire le presidenziali USA.

Elezioni USA 2020 in tv, i programmi e gli speciali in onda sui canali Rai

Su Rai 1, dalle 23:40 di martedì 3 novembre, va in onda Presidenziali USA – Speciale Porta a Porta Elezioni americane 2020. Conducono Bruno Vespa e Monica Maggioni. La trasmissione va avanti fino al mattino, curata da Tg1 e Rai 1. Porta a Porta tornerà mercoledì sera, alle 23:50.

La copertura di Rai 1, in ogni caso, è assicurata per tutta la giornata. Unomattina dedica la puntata interamente alle elezioni USA, dalle 6:45. Mentre, alle 15:00 di mercoledì Francesco Giorgino cura uno Speciale Tg1 con Giovanna Botteri e il Direttore dell’istituto di ricerca ISPI, Paolo Magri. Subito dopo, anche La vita in diretta garantirà eventuali aggiornamenti sulle elezioni.

Rai 2 si è avvicinata alle presidenziali USA con due speciali curati da Rai Documentari. Ma la copertura dello spoglio inizia mercoledì 4 novembre alle ore 10:00, con Speciale Tg2 Italia.

Alle 17:00, spazio ad un altro Speciale Tg2 e ancheTg2 Post, dalle 21:00, sarà dedicato alle elezioni. Aggiornamenti durante Ore 14, con Milo Infante.

Per quanto riguarda l’impegno di Rai 3, la rete diretta da Franco Di Mare si impegna dalla mezzanotte di mercoledì con lo Speciale Elezioni americane. Conduce Giovanna Botteri con il commento di Lucia Annunciata, fino alle 7:00 del mattino.

Poi, alle 12:25, arriva l’approfondimento di Fuori Tg. La giornata si chiude con la puntata dedicata di Linea notte, alle 00:00.

Grande l’impegno di Rai News 24. La rete diretta da Andrea Vianello sarà la prima ad andare in onda, alle 23:00, con Verso la Casa Bianca, condotto da Alessandro Baracchini. Il programma è realizzato in collaborazione con la CNN, come buona parte della copertura assicurata nelle ultime settimane. Rai News seguirà l’evento per tutta la giornata.

Infine, da segnalare la sezione dedicata di RaiPlay: focus sulle elezioni, contenuti extra ed altri sulla storia delle Presidenziali USA.

Elezioni USA 2020 in tv, la programmazione speciale di Mediaset

L’evento principale di Mediaset sulle Presidenziali USA 2020 è La notte americana, condotto da Nicola Porro su Rete4. È un lungo speciale in onda dalle 00:30, realizzato in collaborazione con TgCom24.

Porro ha curato l’avvicinamento alle Presidenziali USA con Quarta Repubblica e il parterre di ospiti sarà in buona parte familiare al pubblico della trasmissione. Intervengono il politologo, Edward Luttwak, il Costituzionalista Alfonso Celotto e Antonio Martino, ex Ministro della Difesa. Tra i commentatori anche i giornalisti Stefano Feltri, Mario Sechi, Virman Cusenza, Gianni Riotta, Paolo Guzzanti, Paolo Liguori e Alessandro Sallusti.

Il racconto delle Presidenziali USA 2020 continuerà con lo Speciale Tg5, in onda su Canale 5 per circa due ore, a partire dalle 6:00.

Infine, alle 21:25 si torna su Rete 4, con lo Speciale Stasera Italia curato da Barbara Palombelli e dedicato interamente alle elezioni americane.

La maratona di Enrico Mentana su La7 per le Presidenziali USA

La7 racconta le elezioni Presidenziali USA con uno Speciale TgLa7 – #Maratonamentana. Il Direttore Enrico Mentana inizia la diretta a partire dalla mezzanotte di mercoledì 4 novembre.

Il testimone sarà ricevuto alle ore 7:00 da Omnibus, che garantirà tutti gli ultimi aggiornamenti, pur trattando anche altri temi. Così come faranno L’aria che tira alle 11:00 e Tagadà alle 14:15.

Mentre, alle 20:35, anche Lilly Gruber si dedicherà con il suo Otto e mezzo alle elezioni USA.

Sarà, invece, Andrea Purgatori a chiudere la giornata con uno Speciale di Atlantide, intitolato America oggi. Uno spaccato della società americana, realizzato partendo da un parallelo tra gli Stati Uniti del Ku Klux Klan e quelli odierni.

Elezioni USA 2020 in tv, lo Speciale di Sky Tg24

Anche Sky Tg24 mette in campo uno schieramento significativo per seguire le Elezioni USA 2020.

Lo Speciale America 2020 inizierà alle 23:00 di martedì 3 novembre ed andrà avanti fino alle 20:00 di mercoledì. In conduzione si alterneranno gran parte dei volti della rete, da Stefania Pinna a Tonia Cartolano, Andrea Bonini, Renato Coen e Fabio Vitale.

Molti anche i collegamenti con gli inviati negli USA, come quelli con Giovanna Pancheri, Marco Congiu, Fabio Russomando e Federico Leoni.

Sky Tg24 segue da settimane la politica americana anche con un progetto cui partecipano i quotidiani La Stampa e La Repubblica. Infatti, in video durante lo speciale ci saranno i Direttori dei due quotidiani, Maurizio Molinari e Massimo Giannini. Oltre alle firme delle testate, come Gianni Riotta e Federico Rampini.

Infine, durante lo speciale, da segnalare gli interventi di Francesco Costa, Vicedirettore de Il Post. Da anni cura il progetto Da Costa a Costa, nato dall’omonima newsletter ed è tra i più accreditati cronisti italiani della politica americana.