Stasera in tv martedì 1 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 1 febbraio 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca con Bianca Berlinguer. Su Tv8, il talent Italia’s Got Talent condotto da Lodovica Comello.

Stasera in tv martedì 1 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.40, il 72° Festival di Sanremo. Nella prima delle cinque serate della nuova edizione, Amadeus è affiancato da Ornella Muti. Tra gli ospiti anche i Maneskin che dall’Ariston, dopo la vittoria del 2021, hanno spiccato il volo verso una carriera internazionale fatta di record. Oggi ascolteremo la prima metà delle canzoni in gara.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Bianca Berlinguer affronta come ogni settimana i temi che stanno catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica, a partire dalla situazione pandemica: è lecito attendersi un calo dei contagi dopo il picco di gennaio? La conduttrice lo chiede ai suoi ospiti, prima di commentare anche la situazione politica.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Mario Giordano propone una lunga puntata in diretta anche contro il Festival di Sanremo, mantenendo tutta la carica polemica verso quel che non funziona nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra Stato e cittadini. Sempre caldo anche questa settimana il tema dei vaccini e dei tamponi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Dagli Studios di Via Tiburtina, a Roma, Giovanni Floris commenta i fatti salienti della settimana. A discutere con il conduttore c’è un numero sempre alto di ospiti, che commentano i sondaggi curati da Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Rivediamo la prima puntata della dodicesima edizione, in onda su Sky Uno. A esaminare le performance dei concorrenti sono i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. Conduce Lodovica Comello.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Nuovi incontri tra persone sconosciute che, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti, hanno storie lontane tra loro. Ma hanno in comune il desiderio di mettersi in gioco per trovare il vero amore. Con Flavio Montrucchio.

I film di questa sera martedì 1 febbraio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2010, di Albert e Allen Hughes, Codice Genesi, con Denzel Washington. La Terra è devastata da una guerra nucleare. Il solitario avventuriero Eli ha una missione da compiere: portare in un luogo misterioso l’ultima copia della Bibbia e dare il via a una nuova civiltà.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1983, di Sergio Leone, C’era una volta in America, con Robert De Niro, James Woods. New York, Anni 20: Noodles e Max, amici d’infanzia, diventano boss della malavita. La loro amicizia sarà messa a dura prova dall’amore di uno di loro per Deborah.

Su Italia 1, alle 21.20, il film horror del 2019, di Jordan Peele, Noi, con Lupita Nyong’o, Winston Duke. Adelaide (Lupita Nyong’o) torna in vacanza nella sua casa di Santa Cruz, in California, con il marito e i suoi due bambini. La sera dell’arrivo, però, la donna subisce un forte shock vedendo davanti a casa quattro figure inquietanti: sono i sosia di Adelaide e dei membri della sua famiglia. Che succede?

Su Nove, alle 21.25, il film fantastico del 2008, di Howard McCain, Outlander – L’ultimo vichingo, con Jim Caviezel. Una nave spaziale precipita tra i fiordi della Norvegia. A bordo ci sono Kainan, un valoroso guerriero proveniente dal futuro, e Moorwen, un terribile mostro assassino.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2006, di Bryan Singer, Superman Returns, con Brandon Routh. Superman ritorna, il suo posto è a Metropolis. Ma Lois Lane è innamorata di un altro e Lex Luthor sta tramando per distruggere il supereroe e impadronirsi del pianeta.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1958, di George Marshall, La legge del più forte, con Glenn Ford. Nel 1880 Jason Sweet arriva in un villaggio del West, assieme al suo gregge di pecore. Temendo danni ai pascoli, gli allevatori di bovini fanno di tutto per allontanarlo.

Stasera in tv martedì 1 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Michael Sarnoski, Pig – Il piano di Rob, con Nicolas Cage. Rob è un cacciatore di tartufi che vive in una fattoria in compagnia dell’amata maialina. Quando l’animale viene rapito, si mette in viaggio verso i luoghi del suo passato per ritrovarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Leonardo Di Costanzo, Ariaferma, con Toni Servillo. Un carcere sta per essere chiuso, ma un intoppo burocratico costringe alcuni detenuti e poliziotti, tra cui Gaetano, a restare sul posto. La situazione lascerà spazio a relazioni inattese.