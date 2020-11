Ascolti Tv lunedì 2 novembre 2020. L’omaggio di Rai 1 a Gigi Proietti, Cavalli di battaglia al 19%. Il Gf Vip 5 concluso circa all’una e mezza dopo la mezzanotte, al 19.4%. Record di Ascolti per Oggi è un altro giorno dedicato a Proietti e all’emergenza Covid. Sale il day time pomeridiano di Rai 1 nel ricordo dell’artista scomparso. Supera il 6% Quarta Repubblica. Male lo speciale di Rai 2 sulle elezioni americane. . Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda oggi.

Ascolti Tv lunedì 2 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Lo show Cavalli di battaglia ha coinvolto 4.505.000 telespettatori con 19%.

Su Rai 2 America’s Great Divide: From Obama to Trump: 497.000 con 2,2%.

Su Rai 3 Report ha registrato 2.709.000 telespettatori con 10.4%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raggiunto 3.279.000 telespettatori con 19.4%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha interessato 1.183.000 telespettatori con 6.2%.

Su Italia 1 Final Score ha avuti un ascolto di 1.490.000 con 4.6%

Su La 7 Grey’s Anatomy 16 ha coinvolto 604.000 telespettatori con 2.7%

Su Tv8 Gomorra – La serie: 662.000 telespettatori con 2.6%.

Su NOVE Riaccendiamo i fuochi: 268.000 telespettatori con 1%.

Ascolti Tv lunedì 2 novembre 2020, la fascia preserale La campionessa Bice alla sua terza ghigliottina porta L’Eredità al 22.5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.365.000 con 18.8%. L’Eredità: 5.081.000 con 22.5%. Su Rai 2 Speciale Rai Parlamento: 496.000 con 2.1%. NCIS: 927.000 con 3.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.522.000 con 13.8%. Caduta Libera: 3.861.000 con 17.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 932.000 fan con 3.7% Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 936.000 persone con 4.6% Su La 7 The Good Wife: 221.000 con 1.3% e 296.000 con 1.4% Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars ottiene 349.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv lunedì 2 novembre 2020, l’access prime time Guess my age record: al 2.6% Su Rai 1 in onda Cavalli di battaglia dalle 20.35 Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.145.000 spettatori con 4.1% Su Rai 3 Rai Parlamento Speciale: 1.132.000 telespettatori con 4.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.087.000 spettatori con 18.1%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.452.000 con 5.2% e 1.319.000 con 4.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.248.000 telespettatori con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo: 2.087.000 con 7.4%. Ciao Proietti, Ciao Maestro: 1.328.000 con 4.7% Su Tv8 Guess My Age ha giocato con 718.000 persone con 2.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 611.000 spettatori con 2.2%.

Ascolti Tv lunedì 2, daytime mattutino

Storie italiane con un ampio ricordo di Proietti al 12.7%

Su Rai 1 UnoMattina: 963.000 con 16.2%. Storie Italiane 1.104.000 con 17.5% e 1.252.000 con 17%. È sempre mezzogiorno 1.660.000 con 12.7%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 175.000 con 2.6%. I Fatti Vostri: 493.000 con 6% e 1.029.000 con 8.1%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 575.000 con 8.6%. Mi Manda Raitre 379.000 con 6%. Elisir 507.000 con 6.8%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1050.000 con 15.7% e 917.000 con 14.7%. Forum: 1291.000 con 13.4%

Su Rete 4 La signora in giallo 596.000 con 3.5%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 247.000 persone con 3.2%.

Su La 7 L’aria che tira 399.000 con 5.4%. L’aria che tira – Oggi 677.000 con 5.1%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 46.000 con 0.7% e 85.000 spettatori con 0.5%.

Ascolti Tv lunedì 2, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al record stagionale. Ascolti alti anche per Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta. Crolla Pomeriggio Cique

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 2.049.000 con 14.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.142.000 con 17.8%. La Vita Diretta: 2.668.000 con 18.2%

Su Rai 2 Ore 14: 432.000 con 2.8%. Quasi Detto Fatto: 439.000 con 3.2%. Detto Fatto: 524.000 con 4.2%. Resta a Casa e Vinci: 355.000 con 2.6%

Su Rai 3 #Maestri: 456.000 con 3.6%. Febbre da Cavallo: 800.000 con 6.5%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.101.000 con 15.5% e 2.457.000 con 15.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 850.000 persone con 5.7%

Su Italia 1 Big Bang Theory sigla 612.000 persone con 4.9%

Su La 7 Tagadà ha interessato 467.000 persone con 3.6

Ascolti Tv lunedì 2, seconda serata

Monica Maggioni si occupa dell’attentato a Vienna

Su Rai 1 Sette Storie: 862.000 spettatori con 10.3%. Techetechetè: 350.000 con 8.1%.

Su Rai 2 Rai News: 305.000 spettatori con il 3.4%. Stracult Live Show: 133.000 spettatori con 3%. 305.000 spettatori con il 3.4%.133.000 spettatori con 3%.

Su Rai 3 Fame d’Amore: 922.000 spettatori con 5.9%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live: 796.000 spettatori con 18.6%.

Su Rete 4 TV Story – Superstar: 163.000 spettatori con 3.3%