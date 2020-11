Stasera in tv 15 novembre 2020. La prima serata di Rai 1 è dedicata al calcio con Italia – Polonia. Tornano i tre talk della domenica sera, Che tempo che fa, Non è L’Arena e Live Non è la D’Urso. Ecco la programmazione delle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 15 novembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Nations League: Italia-Polonia. Lo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ospita questa sera l’incontro valido per la Nations League tra gli Azzurri di Roberto Mancini e la formazione polacca. In porta per l’Italia Gianluigi “Gigio” Donnarumma.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Attualità, spettacolo e grandi ospiti sono anche stasera gli ingredienti del programma condotto da Fabio Fazio, che anche nella nuova collocazione su Raitre ottiene buoni risultati d’ascolto: la puntata dello scorso 1° novembre ha riunito davanti al video 2.686.000 telespettatori, per uno share del 10,3%.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto OSN. Dall’Auditorium Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro Daniele Gatti, esegue “Idilio di Sigfrido” di Wagner e la Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale” di Beethoven.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Un’altra lunga serata domenicale in compagnia di Barbara d’Urso che anche oggi dedica spazio all’emergenza sanitaria per poi passare alla parte più leggera dello show, incentrata sui personaggi più discussi della settimana, alcuni dei quali si confrontano con gli opinionisti seduti nelle cinque sfere.

Programmi La7, Tv8 e Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. L’epidemia Covid è al centro del talk di Massimo Giletti. Vengono analizzati gli ultimi dati, ma anche le nuove possibili scelte del Governo. Spazio poi all’emergenza economica che sta mettendo a dura prova il Paese tanto quanto quella sanitaria.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. I concorrenti affrontano le prove che li accompagneranno fino alla finale della prossima settimana: Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e prova in esterna: oggi sono a Parigi, al Ristorante Pavillon Ledoyen. In giuria Giorgio Locatelli.

Su Nove, alle 21.25, Sirene. Puntata dedicata all’assassinio di Melania Rea, uccisa nel bosco di Colle San Marco con 35 coltellate, il 18 aprile 2011. Il marito Salvatore Parolisi è stato condannato per l’omicidio. Nove analizza la vicenda con testimonianze inedite.

Stasera in tv 15 novembre 2020 i film in onda

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Bryan Singer, X-Men – Apocalisse, con James McAvoy, Michael Fassbender. Risvegliatosi dopo migliaia di anni, Apocalisse recluta un gruppo di mutanti, tra cui Magneto (Michael Fassbender), per creare un nuovo ordine su cui regnare. Raven, grazie all’aiuto del Professor X, guida un gruppo di giovani X-Men che hanno il compito di salvare il genere umano dalla distruzione totale.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1948, di Vittorio De Sica, Ladri di biciclette, con Lamberto Maggiorani. Antonio Ricci subisce il furto della bicicletta, con la quale poteva lavorare. Comincia a vagare per la città sperando di ritrovarla e poi, disperato, decide di rubarne una.

Su Paramount Network, il film commedia del 2012, di D. O. Russell, Il lato positivo, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Dimesso dall’istituto psichiatrico, Pat è deciso a riprendersi la sua vita e a riconquistare l’ex moglie. Una vicina strampalata promette di aiutarlo in cambio di un favore.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Sam Irvin, Non sono pronta per Natale, con Alicia Witt. La vita di Holly viene sconvolta quando scopre di non potere più mentire a causa di un desiderio espresso dalla nipote Anna: carriera e amore sembrano così compromessi.

I Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2018, di Olivier Masset-Depasse, Doppio sospetto, con Veerle Baetens. Alice e Céline sono vicine di casa e grandi amiche. Quando un’improvvisa tragedia distrugge le loro vite, le due donne iniziano a mettere in discussione la loro amicizia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Len Wiseman, Total Recall – Atto di forza, con Colin Farrell. Fine del XXI secolo: Doug, operaio di una fabbrica di robot con problemi di memoria, si fa innestare i ricordi di una vacanza su Marte. Ma qualcosa va storto.