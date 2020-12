Ecco la programmazione delle reti in chiaro Rai e Mediaset a Capodanno 2021. Proponiamo anche alcuni film in onda sul canale Sky Cinema Christmas il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Capodanno 2021 programmazione Rai, 31 dicembre 2020

Alle ore 20.30, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronuncia a reti unificate il consueto Messaggio di fine anno. In questo Capodanno particolare e diverso dal solito, il messaggio del Presidente Mattarella è importante per ribadire l’importanza del rispetto delle normative anti Covid.

Rai 1 dalle 21.00 propone lo speciale di Capodanno L’anno che verrà 2021, condotto da Amadeus. Nella conferenza stampa dedicata, il conduttore ha ribadito l’importanza della musica per la serata. Tra gli ospiti Nino Frassica, Gianni Morandi, J-Ax, Piero Pelù, Arisa, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi. E ancora Rocco Hunt, Annalisa, J-Ax ed Erminio Sinni e Victoria Mihajlović.

Nel pomeriggio di Rai 3, dalle 13.15 va in onda invece uno speciale documentario: Passato e Presente: Maria Montessori maestra di vita. La storia e gli insegnamenti di Maria Montessori sono raccontati dalla Professoressa Valeria Paola Babini.

Programmazione Mediaset, La7

Su Italia 1 dalle 16.00 sono proposti in successione due film cult di genere fantasy: i Gremlins 2 – La nuova stirpe e Mars Attack. Nonostante gli effetti speciali datati, sono entrambi nell’immaginario degli appassionati. Hanno creato personaggi iconici tutt’ora noti e citati in altre produzioni.

Tornando alla prima serata, alle 21.00 su Canale 5 inizia la puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip 5. L’edizione 2020 del reality continua nel nuovo anno. Quindi il conduttore Alfonso Signorini e i suoi “vipponi” ci accompagnano nella transizione dal 2020 al 2021. La serata sarà diversa dal solito, con ospiti vip e momenti di intrattenimento, canzoni e divertimento.

Infine, La7 trasmette una puntata speciale di Propaganda Live, dalle 20.50. E’ la prima volta che La7 realizza una serata apposita per celebrare il capodanno. Negli anni passati La 7 aveva trasmesso vecchie pellicole a tema “fine dell’anno”. Presenti, come di consueto, il fumettista Makkox e il conduttore Diego Bianchi. “Per gli italiani sarà una fine d’anno molto particolare, non possiamo abbandonarli. Eccezionalmente, quest’anno il 31 dicembre sera puntata speciale” aveva annunciato lo stesso Makkox in chiusura della puntata di venerdì 27 novembre.

Capodanno 2021 programmazione 1 gennaio 2021

La mattina di Rai 1 inizia alle 9.50 con la trasmissione live dalla Basilica di San Pietro della Santa Messa presieduta da Papa Francesco. La celebrazione è proposta in occasione della Giornata Mondiale della Pace.

Poi, dalla Sala del Musikverein di Vienna, alle 13.30 su Rai 2 è previsto il tradizionale Concerto di Capodanno 2021. Il Maestro Riccardo Muti, rinomato direttore d’orchestra italiano, dirige la Vienna Philharmonic Orchestra. Muti è Membro Onorario della Filarmonica di Vienna dal 2011.

Rete 4, poi, propone alle 14.45 un classico del 1965: il Dottor Zivago, diretto da Davin Lean e con Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness e Rod Steiger. La storia del protagonista Jurij Andrèevič Živago, tratta dall’omonimo romanzo di Boris Pasternak che nel 1958 vinse il Nobel per la letteratura, ha vinto ben cinque Golden Globe e cinque Oscar. Inoltre è al trentanovesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, redatta dall‘American Film Institute.

Anche Italia 1 trasmette un film: il cartone animato Spirit – Cavallo Selvaggio, in onda dalle 14.06. La storia dello stallone cresciuto in America nel periodo delle guerre intestine fra Indiani e confederati è divenuta celebre grazie alla colonna sonora le cui canzoni sono state scritte dall’artista Zucchero.

Infine, dalle 21.15 su La7 un altro classico del cinema americano: L’attimo fuggente, con Robin Wiliams. Il professore interpretato dal compianto attore è stato da esempio non solo per gli allievi della sua classe nella pellicola, ma anche per tanti altri che dalla prima del film, nel 1989, hanno seguito i suoi consigli e “colto l’attimo fuggente” delle loro vite.

Sky Cinema Christmas e Sky Cinema Uno

Infine, alcuni film in onda sul canale Sky Cinema Christmas, e su Sky Cinema Uno nelle giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio.

Il 31 dicembre alle 11.55, alle 15.05, alle 17.10 e infine alle 21.15 è trasmesso Tutti per 1 – 1 per tutti, la divertente commedia action italiana con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nella parte dei tre moschettieri. Il film, esclusiva Sky Original, torna eccezionalmente disponibile anche on demand.

Il primo gennaio 2021, poi, il cartone animato all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli Trolls World Tour è disponibile alle 7.55, quindi di nuovo alle 19.25.

In ultimo, In vacanza su Marte, la nuovissima commedia “cinepanettone” con Christian De Sica e Massimo Boldi, è proposta su Sky Cinema Christmas il 31 dicembre alle 12.50 e alle 22.40; quindi di nuovo il primo gennaio alle 12.30. La location scelta per le classiche “vacanze” della commedia di Neri Parenti questa volta non è più terrestre. Boldi e De Sica si trovano infatti proiettati sul pianeta rosso Marte.

Una piccola curiosità: per realizzare gli sfondi dei paesaggi marziani sono state impiegate le stesse rivoluzionarie tecnologie della serie TV Disney Star Wars – The Mandalorian.