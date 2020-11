Stasera in Tv lunedì 16 novembre 2020, programmi, film, rai, mediaset, sky

Ecco i programmi tv in onda stasera, lunedì 16 novembre 2020. Su Rai 1 torna Beppe Fiorello con Gli orologi del Diavolo, mentre Canale 5 continua le puntate serali del Grande Fratello Vip 5. Invece, Report e Quarta Repubblica si occupano di informazione. Buona la proposta di film e serie tv sia sul digitale terrestre che su Sky.

Stasera in TV, programmi e film del 16 novembre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Lunedì sera, su Rai 1 va in onda alle 21:25 la terza puntata de Gli orologi del Diavolo, con Beppe Fiorello. Nel quinto e sesto episodio, la vicenda di Marco Merani entra nella fase più difficile. Con il padre malato terminale, lasciato dalla moglie, sotto la minaccia dei trafficanti di droga e della camorra, Merani prova senza successo a liberarsi dal giogo della malavita. Passa un Natale nel terrore, ma le note confortanti arrivano dall’appoggio impaurito della figlia e dall’amore travolgente per Alessia.

Mentre, su Rai 2, stasera alle 21:20 c’è il film Kingsman – Il cerchio dell’oro. L’associazione privata di intelligence Kingsman affronta un grande attacco dal cartello della droga Golden Circle. Con Taron Egerton, Colin Firth, Jiulianne Moore, Halle Berry e Jeff Bridges.

Nel frattempo, alle 21:20, su Rai 3 va in onda la puntata settimanale di Report. La guerra del vaccino indaga i retroscena geopolitici nella creazione del vaccino anti-covid. Mr Vaccino va nell’azienda italiana che sta collaborando al vaccino dell’Università di Oxford. Infine, Chi ha paura di Tik Tok? prova a capire il segreto dietro l’impetuosa ascesa dell’app cinese.

Su Rai 4, alle 21:23 c’è Il trono di Spade, episodio 4 della stagione 8.

Rai 5 lunedì sera offre, alle 21:15, il magazine musicale Nessun Dorma, condotto da Massimo Bernardini. Protagoniste l’attrice Lella Costa e Laura Marzadori, violinista della Scala.

Su Rai Movie, alle 21:10, va in onda il western Il duello, di Kieran Darcy-Smith.

Infine, Rai Premium programma in replica alle 21:20 la puntata settimanale di Tale e Quale Show.

Stasera in TV lunedì 16 novembre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Tra i programmi di Canale 5 di lunedì 16 novembre, alle 21:44 c’è la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo la squalifica di Stefano Bettarini e l’ingresso di Selvaggia Roma e Giacomo Urtis, in nomination ci sono Dayane Mello, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra.

Intanto, su Italia 1, alle 21:20, Tom Cruise è protagonista in Mission: Impossible – Fallout. Con Gebecca Ferguson, Alec Baldwin, e Simon Pegg.

Su Rete 4, alle 21:25, Nicola Porro conduce una nuova puntata di Quarta Repubblica. Si parla del sovraffollamento dell’Ospedale Cotugno di Napoli e delle novità riguardanti l’inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova.

Tra gli ospiti, il manager di Italo-Ntv Flavio Cattaneo, Giorgia Meloni, il Direttore del reparto di Immunodeficienze Virali dell’Istituto Spallanzani di Roma, Andrea Antinori.

Su Iris, alle 21:13, va in onda Baaria. La storia del bracciante e pastore siciliano Peppino Torrenuova, diventato un appassionato esponente del Partito Comunista siciliano, innamorato della giovane Mannina. Cast d’eccezione con, tra gli altri, Francesco Scianna, Margareth Madè, Michele Placido, Beppe Fiorello, Lina Sastri, Leo Gullotta, Nicole Grimaudo, Giuseppe Russo, Raoul Bova e Gaetano Aronica.

Invece, su Cine 34, alle 21:04, va in onda il film Un sacco bello di Carlo Verdone. Con Mario Brega, Renato Scarpa e Veronica Miriel.

Il canale 20, alle 21:12, manda in onda il film Il mondo perduto: Jurassic Park.

La 5 programma, alle 21:28, il film Rosamunde Pilcher: le ali della speranza.

Mentre, Italia 2 programma alle 21:12 l’horror Cappuccetto Rosso sangue.

Infine, Mediaset Extra prosegue la diretta h24 del Grande Fratello Vip 5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Stasera, lunedì 16 novembre 2020, tra i programmi in onda in tv su La7, alle 21:15 c’è Grey’s Anatomy. Stagione 16, episodi 356 e 357.

Nel frattempo, La7d trasmette, alle 21:30, la serie in giallo di Little Murders, ispirata ai casi di Agathe Christie. In onda l’episodio ABC.

Invece, su Real Time, alle 21:20, c’è Vite al limite. In onda l’episodio J.T., il quarto della stagione 8. Poi, seguono gli episodi 4 e 5 della stagione 7.

Intanto, NOVE programma alle 21:30 il film Superfantagenio, diretto da Bruno Corbucci e con Bud Spencer. Una rilettura della favola di Al Haddin, ambientata a Miami e con protagonista uno strambo genio della lampada.

Mentre, Tv8 programma, alle 21:30, gli episodi 9 e 10 di Gomorra – La serie.

Su Cielo, alle 21:30, c’è il film Madame Bovary.

Infine, su Paramount network, alle 21:10, va in onda I soliti sospetti, con Kevin Spacey.

Stasera in TV lunedì 16 novembre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Ecco, ora, i programmi in onda su Sky stasera lunedì 16 novembre 2020. Su Sky Uno, alle 21:15 c’è la prima tv di Masterchef USA. Episodi 17 e 18 della stagione 10.

Mentre, alle 21:15, su Sky Atlantic va in prima tv la serie Fargo-La serie, con gli episodi 1 e 2 della stagione 4.

Nel frattempo, Sky Atlantic Gangster manda in replica la la serie Romanzo Criminale 2.

Invece, Sky Arte propone alle 21:15, L’Odissea e il Mediterraneo – Miti e leggende, episodio 3. Con Bettany Hughes lungo le rotte dei miti greci.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky lunedì 16 novembre, su Sky Cinema Uno alle 21:15 va in onda in prima visione Mi chiamo Francesco Totti. Il film-documentario realizzato da Alex Infascelli sul leggendario capitano della Roma.

Intanto, Sky Cinema Due programma alle 21:15, Incontri ravvicinati del terzo tipo (Director’s cut). Il pluripremiato film di Steven Spielberg.

Infine, su Sky Cinema Drama, alle 21:00, va in onda Strange but true.