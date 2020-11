Sanremo Giovani ha completato il proprio cast. La manifestazione, come da noi anticipato, va in onda in prima serata su Rai 1. E’ in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo il 17 dicembre prossimo. Alla conduzione Amadeus direttore artistico e padrone di casa della prossima edizione del Festival previsto dal 2 al 6 marzo 2021.

Sanremo Giovani la serata del 17 dicembre con i nomi del Big

Nella serata del 17 dicembre saranno selezionati gli otto artisti che poi entreranno a far parte della categoria Nuove Proposte.Si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Ariston nelle sere preposte per la kermesse canora. Ma la serata del 17 dicembre ha anche un altro significato. In questa sede Amadeus rende noti i nomi dei Big che parteciperanno alla settantunesima edizione del Festival.

L’attesa, dunque è tanta. E anche se già si ricorrono nomi di eventuali artisti in gara, l’ufficialità arriva solo nella serata del 17 dicembre prossimo.

AmaSanremo i dieci giovani artisti selezionati

Il quinto ed ultimo appuntamento di AmaSanremo è andato in onda giovedì 26 novembre, su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2, dalla Sala B di via Asiago.

I due giovani artisti che hanno superato il turno sono: Folcast e Davide Shorty. I loro nomi si aggiungono ai vincitori delle quattro puntate precedenti che sono: M.e.r.l.o.t., Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano, Avincola e Hu.

Folcast e Davide Shorty sono stati i due artisti che hanno ricevuto il punteggio più alto. Al terzo e quarto posto rispettivamente Galea e Alioth.

Questo risultato è stato raggiunto dopo la somma dei voti attribuiti dalla Giuria Televisiva, dal Televoto e dalla Commissione Musicale.

La Giuria Televisiva è composta da: Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa,

I componenti della Commissione Musicale, invece erano: il direttore artistico del Festival Amadeus, Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi.

Ecco i dieci artisti

Accanto ai nomi dei dieci artisti selezionati trovate il titolo del brano interpretato

WrongOnYou con Lezioni di Volo”

M.E.R.L.O.T. con “Sette volte”

Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”

Le Larve con “Musicaeroplano”

Gaudiano con “Polvere da sparo”

I Desideri con “Lo stesso cielo”

Avincola con “Goal”

Hu con “Occhi Niagara”

Folcast con “Scopriti” Davide Shorty con “Regina”.