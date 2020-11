Torna Edoardo Raspelli con Le storie di Melaverde oggi domenica 15 novembre. L’appuntamento è alle 11:20 su Canale 5.

Il critico gastronomico e conduttore ci porta di nuovo in Calabria tra le colline che dividono le pianure, che partono dal mare, dalle selvagge montagne dell’Aspromonte. Siamo nella parte più caratteristica, in provincia di Reggio Calabria.

Le Storie di Melaverde 15 novembre tra gli Oliveti ciclopici

Nella puntata di oggi 15 novembre vedremo gli spettacolari Oliveti ciclopici. Potremo ammirare un territorio completamente ricoperto da migliaia di ettari di foreste di Ulivi. Sono Ulivi millenari con tronchi anche di 4 metri di diametro, alti fino a 30 metri e anche più. E sono in grado di produrre fino a 3 quintali di olive. Sono oliveti un tempo destinati alla produzione del lampante, ovvero un olio utilizzato soprattutto per l’alimentazione delle lanterne ad olio e per la produzione di oli raffinati di scarso valore qualitativo.

Oggi invece questo è la base dell’economia locale in grado di produrre Oli extravergine di altissima qualità gusto e pregio. Vedremo come la tecnologia, la conoscenza, l’esperienza e la passione si coniugano con la tradizione. Sono questi i fattori che hanno trasformato l’olivicoltura calabrese grazie a uomini e donne che sono stati in grado di valorizzare al massimo questo patrimonio unico al mondo.

Il ciclo produttivo

Con Edoardo Raspelli il cronista della gastronomia vedremo tutto il ciclo produttivo della raccolta. Un ciclo che va dalle olive alla produzione dell’olio extravergine Calabria IGP.

Ma ci saranno anche altri tante curiosità In questa puntata. Un artista che realizza meravigliosi gioielli con tanti prodotti naturali come i noccioli di oliva. Un giardino unico dove una coppia di appassionati coltiva e colleziona frutti molto particolari come l’anona di Reggio Calabria, altro frutto storico del territorio. Ma ci sono tanti altri frutti tropicali che di fronte al mare di Reggio hanno trovato il loro habitat ideale.

Le Storie di Melaverde vanno in onda ogni domenica mattina prima della puntata di Melaverde. Ripropongono viaggi che sono stati già realizzati in passato ma riaffrontati con uno spirito differente.

Offrono, soprattutto, approfondimenti e curiosità sui posti visitati. Inoltre pongono l’attenzione su ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana.

Oggi siamo in compagnia di Edoardo Raspelli che si alterna ad Ellen Hidding.