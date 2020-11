Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, la Rai è impegnata nel segno delle donne e contro la violenza di genere. Per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, partecipano all’iniziativa tutte le reti Rai, sia Radio che tv. Ecco un’ampia selezione dei programmi in onda per la sensibilizzazione al grande problema divenuta una vera e propria piaga sociale.

25 novembre 2020 La Rai contro la violenza sulle donne, Rai 1

Partiamo dai programmi in onda su Rai 1.

Iniziano Unomattina dalle 6.45 con il contributo di Rai per il Sociale, Storie italiane alle 10.00, È sempre mezzogiorno alle 11.55. Poi i programmi del pomeriggio, Oggi è un altro giorno (ore 14.00), La vita in diretta (17.05), L’Eredità (18.45) e Soliti ignoti – il ritorno.

La serata sarà interamente dedicata alla Giornata mondiale. Alle 21.25 andrà in onda Techetechetè. A seguire, alle 21.35 il film di Marco Tullio Giordana “Nome di donna”, che racconta la storia di Nina (interpretata da Cristiana Capotondi), una donna che si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove dovrà combattere un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti.

Nella puntata di Porta a Porta, in onda alle 23.15, Bruno Vespa affronterà il tema con un’intervista al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede Venerdì 27 novembre, infine, l’approfondimento informativo del Tg1, Tv7 dedicherà una parte della puntata all’argomento.

25 novembre 2020 Rai 2 e Rai 3

I programmi del daytime di Rai 2 I Fatti Vostri (11.10), Ore 14 (14.00) e Detto Fatto (14.55) ospiteranno uno spazio di approfondimento nelle rispettive puntate del mercoledì. E il tema sarà anche affrontato da Annalisa Bruchi nel suo Restart, in onda alle 23.25.

Venerdì 27 novembre, in seconda serata sempre su Rai 2, Rai Documentari presenta Butterfly, premiato nel 2019 anche al Giffoni Film Festival e vincitore del Globo d’Oro come Miglior documentario. Il doc, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, racconta la storia vera di una giovanissima campionessa di boxe, prima donna italiana a disputare un’Olimpiade.

Oltre ad un segmento dei programmi Quante Storie e Geo, Rai 3 manderà in onda alle 13.00 del 25 novembre il documentario Parlano le donne. Viene raccontato l’incontro tra quattro donne con storie di violenza e discriminazione di genere e quattro studenti e studentesse che si fanno loro portavoce. Il doc è prodotto da Anele, che si è avvalsa dell’aiuto della Fondazione Pangea Onlus per l’individuazione delle storie da raccontare.

Dalla Bosnia al Ruanda, gli stupri di guerra del XX secolo sono invece al centro della puntata di Passato e Presente in onda alle 8.50 e alle 14.20. La professoressa Silvia Salvatici, con Paolo Mieli, ripercorre la lunga cronologia delle violenze inflitte alle donne nei contesti bellici dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri. Alle 20.30 un altro appuntamento con Passato e presente racconta la filosofa e scrittrice francese Simone Weil, una delle protagoniste della storia del pensiero filosofico e religioso del ‘900, ancora per molti aspetti attuale.

Canali specializzati e Rai Cultura

Ampio spazio alla ricorrenza anche sui canali specializzati. Rai Movie propone il film Cosa dirà la gente, in prima tv alle 21.10, mentre Rai 4 manderà in onda in prima serata il film Vigilante e, a seguire, il doc Il giro del mondo in 72 giorni, entrambi in prima visione assoluta.

Su Rai Premium verrà proposto alle 23.00 il film Mai per Amore – Ragazze in Web, con Carolina Crescentini.

Rai Cultura, sul suo sito e sul canale Rai Storia, ospita puntate monografiche e documentari.

Più volte durante la giornata, alle 8.30, alle 11.30, alle 14.00 e alle 20.10 Rai Storia trasmette la rubrica Il giorno e la storia che racconta come si è arrivati all’istituzione di una Giornata internazionale.

.L’impegno di Rai Cultura proseguirà sul suo sito web dove verranno proposte storie, testimonianze e riflessioni legate al tema.

25 novembre 2020 Rai Ragazzi

Il 25 novembre Rai Ragazzi trasmette all’interno del programma La Banda dei Fuoriclasse, in onda su Rai Gulp alle 15.00, in prima visione, il corto animato Las Mariposas, tratto dalla serie Indomite, dedicata a una serie di figure femminili di spicco. Protagoniste dell’episodio sono tre sorelle, Patria, Minerva e María Teresa Mirabal che si sono opposte con fermezza alla dittatura dominicana negli anni ‘50. Una ribellione che il 25 novembre del 1960 le tre donne hanno pagato con la vita. La data del loro assassinio è poi diventata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne

RaiPlay

.Anche la piattaforma digitale Rai è in prima linea nel racconto della Giornata contro la violenza sulle donne. Su RaiPlay, infatti, sono disponibili film, fiction, documentari, contenuti delle teche e programmi. Tutti raccolti in una collezione che sarà pubblicata in home page.

Alcuni dei titoli: il programma Amore criminale, la fiction La vita promessa, il film L’amore rubato, il doc Indifesa.

RaiNews24 raccoglie servizi e interviste in uno Speciale in onda mercoledì 25 novembre. Particolare impegno della Tgr che nelle diverse edizioni regionali si occupa del tema con servizi e testimonianze dal territorio