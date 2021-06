Io, lui, lei e l’asino film – trama, cast, finale

Condividi su







Stasera in tv 9 giugno 2021. Su Rete 4 proseguono gli appuntamenti con Zona Bianca. Al suo esordio su Canale 5 la serie tv in prima visione Grand Hotel – Intrighi e Passioni. Rai 3 trasmette il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?. Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 9 giugno 2021 – Programmazione Rai

Rai 1 propone alle 21:25 la commedia francese Non sposate le mie figlie (titolo originale Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?). Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice, che ha allevato quattro figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura. Ma il destino li mette a dura prova: tutte e quattro le loro figlie intendono sposarsi con immigrati di seconda generazione. Come reagiranno?

Invece, Rai 2 trasmette in replica lo spettacolo The Show Must Go On – Va tutto bene, alle 21.20. Max Giusti è padrone di casa nel corso di uno spettacolo teatrale comico pre-registrato. L’argomento principale, come da titolo, è la vita di tutti i giorni, trasformata dalla pandemia e quasi irriconoscibile rispetto a quella di “ieri”. Va tutto bene fa parte di un trittico di spettacoli trasmessi in prima visione il 12 aprile, il 19 aprile e il 12 maggio 2021.

Infine, Rai 3 trasmette il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto? alle 21.20. La conduttrice Federica Sciarelli propone ogni sera nuovi casi di scomparsa, ritrovamenti e misteriosi cold case mai risolti della cronaca nazionale. Il focus principale è anche questa sera incentrato su Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo.

Stasera in tv 9 giugno – Programmazione Mediaset

Rete 4 manda in onda Zona Bianca, dalle 21.25. Il programma televisivo di genere talk show ha esordito nel 2021, ed è condotto da Giuseppe Brindisi. Il conduttore propone in ogni puntata interventi di ospiti in studio o in collegamento, servizi esclusivi e approfondimenti su vicende e notizie di stringente attualità.

Su Canale 5 inizia poi Grand Hotel – Intrighi e Passioni, a partire dalle 21. 45. Il titolo dell’episodio, il primo della Stagione 1, è La fanciulla nello stagno. La serie è ambientata in Spagna, nel 1905. Julio scopre che sua sorella Cristina è scomparsa dopo un aspro licenziamento dall’Hotel dove lavorava. Decide così di indagare per saperne di più, e ritrovare la sorella.

Invece, Italia 1 propone Hard Kill, film del 2020 in prima visione tv, alle 21.25. Nel cast, recitano attori internazionali come Eva Marie, Bruce Willis, Jesse Metcalfe. Donovan Chalmers è un miliardario CEO di una società che sta sviluppando una tecnologia fondamentale nel campo dell’anti-terrorismo. Tanto pericolosa che assume un gruppo mercenari per proteggerlo. Quando un gruppo terroristico rapisce sua figlia, comincerà così una missione per salvarla e ottenere giustizia.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Su La 7, è in onda Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi, condotto da Andrea Purgatori alle 21.15. Nel corso del programma di stampo documentaristico sono proposti ogni mercoledì servizi, interviste e interventi in studio di ospiti, per raccontare la vita di uomini e donne straordinarie che hanno fatto la storia dell’Italia.

Invece, TV8 trasmette in replica una puntata di Name That Tune – Indovina la canzone, condotto da Enrico Papi dalle 21.30. Il programma riprende da dove aveva lasciato “Sarabanda“, storico game show di Mediaset. I partecipanti devono quindi indovinare i titoli delle canzone proposte loro attraverso brevissimi estratti.

Infine, su NOVE, è in onda alle 21.25 Accordi & disaccordi. Il talk show live è condotto da Luca Sommi, Andrea Scanzi con la partecipazione fissa del giornalista Marco Travcaglio. Ogni mercoledì sono presenti ospiti in studio o in collegamento per dibattere sui più rilevanti e attuali argomenti di politica, economia a cronaca nazionale.

Stasera in tv 9 giugno – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 304 tramette il cult fantascientifico Ritorno al Futuro Parte 2, alle 21.00. La storia di Marty e Doc, un giovane ragazzo e un geniale inventore alle prese con una pericolosa macchina del tempo. Riusciranno ad aggiustare tutti i paradossi temporali prodotti nel corso del primo film della trilogia, e a tornare sani e salvi nel presente?

Quindi, Sky Cinema Canale 301 manda in onda alle 21.15 Looper – In fuga dal passato (titolo originale Looper). Nell’anno 2044 esiste una categoria di assassini denominata Looper. La criminalità organizzata manda indietro nel tempo personaggi scomodi e i loro assassini, i Looper, affinchè possano essere eliminati senza ripercussioni legali nel presente.

