Stasera in tv martedì 7 dicembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 7 dicembre 2021. Su Raitre l’attualità con #Cartabianca, programma di Bianca Berlinguer. Su La7 l’attualità con Di martedì con la conduzione di Giovanni Floris.

Stasera in tv martedì 7 dicembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il Collegio. I ragazzi del Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone) ricevono una sorpresa inaspettata: dopo settimane avranno modo di riabbracciare i propri cari. I genitori, infatti, sono stati invitati a partecipare a un convegno dedicato ai giovani. A Giancarlo Magalli il compito di raccontare le loro storie.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Che Natale ci dobbiamo aspettare? L’istituzione del Super Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie saranno sufficienti a limitare la nuova ondata di contagi Covid? Se ne parla diffusamente nella puntata odierna del programma di Bianca Berlinguer. Spazio anche alla cronaca politica.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Gli avvenimenti più caldi del momento, il contributo degli ospiti e, soprattutto, la voglia di Mario Giordano di offrire un punto di vista comprensibile a tutti: anche stasera, nell’ultima puntata prima di una breve “vacanza”, è questo il menù del programma che mette in primo piano politica ed economia.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Milan-Liverpool. Ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Allo stadio Meazza di Milano i padroni di casa allenati da Stefano Pioli devono assolutamente superare gli inglesi e sperare che, nell’altra partita del gruppo B, il Porto non batta l’Atletico Madrid. Solo così i rossoneri potrebbero passare il turno.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Nicola Savino presenta la penultima puntata del 2021. La prossima settimana il programma di Davide Parenti si fermerà per lasciare spazio alla Coppa Italia di calcio. Anche stasera, una nuova presenza femminile al fianco del conduttore, e poi nuovi scoop, inchieste e interviste realizzate dagli inviati.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Dagli Studios di Via Tiburtina, a Roma, Giovanni Floris si affida come di consueto ai sondaggi curati dallo specialista Nando Pagnoncelli e ai pareri degli ospiti presenti in studio per affrontare i temi più caldi del momento.

Su Real Time, alle 21.25, il reality C’era una volta l’amore. Azzurra e Alessandro, sostenuti da Michela Giraud, raccontano le problematiche del rapporto: lei vorrebbe convivere, lui tiene ai suoi spazi. Inoltre hanno problemi di gelosia. Poi ci sono Candida e Adamo che hanno un figlio e vivono separati.

I film di questa sera martedì 7 dicembre 2021

Su Raiuno, alle 21.40, il film commedia del 2020, di Roan Johnson, La concessione del telefono, con Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi. Vigata, 1856. Pippo Genuardi (Alessio Vassallo) si ostina a richiedere la concessione della linea telefonica nel proprio negozio di legname. La trafila è estenuante, tanto da portarlo a rivolgersi a Don Lollò Longhitano (Fabrizio Bentivoglio), un pezzo grosso della zona, che ha legami con la malavita locale.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2004, di Curtis Hanson, Se fossi lei, con Toni Collette, Cameron Diaz. Le sorelle Maggie e Rose hanno in comune solo il numero di scarpe, ma sono molto diverse l’una dall’altra. Dopo una traumatica rottura, impareranno però a volersi bene.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Dan Gilroy, End of justice – Nessuno è innocente, con Denzel Washington. Roman, affetto da autismo, è un avvocato idealista che ha sempre lavorato nell’ombra. Ma la morte del socio lo costringe a sporcarsi le mani in un prestigioso studio legale.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1994, di James Cameron, True Lies, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold. Helen crede che il marito Harry sia un tranquillo agente di commercio. In realtà l’uomo è una spia della Cia. Suo malgrado, la donna si troverà coinvolta nell’attività del consorte.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Oliver Megaton, Taken 3 – L’ora della verità, con Liam Neeson. Bryan Mills, agente a riposo, viene accusato ingiustamente di aver ucciso l’ex moglie. Braccato da polizia, Fbi e Cia, si mette sulle tracce dei colpevoli e cerca di proteggere la figlia.

Stasera in tv martedì 7 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2014, di Gary Shore, Dracula Untold, con Luke Evans. Il giovane Vlad, impegnato a difendere la Romania dall’attacco turco, entra in contatto con una forza oscura che gli promette la vittoria. Ma dovrà pagare un caro prezzo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, il film d’animazione del 2001, di Andrew Adamson, Vicky Jenson, Shrek. L’orco Shrek si impegna a liberare da un terribile drago la principessa Fiona, futura sposa del nobile Lord Ferquaad. Ad assisterlo durante la pericolosa missione c’è Ciuchino, un asinello parlante.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2001, di John Moore, Behind enemy lines – Dietro le linee nemiche, con Owen Wilson. Guerra dei Balcani: il pilota americano Chris Burnett viene abbattuto mentre sorvola lo spazio aereo serbo. Braccato dai nemici inferociti fugge sperando nell’arrivo dei soccorsi.