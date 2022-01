Stasera in tv mercoledì 5 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 5 gennaio 2022. Su Raitre un programma musicale dedicato a Franco Battiato, recentemente scomparso, Caro Battiato. Su Rete 4 l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca.

Su Raidue, alle 21.20, Kalipé – A passo d’uomo. Secondo dei cinque appuntamenti previsti con il nuovo programma divulgativo di Massimiliano Ossini. Il racconto non è tutto in esterna, alcune parti sono state registrate in uno speciale studio a 3466 metri di altezza, nella stazione Punta Helbronner della cabinovia Skyway Montebianco.

Su Raitre, alle 21.20, il programma musicale Caro Battiato. Lo scorso 21 settembre l’Arena di Verona ha fatto da cornice a un concerto dedicato a Franco Battiato (1945-2021). Tanti artisti hanno onorato la memoria del Maestro scomparso lo scorso 18 maggio. Tra loro, Diodato, Emma, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Morgan e Gianna Nannini.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto: Pollini suona Beethoven. Il concerto tenuto nel 2019, nella prestigiosa Herkulessaal di Monaco di Baviera, dal celebre pianista Maurizio Pollini che oggi compie 80 anni. In programma le ultime tre sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, le opere 109-110-111.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Anno nuovo, argomenti….. vecchi! Anche nel primo appuntamento del 2022, infatti, l’approfondimento giornalistico a cura di Giuseppe Brindisi non può prescindere dal tema dell’emergenza sanitaria, tra preoccupazioni legate alla variante Omicron e le speranze per la campagna vaccinale dei bambini.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del quiz Caduta libera – Campionissimi. Si conclude il torneo dei campioni del quiz condotto da Gerry Scotti. Stasera scopriremo se Nicolò Scalfi, il giovane campione di Villaggio Prealpino (Brescia), si confermerà “campionissimo” come nel 2019. Nella puntata in cui si è qualificato per la finale di stasera ha già vinto 85.000 euro.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Speciale Non è L’Arena. Massimo Giletti presenta “Corleone – Il potere e il sangue”: un docufilm che, grazie anche alle testimonianze di mafiosi che hanno deciso di collaborare con la giustizia, racconta la storia di Cosa Nostra e del boss Totò Riina.

Su Nove, alle 21.25, il talent Wild Teens – Contadini in erba. Nella cornice di “Cascine Orsine” (Pavia) i contadini in erba continuano a vivere lontani da casa, dalle comodità, dalle serate con gli amici, ma soprattutto da smartphone e tablet. Al loro fianco c’è Andrea Gherpelli.

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’avventura del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann. Heidi (Anuk Steffen) vive i giorni più felici della sua infanzia sulle Alpi svizzere insieme al nonno (Bruno Ganz) e al suo migliore amico, Peter. Ma la spensieratezza delle sue giornate viene bruscamente interrotta quando la zia Dete la richiama a Francoforte, dove imparerà a leggere e scrivere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Leonardo Pieraccioni, Il Professor Cenerentolo, con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti. Per evitare il fallimento della ditta, Umberto tenta un colpo in banca, ma viene arrestato. Una sera, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce in carcere la bella Morgana.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Jalmari Helander, Big Game – Caccia al presidente, con Samuel L. Jackson. L’Air Force One, l’aereo su cui viaggia il presidente americano Allan Moore (Samuel L. Jackson), viene abbattuto da un gruppo di terroristi mentre è in volo verso Helsinki. Moore precipita nei boschi finlandesi ma si salva. L’unico a poterlo aiutare è un ragazzo di 13 anni di nome Oskari (Onni Tommila).

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2009, di Gavin Hood, X-Men le origini – Wolverine, con Hugh Jackman. 17 anni prima di far parte degli X-Men, Logan è un mutante innamorato. Quando la sua compagna viene uccisa, lui entra nel programma “Arma X” con l’idea di vendicarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film fantastico del 1993, di Steven Spielberg, Jurassic Park, con Laura Dern, Sam Neill. Un miliardario clona il Dna dei dinosauri, facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggiore peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant e Ellie Sattler.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1992, di Carlo Verdone, Al Lupo! Al Lupo!, con Carlo Verdone, Sergio Rubini. I tre fratelli Sagonà, Gregorio, Vanni e Livia si mettono alla ricerca del padre. L’uomo, famoso scultore, è scomparso nel nulla da alcuni giorni. Ne succedono di tutti i colori.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Justin Lin, Fast & Furious 9, con Vin Diesel. Dom Toretto, Letty e la squadra si riuniscono per fermare il fratello di Dom, Jakob. Quest’ultimo ha elaborato un piano ambizioso e audace per riuscire a dominare il mondo un’impresa non facile.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Francesca Archibugi, Questione di cuore, con Kim Rossi Stuart, Antonio Albanese. Alberto è uno sceneggiatore che, colpito da infarto, viene ricoverato in ospedale. Lì conosce Angelo, un carrozziere con problemi cardiaci. Tra i due nasce un’amicizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Tom McGrath, Baby Boss, con Theodore. Theodore, il fratellino minore di Tim, è speciale: sembra un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i loro genitori vengono rapiti, i due dovranno imparare a collaborare.

Su Sky Cinema Action, alle 19.30, il film d’azione del 2012, di Justin Lin, Fast & Furous 6, con Dwayne Johnson, Vin Diesel. Dopo la rapina compiuta a Rio, Dom e la sua squadra si disperdono. Ma la richiesta d’aiuto dell’agente Hobbs riporta il team in azione per fermare una banda di criminali.