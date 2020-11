Carlo Conti sintomatico, Covid, positivo, condizioni, come sta, tale e quale

Carlo Conti è sintomatico e mostra tutti i sintomi del Covid-19. Lo ha fatto sapere lo stesso presentatore questa mattina, tramite il suo profilo Instagram, pubblicando la foto di un messaggio affettuoso ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca Vaccaro. Nella didascalia, poche parole per comunicare di sentirsi poco bene.

Carlo Conti colpito dal Covid-19, il conduttore ora è sintomatico

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!). Questo Covid è una brutta bestia, ma tra le medicine questo bigliettino è la più potente”, ha scritto Carlo Conti su Instagram. Nella foto caricata sul profilo personale, il post-it con il messaggio: “Ti amiamo, babbo! Matteo e Francesca”.

In conduttore di Rai 1 è in isolamento e non può avere contatti diretti con l’esterno da mercoledì scorso, quando è arrivata la notizia della sua positività. Poi, ha fatto sapere di essere asintomatico e di sentirsi bene.

Evidentemente, la situazione si è evoluta negativamente ed ora il conduttore patisce qualche acciacco. La scelta di sottolineare che i sintomi siano “anche troppi”, non lascia spazio a fraintendimenti.

Per quanto sappiamo al momento, è confermata la messa in onda della prossima puntata di Tale e Quale Show, prevista per venerdì prossimo. Esclusa la possibilità di vederlo in studio, è possibile che Carlo Conti conduca un’altra serata da casa. Bisognerà, però, tenere d’occhio gli sviluppi dei prossimi giorni per capire se e come cambierà il varietà.

I dubbi su Tale e Quale Show di venerdì 6 novembre

Venerdì scorso, Carlo Conti ha condotto da casa la puntata di apertura del Torneo di Tale e Quale Show 2020. Il tampone aveva accertato la positività al coronavirus, ma il presentatore era in forma ed ha deciso di non fermarsi. Si trattava della sua prima conduzione a distanza.

In collaborazione con il regista Maurizio Pagnussat e con tutta la produzione, ha approntato una piccola postazione nel covo domestico, grazie alla quale ha gestito la puntata da remoto.

Giorgio Panariello gli ha fatto da spalla dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, ma il conduttore toscano, di fatto, ha presentato da solo.

E il risultato si è rivelato piuttosto sorprendente. Al di là dell’inevitabile singolarità della situazione, lo show è filato senza problemi.

Ma tutto potrebbe rivelarsi più complicato se i sintomi dovessero dare particolari noie.

Carlo Conti sintomatico Covid, i messaggi dei colleghi

Intanto, sul profilo Instagram di Carlo Conti si susseguono i messaggi di affetto e pronta guarigione da parte dei colleghi.

Mara Venier è stata tra le prime a far sentire la sua vicinanza. Nei commenti al post, ha scritto: “Forza Carlo! ti aspettiamo per il nostro Zecchino!”. Il riferimento è alla conduzione dello Zecchino d’Oro, prevista per le prossime settimane.

Sostegno, tra gli altri, anche da Antonella Clerici, Caterina Balivo, Cristiano Malgioglio, Paola Turci, Jo Squillo e Sergio Friscia.

Così come auguri di pronta guarigione sono arrivati dai concorrenti di Tale e Quale Show. Auguri da Francesca Manzini, Carolina Rey e Lidia Schillaci.