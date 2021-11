Stasera in tv lunedì 22 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 22 novembre 2021. Raitre propone l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Canale 5, il reality Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

Stasera in tv lunedì 22 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno. Titolo dell’episodio di stasera: Senza Occhi. Il commissario genovese di San Teodoro viene messo sottosopra dall’arrivo di Blanca (Maria Chiara Giannetta), una giovane non vedente che ha così realizzato il suo sogno di bimba: diventare una consulente della polizia. Il suo primo caso è l’omicidio di una donna ritrovata sotto l’ex Ponte Morandi.

Su Raidue, alle 21.20, il programma Sotto il vulcano. La baia di Napoli è nota fino dall’antichità per la sua vivace attività vulcanica. Si tratta del sistema vulcanico più famoso e più pericoloso al mondo. I vulcani sono tre: il più famoso, il Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei. Scopriamo come funziona l’attività vulcanica, ma anche come questa influenza la vita delle persone.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Le polemiche scatenate dall’inchiesta sulla terza dose del vaccino, andata in onda il 1° novembre, continuano ad appassionare il pubblico che segue il programma condotto da Sigfrido Ranucci. Il giornalista proprio di recente ha raccontato di essere, da metà agosto, sotto scorta 24 ore su 24.

Su Rai 5, alle 21.15, il talk show Nessun dorma. Massimo Bernardini propone una puntata all’insegna del confronto tra stili e generazioni del pop-rock italiano. I protagonisti sono l’eclettico musicista e produttore Vittorio Cosma e il cantautore Vasco Brondi che si esibisce dal vivo.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Una nuova ondatra di contagi da Covid 19 minaccia il Paese e riguarda prevalentemente i non vaccinati. Eppure le proteste anti Green Pass proseguono. Di questa situazione surreale e di molto altro si occupa anche stasera Nicola Porro con il contributo di inchieste esclusive e di numerosi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Questa sesta edizione del reality sarà ricordata per le grandi sorprese. Mai come quest’anno i concorrenti della Casa hanno ricevuto regali inaspettati: hanno potuto vedere i loro cari. Mentre Giucas Casella ha incontrato l’amata cagnolina Nina. A tenere le fila di tutto, in studio, Alfonso Signorini.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. La puntata di stasera è ambientata a Marsiglia dove Francesco Panella ci porta a scoprire la migliore cucina italiana della città. In palio per il concorrente vincitore c’è un bonus card valida un anno per mangiare nel suo ristorante del cuore.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Too Large. George è un insegnante di scuola materna che pesa circa 300 chili. L’uomo è determinato a perdere peso per riconquistare la sua ex fidanzata. Ma mentre si impegna duramente, scopre ciò che più gli manca per avere successo.

I film di questa sera lunedì 22 novembre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2017, di Scott Cooper, Hostiles – Ostili, con Christian Bale, Rosamund Pike. Nel 1892 il capitano Blockere deve scortare un capo Cheyenne in fin di vita e la sua famiglia verso la loro terra nativa. Durante il viaggio i prigionieri affrontano minacce e pericoli.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine, Keira Knightley. Jack Ryan (Chris Pine) è un giovane analista finanziario che lavora sotto copertura a Mosca per conto della Cia. Quando scopre che il suo capo, Viktor Cherevin (Kenneth Branagh), è implicato in un complotto ai danni degli Stati Uniti, decide di affrontarlo, anche a costo di mettere a repentaglio la vita.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2013, di Marc Webb, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, con Andrew Garfield. Due nuovi, pericolosi nemici minacciano la città e l’Uomo Ragno. Sono Electro, che ha il potere di controllare l’elettricità, e Harry Osborne, l’ex amico di Peter Parker.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Gabriele Muccino, La ricerca della felicità, con Jaden Smith, Will Smith. San Francisco, Anni 80. Il venditore Chris Gardner rimane da un giorno all’altro senza lavoro e con il piccolo Jaden di cinque anni da accudire. Cercherà il modo di risollevarsi.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Nick Cassavetes, Le pagine della nostra vita, con Rachel McAdams, Ryan Gosling. In una casa di riposo, un anziano legge a una donna senza più memoria le pagine di un vecchio diario. E’ la storia d’amore tra l’operaio Noah e la ricca Allie.

Stasera in tv lunedì 22 novembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di J. Carnahan, Copshop –Scontro a fuoco, con Gerard Butler. Per sfuggire a Bob, il sicario che lo bracca, il truffatore Teddy si fa arrestare da un’agente inesperta e rinchiudere in una stazione di polizia isolata. Ma il carcere non potrà proteggerlo a lungo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Michael Grandage, Genius, con Jude Law, Colin Firth. Thomas Wolfe è un gigante della letteratura; Max Perkins è un famoso e apprezzato editor. Tra i due s’instaura un’amicizia complessa e duratura che cambierà le vite di entrambi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2005, di Mike Johnson, Tim Burton, La sposa cadavere. Europa, XIX secolo. Il pianista Victor infila, senza rendersene conto, un anello di fidanzamento al dito dello scheletro di una donna. Questa si risveglia e lo conduce nel mondo dell’aldilà.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 2007, di James Mangold, Quel treno per Yuma, con Russell Crowe. Per riscattare la famiglia dalla povertà, Dan Evans, reduce dalla Guerra Civile, si offre per un difficile incarico: scortare il bandito Ben Wade fino al treno che lo condurrà in carcere.