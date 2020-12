Anche Il Paradiso delle Signore 5 si sta preparando al Natale.Ma non per tutti le festività portano pace e allegria. Ecco le nostre anticipazioni esclusive sul Natale dei protagonisti della famosa soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 15.45.

Il Paradiso delle Signore 5 Natale senza Marta

Intanto la prima notizia che vi anticipiamo è che Marta (Gloria Radulescu) vorrebbe ritornare a Milano.Infatti telefona al marito Vittorio Conti annunciando che ha già prenotato il volo per il ritorno dagli Stati Uniti. Ma all’ultimo momento una tempesta di neve rende impossibile la partenza degli aerei e costringe alla chiusura gli aeroporti. Non potrà dunque raggiungere Milano. La situazione è tale che Vittorio Conti invita la cognata ed i nipoti a trascorrere la serata di Natale con lui.

Vediamo adesso come trascorrono la vigilia di Natale altri protagonisti della serie. Marcello Barbieri è rimasto a Milano ed ha trascorso tutta la giornata a lavorare in pasticceria con Salvatore.

Marcello, infatti, ha mantenuto il lavoro in Caffetteria. E così Salvatore e Laura sono costretti a licenziare Sofia Galbiati, la nuova cameriera che avevano assunto al posto di Marcello. Tuttavia Laura la propone come Venere a Clelia Calligaris, visto che Roberta è andata via e nel magazzino c’è bisogno di una nuova lavorante.

Federico si riconcilia con Silvia Cattaneo

Intanto Silvia prega il figlio di trascorrere la sera della vigilia di Natale insieme a lei. Ma il ragazzo inizialmente rifiuta.Poi stimolato dal padre il ragionier Luciano Cattaneo, finalmente si decide e va dalla madre che gli dimostra tutto il suo affetto con lacrime di commozione.

Per Luciano, invece, è il primo Natale che trascorre con Clelia e il piccolo Carletto.

Il Paradiso delle Signore 5 Il Natale di Gabriella

Per Gabriella è il primo Natale che trascorre con Cosimo. Il giovane Bergamini ha in serbo una sorpresa per la giovane stilista del Paradiso. Le chiede di scegliere la data delle nozze. E lei acconsente volentieri a fissare il giorno del matrimonio.

Intanto siamo giunti al giorno di Natale.

Salvatore e Marcello trascorrono il venticinque dicembre a lavorare in Caffetteria. Mentre Vittorio decide di portare Beatrice e i ragazzi a pranzo al Circolo.

Il Paradiso delle Signore 5 è fruibile anche su RaiPlay.

@riproduzione riservata